Jak začít s Warhammerem 40,000? Cesta vede přes přístupnější Kill Team

1. 12. 2022 16:31 | Wargaming | autor: Jan Fridrich

Warhammer 40,000 z dílny Games Workshop je nejprodávanější a velmi pravděpodobně i nejoblíbenější válečná hra s miniaturami, která hráčům umožňuje přenést se do role vojevůdce jedné z armád 41. milénia v pochmurné budoucnosti, ve které neexistuje nic než válka. Svět Warhammeru 40K možná znáte z videoher nebo knížek a pokud ne, tak si troufám říct, že všem fandům žánru sci-fi, fantasy, ale i pop kultury jako takové by neměl uniknout. Samotná hra ale může být pro nováčky zastrašující, a tehdy nastupuje Warhammer 40,000: Kill Team – ideální vstupní brána pro hráče se zájmem o fascinující svět Warhammeru 40K.

Warhammer 40K je hra s miniaturami, která je v jádru sci-fi kompetitivní válečnou bitvou standardně mezi 2 hráči, přičemž každý z nich ovládá armádu složenou z relativně velkého počtu miniatur (mnohdy desítky kusů). Tento pro někoho lehce prazvláštní fenomén vás buďto odpudí, nebo zcela pohltí. Hra má velké množství pozitiv, ať už je to zmíněný (až neuvěřitelně přehnaný) temný svět, úžasné figurky z dílny Games Workshop nebo strategická hloubka. Naopak mezi negativa, která mohou spoustu hráčů odradit, nepochybně patří skládání a barvení miniatur, komplexnost pravidel, která se navíc průběžně mění a samozřejmě pořizovací cena (aneb s lehkou nadsázkou hře můžeme říkat Warhammer 40 000 Kč).

Kill Team je oproti klasickému, tzv. velkému Warhammeru hrou, která se snaží být přístupnější pro nové hráče při zachování pozitiv a snížení negativ klasického Warhammeru. V Kill Teamu tak nebudete ovládat (ani muset skládat a barvit) několik desítek miniatur. Vystačíte si s cca jednou desítkou modelů takzvaných operativců bojujících za jeden koherentní tým a často reprezentujících jednu frakci ze světa Warhammeru 40K.

Hra se tak řadí do sub žánru skirmish válečných her (více o měřítkách zde), přičemž je určená standardně 2 soupeřícím hráčům, ale s dodatečnými pravidly mohou hrát až čtyři. Oproti Warhammeru 40K nabízí Kill Team jednodušší pravidla a menší nároky na hobby aspekt hry. Nemusíte lepit a barvit třicet pěšáků, které odebíráte při soupeřově střelbě po hrstech, ale s každým ze svých několika svěřenců si můžete v klidu vyhrát.

zdroj: Vlastní foto autora

Vzhledem k počtu miniatur a terénu na bojišti Kill Team opravdu nevyžaduje nějakou zásadní zručnost ve skládání figurek, přesto je důležité zmínit, že se tomu nevyhnete. Leda byste modely pořídili už složené od přátel či hodných lidí na internetu nebo si je nechali nabarvit profesionálem za peníze. Barvení miniatur může odradit spoustu potenciálních hráčů, ale není podmínkou k hraní. Navíc není třeba se ho bát. Spousta herních klubů dnes pravidelně pořádá workshopy pro začínající barvíře a namalovat cca desítku modelů není žádná hrůza.

Oproti velkému Warhammeru je příznivější i pořizovací cena hry, která začíná na cca dvou tisících za starter set (obsahuje pouze část terénu) a šplhá až k cca 3 500 korunám za plnohodnotný set s terénem. Jelikož je hra určená pro dva hráče a je v ní velké množství plastu, tak se jedná o cenu podobnou komplexnějším deskovým hrám.

Co je potřeba pro hru?

Games Workshop se asi inspiroval u videoher, když Kill Team vydává po sezónách. První sezónu odstartovala našlapaná krabice Kill Team – Octarius (na okolních obrázcích), která kromě dvou unikátních týmů, otevřeného terénu a herní desky obsahovala i základní pravidla hry a nezbytné propriety (žetony, karty, kostky, barikády a měřidla). V sezóně pak následovaly boxy bez základních pravidel a příslušenství (Kill Team: Chalnath, Kill Team: Nachmund a Kill Team: Moroch).

