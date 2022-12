Jak začít s BattleTechem – epickými bitvami obrovitých válečných mechů

7. 12. 2022 16:44 | Wargaming | autor: Matouš Vrba

V poslední době zažívá BattleTech renesanci na všech úrovních, a to díky velmi úspěšnému Kickstarteru, novým počítačovým hrám, vyjasnění dlouhodobých právnických sporů, ale i díky rozkolům mezi komunitou a vydavatelem nejmenované britské wargamingové hry s fantasy i sci-fi tematikou, které přesvědčily spoustu hráčů danou hru opustit a třeba dát šanci jiným světům. Všechny tyto faktory způsobily příliv nových hráčů, ale i návrat mnoha veteránů zpět pod ocelová křídla starého dobrého BattleTechu.

A možná právě vy jste se se světem BattleTechu nedávno poprvé setkali nebo se k němu po dlouhé době vracíte a chcete se zorientovat v tom, co je nového, případně zasvěcujete do této skvělé hry čerstvého kadeta. Tento článek si dává za cíl pro nové hráče „krátce“ a přehledně shrnout, kde se vzal a co to vlastně je BattleTech, představit všechny jeho aktuální variace (kterých je mnoho!) a poradit, jak začít BattleTech hrát. Tak pojďme na to!

Stručná historie času se zaměřením na BattleTech

Za svoji dlouhou dobu existence prošla značka BattleTech mnoha vlastníky a vydavateli, ale jeho stvořitelem je americká firma FASA. Ta stojí také za vznikem fantasy cyberpunkového TTRPG Shadowrun a dalšími méně známými hrami a značkami. V roce 1984 FASA zakoupila licenci na několik japonských mecha-anime designů (například ze seriálů Dougram a Macross) a vydala stolní hru využívající tyto japonské designy ve futuristickém fiktivním světě 31. století. Tím se začala psát historii BattleTechu.

Na rozdíl od klasického japonského mecha-anime, které má svá vlastní zvláštní klišé, je svět BattleTechu blíž našemu „západnímu“ stylu sci-fi a zároveň se snaží vyvarovat „vesmírné magii“ a držet si rozumnou míru uvěřitelnosti a realističnosti. Pět největších státních útvarů ovládaných Velkými rody (angl. Great Houses) v něm soupeří o moc nad takzvaným Vnitřním vesmírem (Inner Sphere) – nejhustěji osídlenou oblastí soustředěnou okolo Země.

zdroj: Vlastní foto autora

Vnitřní vesmír se po rozpadu Hvězdné ligy (Star League), která představovala slavný vrchol lidské civilizace a téměř třech staletích Následovnických válek (Succession Wars) nachází v ekonomickém, technologickém i kulturním úpadku. To ale nebrání Velkým rodům v pokračování ve svých intrikách, zástupných i otevřených konfliktech a dalším pletichaření mezi sebou i v rámci jednotlivých států. Ozbrojené střety jsou tedy na denním pořádku a jejich nejvýznamnější zbraní jsou pilotovaní roboti – mechové (BattleMech, ‘Mech), okolo kterých se celá hra točí.

Poznámka: První vydání této hry se jmenovalo Battledroids, ale ve druhé edici FASA jméno změnila na BattleTech, aby předešla potenciálním právnickým konfliktů s jistou firmou, která si mezitím vyhradila práva na slovo „droid“. Ano, jedná se o Lucasfilm a jejich netradičně pojmenované roboty z Hvězdných válek.

Tento svět v osmdesátých letech poprvé oslovil fanoušky bojových robotů vyhledávající surovější a militarističtější sci-fi. To vše bylo navíc podepřené neotřelými pravidly, která podrobně simulují střety těchto mechů na taktické úrovni a zároveň často vedou k památným zvratům, když je například už téměř ztracená bitva obrácena v nečekané vítězství díky šťastnému zásahu reaktoru protivníkova mecha.

zdroj: Vlastní foto autora

Tato nová hra si rychle získala na popularitě a drží si ji s pár výkyvy dodnes. Od roku 1984 se rodina her a dalších produktů ze světa BattleTechu značně rozrostla o různá rozšířená pravidla pro další typy jednotek, strategické vedení kampaní, vesmírné bitvy, pravidla pro TTRPG, mnoho knih a povídek, několik sérií počítačových her, sběratelskou karetní hru, a dokonce i jeden animovaný seriál.

Protože historie této značky je dlouhá, jména těchto produktů se často různě překrývají, některá pravidla nemají nová vydání, některá jsou přejmenovaná a jiná jsou zase revidovaná, takže pro nového hráče může být obtížné se zorientovat v tom, kde vůbec začít. Začněme tedy rozdělením alespoň těch nejvýznamnějších variant BattleTechu, které jsou aktuálně k dispozici.

„Klasický BattleTech“

Původně se tedy jedná o stolní taktickou tahovou hru, ve které proti sobě stojí většinou řádově jednotky mechů. Pravidla velmi detailně simulují pohyb, palbu, poškození mechů, stav jejich pilotů a další podrobnosti bitvy. Pro ilustraci zmiňme, že hráči sledují na palubních kartách jednotek například i vystřílenou munici pro jednotlivé zbraně a teplotu každého mecha, která stoupá s tím, jak moc jsou využívány jeho subsystémy a klesá podle počtu chladičů. Pokud se váš mech přehřeje, může například jeho pilot omdlít nebo může nevystřelená munice explodovat v efektním, ale smrtelném výbuchu.

Tato varianta hry je dodnes nejvíc populární a stále vychází nové materiály a aktualizovaná pravidla, hraje se na veletrzích atd. Množství rozšiřujících pravidel pro tuto hru je až absurdní – lze simulovat prakticky vše od ekonomiky vlastní žoldácké jednotky, jejíž zaměstnanci musí být placení přes vybavení a udržování mecha v kondici, jeho přezbrojováni a opravováni až po přesměrování jednotlivých chladičů mecha během bitvy pro zvýšení efektivity chlazení konkrétní zbraně.

Rozšiřující pravidla jsou volitelná, takže si hráči mohou vybrat, co chtějí ve své hře zohlednit a co zanedbat, ale výběr je každopádně opravdu široký. Pro účely tohoto článku nazývejme tuto variantu jako klasický BattleTech, byť oficiálně se nazývá prostě „BattleTech“, případně občas „Total Warfare“. Protože příruček a dalších materiálů je pro tuto variantu nejvíc a je také nejpopulárnější, ve svém návodu jak začít s BattleTechem se zaměřím právě na ni.

BattleTech na veletrhu Spiel 2022 v německém Essenu | zdroj: Vlastní foto autora

Zajímavost: Na rozdíl od jiných podobně starých herních sérií se jádro pravidel klasického BattleTechu od doby vzniku prakticky nezměnilo (viz například srovnání pravidel z roku 1985 a z roku 2019 zde). Na jednu stranu to znamená, že jsou pravidla v dnešní rychlé době pro některé hráče možná až moc podrobná, na druhou stranu jsou díky tomu dobou prověřená a na rozdíl například od Warhammeru nejsou hráči nucení s každým komerčním cyklem hry znovu kupovat všechny příručky a učit se nová pravidla a balanc hry.

Přehled dalších hlavních her ze světa BattleTechu

Alpha Strike

Novější variantou hry, která existuje paralelně s klasickým BattleTechem, je Alpha Strike, který je pojmenovaný po taktickém manévru vystřelení všemi dostupnými zbraněmi najednou. To docela dobře shrnuje podstatu této „zrychlené“ varianty, která především umožňuje hrát s větším počtem jednotek bez nutnosti pečlivého sledování stavu každé z nich.