Druhá sezóna zaměřená na souboje v uzavřeném prostředí vesmírné lodi odstartovala boxem Kill Team – Into the Dark a v balení bylo opět možné nalézt vše nezbytné pro začínající hráče. Následný box (zatím v 2. sezóně vyšel jen jeden Kill Team: Shadowvaults, který jsme si nedávno představili) opakuje trend z první sezóny: První box, který v sezóně vyjde, bude obsahovat vše nezbytné k hraní a následující boxy budou spíše rozšiřující.

Zjednodušeně řečeno, pokud byste do hry rádi pronikli, pořiďte si ideálně Kill Team: Octarius nebo Kill Team: Into the Dark (dále jen základní sady). Oba boxy obsahují úžasný terén a nákupem starter setu, který paradoxně začátečníkům vůbec nedoporučuji, byste se o něj ochudili (terén je pro hru stěžejní a herní zážitek by nebyl plnohodnotný). Na druhou stranu, pokud víte, že budete hrát v nějaké konkrétní herně, nejspíš v ní terén na Kill Team najdete.

zdroj: Vlastní foto autora

Pokud Vás ale zaujaly jiné týmy operativců než ty z uvedených boxů, tak Kill Team lze hrát samozřejmě i bez investice do startovních sad. V principu ke hraní potřebujete následující:

Herní stůl a vytyčenou herní plochu . Teoreticky tedy nepotřebujete dedikovanou herní desku simulující povrch planety či vesmírné lodi, kterou naleznete ve všech ,,velkých‘‘ boxech Kill Teamu.

a vytyčenou . Teoreticky tedy nepotřebujete dedikovanou herní desku simulující povrch planety či vesmírné lodi, kterou naleznete ve všech ,,velkých‘‘ boxech Kill Teamu. Žetony dodávané přímo od Games Workshopu (základní sady nebo box zvaný Kill Team Essentials). Lze je ale obstojně nahradit i žetony/papírky vlastní výroby.

dodávané přímo od Games Workshopu (základní sady nebo box zvaný Kill Team Essentials). Lze je ale obstojně nahradit i žetony/papírky vlastní výroby. Terén neboli objekty simulující větší prvky. Terén dodává Games Workshop do všech ,,velkých‘‘ boxů Kill Teamu a je opravdu parádní. Terén lze nahradit i předměty denní potřeby, např. plechovkami, krabičkami na svačinu apod.

neboli objekty simulující větší prvky. Terén dodává Games Workshop do všech ,,velkých‘‘ boxů Kill Teamu a je opravdu parádní. Terén lze nahradit i předměty denní potřeby, např. plechovkami, krabičkami na svačinu apod. Karty Tac Ops neboli karty sekundárních úkolů jsou opět dodávané přímo v základních sadách nebo je lze pořídit v boxu Kill Team Essentials. Vytisknuté na papíře fungují také.

neboli karty sekundárních úkolů jsou opět dodávané přímo v základních sadách nebo je lze pořídit v boxu Kill Team Essentials. Vytisknuté na papíře fungují také. Barikády a měřidla jsou součástí základních sad nebo boxu Kill Team Essentials. Obojí lze případně po domácku nahradit. Jen u měřidla dejte pozor – vše se měří imperiálními mírami, tedy v palcích.

jsou součástí základních sad nebo boxu Kill Team Essentials. Obojí lze případně po domácku nahradit. Jen u měřidla dejte pozor – vše se měří imperiálními mírami, tedy v palcích. Kostky klasické šestistěnné a ideálně ve větším množství. Potěší i kostky jiných hodnot jako počítadla životů, Command pointů nebo odehraných kol. Games Workshop nabízí kostky přímo určené pro Kill Team, ale od klasických šestistěnek se liší jen cenovkou.

klasické šestistěnné a ideálně ve větším množství. Potěší i kostky jiných hodnot jako počítadla životů, Command pointů nebo odehraných kol. Games Workshop nabízí kostky přímo určené pro Kill Team, ale od klasických šestistěnek se liší jen cenovkou. Pravidla jsou, jak již bylo zmíněno, součástí základních sad a starter setu. Přesto je lze pořídit i samostatně. Pokud byste si chtěli Kill Team jen vyzkoušet, tak na kartě hry najdete i volně dostupnou zkrácenou verzi pravidel.

jsou, jak již bylo zmíněno, součástí základních sad a starter setu. Přesto je lze pořídit i samostatně. Pokud byste si chtěli Kill Team jen vyzkoušet, tak na kartě hry najdete i volně dostupnou zkrácenou verzi pravidel. Miniatury jsou esenciální částí Kill Teamu. V základních sadách, dodatečných boxech i starter setu najdete vždy dva týmy. Pokud vás však boxy či týmy nezaujaly, lze si koupit (s časovým odstupem) jednotlivé týmy operativců i samostatně. Obecně jsou miniatury z dílny Games Workshop naprostá špička a u přímo dedikovaných týmů pro Kill Team (komunitou označované jako bespoke týmy), které Games Worshop vydává nad rámec svých klasických miniatur pro Warhammer 40K (tzv. compendium týmy), tomu není jinak.