Alpha Strike je abstraktnější, místo statistik jednotlivých zbraňových systémů má například každá jednotka jen průměrné celkové poškození pro každý ze tří rozsahů vzdáleností cíle a případně zvláštní schopnosti (jako třeba nepřímou palbu, pokud je jednotka vybavená raketami). Zároveň je ale Alpha Strike plnohodnotná hra sama o sobě a obsahuje pravidla pro všechny možné typy jednotek, bitevní podporu, podmínky prostředí atd., analogická ke klasickému BattleTechu.

zdroj: Vlastní foto autora

Podotkněme také, že klasický BattleTech a Alpha Strike jsou do určité míry kompatibilní. V obou systémech můžete ovládat ty samé jednotky jen s jinými pravidly a jiným tempem hry. Jednotky lze mezi oběma systémy volně konvertovat – pokud si například navrhnete vlastního mecha v klasickém BattleTechu a chcete ho použít v Alpha Striku (nebo naopak), není problém jeho statistiky převést. Pokud vás tato varianta zaujala, začněte buď zjednodušenými pravidly, která jsou zdarma k dispozici online, nebo ještě lépe krabicovým setem Alpha Strike Boxed Set, který obsahuje vše potřebné pro hru s mechy. Plná pravidla potom naleznete v příručce Alpha Strike: Commander’s Edition.

A Time of War

Další hrou, která stojí za zmínku, je A Time of War (také známá jako MechWarrior: 4. edice, MechWarrior: A Time of War, BattleTech: A Time of War nebo zkráceně AToW). Jedná se o víceméně klasické TTRPG (stolní RPG) založené na 2k6 systému s podobným soubojovým systémem jako v klasickém BattleTechu, ve kterém se hráči vtělí do postav ve světě BattleTechu.

AToW je dobrý způsob, jak prozkoumat tento svět z jiného úhlu pohledu než jen z kokpitu mecha. Lze si vyzkoušet nejen pilotovat mecha na bojišti, ale třeba i život soukromého očka, špiona jednoho z Velkých rodů, akolyty záhadné polonáboženské komunikační společnosti ComStar nebo třeba vědce, který se zajímá o ztracené technologie z dob slávy Hvězdné ligy.

Nutno podotknout, že pravidla AToW jsou podobně jako v klasickém BattleTechu velmi podrobná (příkladem budiž třeba fakt, že základní příručka AToW obsahuje i tabulku na výrobu léků přes 1,5 stránky nebo tabulku na změnu atributů postav v důsledku stárnutí), což někomu může vyhovovat, ale někdo preferuje v TTRPG více interpretační volnosti a méně svázanosti přehnaně detailními pravidly.

Na druhou stranu je AToW přímo kompatibilní s klasickým BattleTechem, takže je lze snadno kombinovat a skvěle se doplňují. Podobně plná pravidla pro AToW najdete ve stejnojmenné příručce a rozšiřující pravidla v příručce A Time of War: Companion. Zjednodušená pravidla jsou také k dispozici zdarma online.

MechWarrior: Destiny

Pro ty, co si chtějí zkusit zahrát TTRPG ve světě BattleTechu, ale odrazuje je komplexnost pravidel AToW, může být ideálním řešením MechWarrior: Destiny (MW:D). Jedná se také o TTRPG hru, ale s jednodušším, abstraktnějším herním systémem (pravidla MW:D mají 246 stran oproti 410 stranám AToW), založeném na tzv. narážkách (cues) a s volitelným sdíleným vyprávěním.

zdroj: Vlastní foto autora

Jedná se o zajímavý a poněkud netradiční koncept, kdy hráči tvoří příběh společně, a to včetně příběhových zvratů, zápletek a dalších ve stylu jakési řízené improvizace inspirované zmiňovanými narážkami a korigované Game Masterem a takzvanými příběhovými body (Plot Points), kterých má každý hráč omezené množství.

MW:D se dá hrát i jako klasické TTRPG s jedním vypravěčem, ale i tak je průběh hry oproti AToW výrazně méně řízený pravidly a víc hráčskou improvizací. Podobně jako AToW je MW:D kompatibilní s klasickým BattleTechem a obsahuje navíc i pravidla pro konverzi z/do Alpha Striku. MW:D má dokonce i vlastní pravidla pro souboje s mechy, tanky a letouny, takže si s ním klidně vystačíte i bez dalších pravidel. MW:D má zatím jen jednu stejnojmennou příručku pravidel.

Videohry

Pro úplnost zmiňme také počítačové hry ze světa BattleTechu jako třeba sérii akčních her MechWarrior, ve které se vtělíte do pilota nejrůznějších mechů (poslední díl se jmenuje MechWarrior 5: Mercenaries), tahovou strategii BattleTech z roku 2018 od herního studia Harebrained Schemes (které založil spoluzakladatel původní FASA a stojí i za adaptacemi Shadowrunu), starší RTS MechCommander a MechCommander 2 nebo počítačovou implementaci klasického BattleTechu MegaMek (s téměř všemi rozšiřujícími pravidly).

zdroj: Vlastní foto autora

Jak začít s klasickým BattleTechem

Pro nováčka může být čirý objem nejrůznějších pravidel, kampaní, map, boxů s figurkami, románových knih a dalších materiálů ke hře odrazující. Na e-shopu výrobce je například jen v kategorii „Rulebooks“ v době psaní tohoto článku celkem 22 položek – jak se v tom má člověk zorientovat? Kterými pravidly začít, pokud si chcete hru jen vyzkoušet? Která jsou naopak plnohodnotná pravidla? A co jsou relevantní rozšiřující pravidla?

Stejné otázky jsem si kladl i já, když jsem se rozhodl s touto hrou začít. Naštěstí vy můžete díky tomuto článku být ušetřeni nové plešky, kterou jsem si ze zmateného drbání se na hlavě vysloužil já. Pokud se vám nechce číst několik dalších odstavců textu nebo prostě preferujete přenos informace obrazovou formou, následující schéma ilustruje mnou doporučený průběh pravidly klasického BattleTechu (rozklikněte obrázek pro plnou velikost).

zdroj: Vlastní foto autora

Poznámka: Produkty BattleTechu je v Česku bohužel občas obtížné sehnat, protože jsou věčně vyprodané, ale často jsou k dispozici alespoň třeba v jiných zemích Evropské unie s rozumným poštovným. Rozhodně nedoporučuji kupovat fyzická pravidla nebo krabicové sety přímo od výrobce z USA – prodraží se vám jak kvůli poštovnému, tak pravděpodobně i kvůli clu, a navíc na ně budete velmi dlouho čekat. To už je lepší si počkat na naskladnění někde v EU. Na druhou stranu pravidla ve formátu PDF lze nejsnáze získat online třeba na stránkách vydavatele.

Nejsnazší způsob, jak si BattleTech vyzkoušet bez jakýchkoliv prerekvizit kromě dvou šestistěnek a papírové tiskárny, je stáhnout si pravidla pro rychlý start, která jsou volně dostupná ve formě 14 stránkového PDF. Mimo samotného popisu pravidel (který tvoří jen polovinu z těch 14 stran) obsahuje PDFko jednoduchý scénář, dvoustránkovou mapu, dva stojánky mechů k vystřižení a jejich palubní karty. Můžete si tak prakticky zadarmo zahrát nejjednodušší formu klasického BattleTechu.

Osobně bych ale doporučil nebát se trochu investovat a pořídit rovnou Beginner Box, který obsahuje kvalitně vytištěné výše zmíněné věci (a pár navíc) a dvě krásné plastové figurky mechů k tomu. V každém případě počítejte s tím, že první hra vám včetně čtení a vysvětlování pravidel může zabrat i 3 hodiny, ale druhá hra už bude odsýpat rychleji a za chvíli budete schopní odehrát souboj mecha proti mechovi na malé mapě klidně i za hodinku.