jsou esenciální částí Kill Teamu. V základních sadách, dodatečných boxech i starter setu najdete vždy dva týmy. Pokud vás však boxy či týmy nezaujaly, lze si koupit (s časovým odstupem) jednotlivé týmy operativců i samostatně. Obecně jsou miniatury z dílny Games Workshop naprostá špička a u přímo dedikovaných týmů pro Kill Team (komunitou označované jako bespoke týmy), které Games Worshop vydává nad rámec svých klasických miniatur pro Warhammer 40K (tzv. compendium týmy), tomu není jinak. Doplňky pro hru lze rozdělit do dvou kategorií: Na knihy a pomocné předměty při hře. Mezi nepovinné knihy pro hraní patří především Compendium, tedy návod pro tvorbu týmů složených z klasických miniatur pro Warhammer 40K a kniha Annual 2022, která mimo jiné představuje hru pro 3 a 4 hráče (není určeno pro turnajové hraní), což je mimochodem slušná zábava. Pomocných předmětů může být celá řada, ale nejvíce se nám osvědčilo laserové ukazovátko, které indikuje linii (Targetlock Laser Line). Pomůže i vytisknout si tabulku svého týmu z volně dostupné aplikace Battlescribe.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak se Kill Team hraje?

Hra se hraje na 4 dohrávaná kola, ve kterých vítězí hráč, který během těchto kol nasbíral více bodů jak z primárních cílů (z pravidla jasně umístěné body na mapě), tak sekundárních cílů (Tac Ops karty daného týmu). Nehraje se tedy o to, kdo kolik soupeřových operativců zvládne úspěšně rozložit na atomy plasmovou puškou (při neturnajovém hraní mezi kamarády je to pro zábavu samozřejmě velmi zásadní). Hře to dodává na zajímavosti, protože jsou zde týmy, které mají více slabších operativců snažících se soupeře obklíčit nebo zahltit a naopak týmy elitní, které spoléhají, že dokáží v případě potřeby vyřadit více soupeřových operativců za tah a udržet si tak nadvládu nad částí bojiště či stěžejní vítězný bod.

Hru významně ovlivňují i sekundární cíle dosažitelné pomocí Tac Ops karet, které jsou z části obecné a z části zaměřené na konkrétní tým. Zjednodušeně si každý hráč do obecných karet přimíchá karty svého týmu a podle určitého klíče si vylosuje přesně 3 karty. Tyto karty jsou zásadní pro volbu strategie hráče, protože pro protihráče nejsou tyto 3 karty známé, dokud nejsou zahrané.

Zahráním dojde k vyhodnocení jednoho ze dvou efektů na kartě, takže protihráč má většinou šanci na cíle dané karty reagovat. V praxi to celé znamená, že se nelze jen zaměřit na body na mapě a ignorovat sekundární cíle, které mohou snadno hru rozhodnout. Hráči se budou často rozhodovat, zda se vyplatí usmažit protivníkova operativce plamenometem a neobsadit vítězný bod nebo obsadit bod a být, ve jménu Císaře, roztrhán na kusy chainswordem.

Strategických rozhodnutí je tu mnoho a hra tak – možná překvapivě – není jen bezhlavou řežbou. Díky solidně vybalancovaným týmům bývají partie velmi těsné a při hře na body není do posledního tahu zcela jasné, kdo vlastně zvítězí. Nezřídka se stane, že vyhrává hráč, který utrpěl více ztrát na bojišti. To vede k úsměvům na rtech obou hráčů a všeobecné spokojenosti. Hra umí perfektně pobavit i v případě, že jste zrovna nevyhráli, protože to, jakým způsobem jste dokázali rozkuchat ty dva eldary v posledním kole, za prohru na body stálo. To vše je možné jen díky velmi dobré vyváženosti týmů, meta je zde velmi zdravá.

Hra jako taková začíná výběrem mise (ty jsou součástí základních pravidel). Ta určuje vítězné podmínky a startovní oblasti obou týmů. Hráči pak dle mise nastaví vítězné body a herní terén (ideálně v souladu s pravidly – ty obsahují informaci, jak vkládat terén do mapy). Následně si hráči hodí o to, kdo bude ve hře útočník a kdo bude obránce, načež si obránce vybere jednu ze dvou počátečních pozic na mapě. Na útočníka logicky zbývá opačná počáteční pozice a nakonec si každý hráč ještě vybere tým, se kterým bude hrát.