1. tip: Předtím, než si zahrajete první hru s živým protihráčem, doporučuji zkusit si klidně zahrát jednu hru sám proti sobě (kdy hrajete střídavě za obě strany). Snáz se vám bude shánět protihráč, pokud už budete alespoň trochu ovládat pravidla a hra bude také zábavnější a snazší, pokud si alespoň jeden z vás bude pravidly jistý a bude umět případně i poradit. Když budete pravidla někomu poprvé vysvětlovat, tak pomůže zahrát zkusmo jedno demonstrační celé kolo, ve kterém se uplatní co nejvíce pravidel, i pokud třeba není nejvěrohodnější z taktického hlediska.

Stánek studia Catalyst Game Labs na veletrhu Spiel 2022 v německém Essenu | zdroj: Vlastní foto autora

Bitka dvou mechů se zjednodušenými pravidly Beginner Boxu ale pravděpodobně rychle omrzí. I pokud využijete rozšiřující kartonové stojánky pro další typy mechů, které jsou v boxu, jeho ořezaná pravidla nabízí pouze omezené možnosti pro různé taktiky a herní zážitky. Pokud vás Beginner Box bavil, ale prahnete po něčem víc, nebo pokud chcete zjednodušená pravidla pro začátečníky přeskočit a vrhnout se rovnou na plnohodnotnou hru, obraťte pozornost na krabicový set A Game of Armored Combat (zkráceně AGoAC).

Ten obsahuje plná pravidla pro mechy v základní éře Následovnických válek (tzv. úroveň pravidel „IntroTech“), dvě oboustranné mapy, osm plastových figurek a pár věcí navíc k tomu. Plná pravidla v AGoAC oproti Beginner Boxu zahrnují i přehřívání mechů v důsledku pohybu a palby, vnitřní strukturu, která se odhalí po rozstřílení pancíře v dané lokaci a pokud je poškozená, riskujete kritický zásah do některého subsystému mecha.

Ale jsou tu také pravidla pro návrh úplně nových mechů. S tímto obsahem už se dá vydržet déle, obzvlášť pokud se nebudete omezovat jen na klasické bitky ve stylu „znič všechny protivníky“, ale vrhnete se i do zajímavějších scénářů, případně dokonce i na na sebe navazující souboje v rámci kampaně.

zdroj: Vlastní foto autora

2. tipy: Ze začátku se vám může zdát, že udržovat si přehled o všech faktorech ovlivňujících čísla pro zásah, teplotu, munici atd. je nad lidské síly. Spoustu věcí se naučíte zpaměti s hraním, ale můžete také používat herní pomůcky jako třeba pohybové kostky pro označení modifikátoru pro zásah a druhu pohybu (movement dice jsou popsané např. na str. 3 začátečnických pravidel) nebo kancelářské sponky pro snadné sledování aktuální teploty mecha na boku jeho palubní karty. Ve fázi přehřívání (Heat phase) doporučuji zapsat aktivní efekty tužkou přímo k pohybovým bodům a ke střelectví pilota (Gunnery), abyste na ně nezapomněli a později je případně vygumovat, když mech vychladne. To platí i o dalších efektech, které se na vašeho mecha budou v průběhu hry nabalovat, jako jsou třeba postihy k hodům na pilotování (PSR) či k míření konkrétními zbraněmi – když si je poznamenáte přímo na palubní kartu, spíš je potom nezapomenete aplikovat. V krabici AGoAC najdete užitečnou referenční kartu se všemi důležitými tabulkami. Ta je k dispozici také online ve formě PDF, takže ji můžete vytisknout každému hráči u stolu.

Jestli jste se dostali až sem, dost možná jste už BattleTechu naplno propadli a prahnete po dalších způsobech, jak si hru ozvláštnit. Dalším logickým krokem je posunout se do další éry pravidel, tedy z IntroTechu do éry Invaze klanů (Clan invasion), k čemuž je ideálním prostředníkem krabicový set Clan Invasion.

S novými mapami a figurkami pro klanové mechy dostanete také pravidla pro nové subsystémy, zbraně, typy mechů a další vychytávky, které s sebou klany do Vnitřního vesmíru přinesly a které vám otevřou nové možnosti a herní taktiky.