Každý z hráčů ještě obdrží 2 velitelské body (následně pak vždy 1 na začátku každého kola, tj. celkem 6 za celou hru), které používá na udělení pro každý tým specifických bojových triků, tajně se losují sekundární cíle (Tac Ops karty) a aby toho stále nebylo málo, tak každý tým má možnost přiřadit jednotlivým operativcům specifické vybavení pro daný tým, které vylepšuje či pozměňuje jejich schopnosti či výzbroj.

zdroj: Vlastní foto autora

Například Orky (Kommando Kill Team), jejichž velká část operativců může střílet pouze na kratší vzdálenost, můžete vybavit háky, díky nimž překonávají operativci terén mnohem rychleji, což vede ke snížení zmíněné nevýhody týmu. Vybavení se liší tým od týmu a kromě strategických výhod je často i tematicky zaměřené, což hráče lépe vtáhne do hry i do celého světa. Operativce tak můžete vybavit granáty na trhání končetin, mrtvolnou trofejí Chaosu k ochromení protivníků či posvěceným plamenometem, který sejme, ve jménu Císaře a svaté Terry, všechny hříchy z kdejakého kacíře.

Obránce a poté útočník postaví dvě barikády (střídají se po jedné) a ve stejném pořadí postaví na své počáteční pozice herní plochy celé své týmy včetně tzv. rozkazů. Tyto strategické rozkazy jsou zásadním herním prvkem hry, protože určují, zda bude operativec v tahu agresivní (engage) a bude se snažit např. střílet, nebo se bude snažit ukrývat a plížit (conceal) k nepřátelům či klíčovým bodům na mapě.

Pokud se ukrývají, tak za normálních okolností nemohou střílet po protivnících. Jestliže jsou naopak agresivní, mohou sice střílet, ale musí počítat s tím, že jejich konání nebude bez odezvy a protivník může palbu opětovat svým operativcem s agresivním rozkazem. To celé znamená, že útočník může při postavení svého týmu na začátku prvního kola reagovat na postavení obránce, protože ten už má tým včetně rozkazů rozestavěný. V dalších kolech si hráč může rozkaz změnit vždy na začátku tahu daného operativce.

Před započetím hry se ještě provádí tzv. průzkum, při kterém si každý hráč tajně vybere jednu ze tří akcí, kterou během průzkumu provádí. Hráči poté akci vzájemně odhalí, vyhodnotí (obránce jako první) a dle grafu v knize pravidel určí, kdo má v prvním kole iniciativu. Hráč s iniciativou aktivuje prvního operativce, zahraje s ním a následně hraje hráč druhý.

Takto se střídají dokud nejsou v tahu aktivováni všichni žijící operativci. V tomto duchu se hrají 4 kola, přičemž všechna kola po prvním mají mnohem jednodušší strukturu (iniciativa – obdržení a zahrání strategických bodů – boj na mapě). Vše to možná zní velmi komplikovaně, ale není to tak zlé. Zároveň lze postupovat i podle zjednodušených pravidel, která některé kroky přípravy hry zjednoduší.

Operativci a jejich síla je definovaná pomocí atributů, jako je rychlost pohybu, počet akcí v tahu, počet životů, obranyschopnost, speciálními schopnostmi, které může v tahu provést a samozřejmě výzbrojí. Hlavní herní mechanikou jsou pak akce, které operativci podle jejich atributu vykonávají. Typy akcí jsou jasně dány pravidly. Jsou to například pohyb, střelba, boj na blízko, ale i hru okořeňující speciální akce aktivních operativců, kterých je ve hře obrovské množství a často definují celý tým.

Čaroděj Chaosu (Warpcoven) tak může například využít síly Warpu a vykouzlit ohnivou kouli spalující cíle v oblasti výbuchu, operativec frakce Tau (Pathfincer) z úkrytu vyšle svůj dron sebrat vítězný bod nebo medik zachrání plasmou na kusy roztrhaného spolubojovníka. Tyto speciální akce jsou často hlavním strategickým nástrojem týmu a zároveň obstarávají většinu zábavy.