3. tipy: Nedaří se vám vyhrát? Máte pocit, že když už vyhrajete, tak je to spíš díky náhodě a štěstí? Základní taktickou poučkou v klasickém BattleTechu je snažit se zvětšit svoji šanci strefit se a snížit šanci, že protivník zasáhne vás – jinak řečeno minimalizovat svoje číslo na zásah a naopak maximalizovat to protivníkovo. Tato čísla ovlivňujete hlavně během pohybové fáze. Někdy se například vyplatí místo chůze běžet (a utrpět o 1 vyšší postih za běh), pokud se díky tomu přiblížíte do kratšího vzdálenostního rozsahu zbraně (o 2 menší postih za vzdálenost). Výhodné je taky skončit pohyb v lese – ten vaše míření nijak neomezuje, ale naopak protivník bude mít postih. Druhá taktická poučka se týká iniciativy. Pokud jste ji prohráli, vyplatí se většinou hrát spíš defenzivně a nedat protivníkovi šanci jeho iniciativu využít. Naopak když iniciativu vyhrajete, můžete si s vaší poslední jednotkou dovolit agresivnější pozicování, když už víte, jak táhl protivník. Snažte se také jako prvními táhnout jednotkami, u kterých na tom nejméně záleží. Například křehké lehké mechy, které může vyřadit jeden šťastlivý zásah zezadu, je lepší nechávat na konec pohybu.

A konečně, pokud chcete hrát se vším všudy včetně tanků, vznášedel, letounů, pěchoty, budov, speciální munice a dalších vychytávek, tak tohle vše najdete v příručce Total Warfare, která obsahuje plná „turnajová“ pravidla pro BattleTech. Jestli máte vlastní figurky a mapy (byť lze BattleTech hrát klidně i bez figurek třeba jen se zástupnými žetony nebo kusy papíru) nebo chcete ušetřit peníze, případně prostor na krabice, můžete teoreticky všechny krabicové sety přeskočit a pořídit si rovnou Total Warfare, ale osobně bych tento přístup nedoporučil.

Na BattleTech se vyplatí jít postupně, aby člověk nebyl zahlcen. Total Warfare také není dle mého osobního názoru velmi přehledný, protože míchá pravidla pro všechny typy jednotek a mnoho různých situací. Pokud opravdu chcete přeskočit krabicové sety a plánujete hrát jen s mechy, zvažte spíš koupi BattleMech Manual, který přehledně podává plná pravidla pro mechy včetně všech relevantních pravidel z Total Warfare a vybraných volitelných pravidel.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak si BattleTech ještě více zpestřit

Tím se dostávám k poslednímu bodu tohoto úvodu do BattleTechu. Pokud stále nemáte dost herních mechanik nebo pokud chcete některou část hry rozvinout detailněji nebo na vyšší úrovni, přichází na řadu volitelná pravidla. Zde bych vaši pozornost obrátil především k příručkám Tactical Operations: Advanced Rules (TO:AR) a Campaign Operations (CO).

TO:AR obsahuje volitelná pravidla například pro zvláštní typy terénu, počasí, rozšířené možnosti pohybu, morálku, miny, ale i třeba házení objektů. Naopak CO se soustředí na tvorbu žoldáckých jednotek nebo jednotek pravidelné armády, údržbu a opravy mezi bitvami, generování solárních systémů, planet a kontraktů pro vaši jednotku a celkově vedení kampaní.

V kombinaci s některými TTRPG pravidly zmiňovanými výše můžete z BattleTechu udělat příběhově orientovanou hru v zajímavém sci-fi světě s velmi propracovanými a napínavými souboji, nebo naopak strategickou hru, ve které bojujete o celou planetu. V každém případě se základní systém BattleTechu skví nejvíc, když mají jednotlivé scénáře mezi sebou návaznost a nejedná se jen o oddělené bitky bez jakýchkoliv důsledků.