Pokud operativec zahraje akci střelby, zahájí tím souboj na dálku. V něm je zásadní, zda svého protivníka vidí, zda protivník není ukrytý za změtí terénu, nebo zda se aktivně ukrývá. Je tedy nutné vyhodnotit postupně 3 pravidla, přičemž v určitých případech nelze střelbu vykonat a v určitých ano. Zní to komplikovaně, ale po několika hrách a videích na Youtube do to člověk pronikne.

Bohužel je nutné zmínit, že pravidla by tento aspekt mohla vysvětlit lépe. Střelba se vyhodnocuje dle zbraně, kterou operativec používá, zbraň může mít různé hodnoty a vše se vyhodnocuje na kostkách. Obránce si pak hází na svou obranu. Střelba umí být devastující, často ale znamená, že střílející bude následně terčem.

zdroj: Vlastní foto autora

Souboje na blízko jsou však opravdová řežba. Zde se kostky vyhodnocují jinak. Obě strany si hází dle své zbraně na blízko. Útočník je ve výhodě tím, že má právo výběru první kostky. Při výběru kostky si hráč volí buďto zásah do protivníka nebo kryt. Zásah je jasný, dle druhu zbraně automaticky ubere obránci počet životů. Zvoleným krytem naopak blokuje/ruší kostku protivníka. Následně volí kostku obránce. Tento styl vede často ke smrti jednoho z operativců, přičemž útočník nemusí mít vždy jistotu úspěchu. Pokud ale útočíte s operativci určenými na blízko (mají pro to určenou výzbroj), tak je výhoda na vaší straně.

Za zmínku rozhodně stojí, že je opravdu zásadní, s čím útočíte – zda se zoufalým bajonetem, který mariňáka nejspíše jen polechtá, nebo řetězovou sekerou schopnou dekapitace i těch nejodolnějších protivníků.

Souboje ve hře jsou extrémně zábavné a relativně jednoduché. Hráč v nich má pocit, že přestože jsou souboje ovlivněné jistou mírou náhody, tak zbraně a jejich účinnost odpovídá výsledku souboje. Tj. bude velký rozdíl, pokud někdo střílí na mariňáka v těžké zbroji z obyčejné laserové pistole nebo z o poznání silnější plasmové pušky. Obdobné platí pro souboje na blízko. Samostatnou kapitolou jsou kritické zásahy, které rozhodují většinu soubojů, ale do těch už zabředávat nebudeme a jejich kouzlu si už objevíte sami.

zdroj: Vlastní foto autora

Závěrem

Herní doba se pohybuje okolo půl druhé hodiny, což z Kill Teamu dělá dynamickou a zábavnou hru s vyváženým podílem náhody a taktiky, jejímž hlavním lákadlem je umění navodit atmosféru fascinujícího světa Warhammeru 40K, a to především pomocí úžasných miniatur, terénu a vyladěných herních mechanik skirmishových soubojů.

Hra samozřejmě není tak přístupná jako některé deskové válečné hry, kde nemusíte skládat nebo barvit figurky, ale přesto se jedná zřejmě o nejpřístupnější válečnou hru ze světa Warhammeru 40,000. Vstup do ní se může zdát komplikovaný, ale při hře s kamarády lze pravidla postupně přidávat.

Většina kroků se také usnadní tím, že si Kill Team přijdete zahrát do lokální herny, kde vám jistě rádi se vším poradí. Pro úplné začátečníky žánru může být hra bez pomoci komunity trochu oříšek i díky občas zmateně napsaným pravidlům. Veterány válečných her od Games Workshop nebo soutěživé hráče zase jistě potěší možnost účasti na turnajích, které pravidelně pořádá několik herních klubů u nás (Ogří Doupě, Rubikon, atd.).

Téměř vše, co si v rámci Kill Teamu pořídíte, lze využít i pro ,,velký‘‘ Warhammer 40,000. Games Workshop postupně zveřejňuje pravidla pro dříve zmíněné bespoke týmy, takže pokud Vás nějaká frakce opravdu zaujme, může Vám daný tým operativců sloužit jako první stavební kámen vaší budoucí armády. Terénu pro Warhammer 40,000 není snad nikdy dost a ten z Kill Teamu můžete bez problému využít. Na menší hry Vám postačí jen sady terénu ze dvou boxů, případně se dá dokoupit samostatně.

Pravidla armády a hry jsou samozřejmě jiné, ale vychází z podobného systému a lze v nich tak najít podobnosti. Pokud chcete začít s Warhammerem 40,000, odejít z něj k přístupnější a kratší hře, či si jen vyzkoušet produkt z dílny Games Workshop a tohoto fascinujícího sci-fi světa, tak Kill Team je z pohledu ceny, náročnosti a zábavy ideální hrou.