Jak začít s Bolt Action – wargamingem zasazeným do druhé světové války

16. 12. 2022 16:45 | Wargaming | autor: Štěpán Jura

Jak jsme již psali v naší recenzi, válečná hra Bolt Action vás vezme z pohledu rozšířené čety na bojiště druhé světové války ve všech jejích hlavních i vedlejších frontách – od invaze do Polska přes boje v Pacifiku až po zoufalou obranu Berlína. A touhám a variabilitě se zde meze opravdu nekladou. Všechna tato bojiště totiž mají svá vlastní pravidla, stejně jako téměř všechny národy, které se války účastnily. Vedle hlavních mocností jsou tu i pravidla pro více fajnšmekrovské věci jako třeba Norsko, Bulharsko či Čínu! A koho by nebavila regulérní armáda, tak existují i pravidla pro partyzány, zkrátka na co si vzpomenete...

Skrze různé kampaňové knížky mají vlastní pravidla třeba francouzští či sovětští partyzáni, ale najde se tu i varšavské povstání nebo ještě lépe pro nás Čechy i pražské povstání, které má dokonce speciální jednotky protektorátních četníků/vojáků odbojářů a můžete svoji partyzánskou armádu posílit i o spřátelené „německé“ jednotky Vlasovců.

Scéna jak z Bratrstva neohrožených | zdroj: Eruner

A i pro samotnou stavbu armády je téměř neomezená spousta možností, které pravidla umožňují. Pokud daná jednotka za války existovala, velmi pravděpodobně půjde nasadit. Takže kromě pěchotních čet je samozřejmě možné nasadit i čety motorizované, tankové, motocyklové, mariňácké, horské i jízdní. A kdo chce něco úplně nevšedního, nikdo mu nebrání postavit armádu jen z dětí z Hitlerjugend či ji okořenit psy s minou přimontovanou na zádech.

Snadný a levný vstup

Tedy armádu si můžete poskládat tak, aby vám vyhovoval její herní styl či vizuál a nic vás nesvazuje. Hra je určená i pro nováčky, kteří ve složení druhoválečných čet nejsou zběhlí a nabídne jim tak předpřipravené armylisty (soupis jednotek a pravidel pro armádu), takže se nemusíte bát, že k postavení armády budete muset kupovat či studovat další odbornou literaturu.

Protože se hra odehrává na úrovni posílené čety, není k hraní potřeba příliš mnoho modelů. Víceméně ke hraní stačí koupit jednu krabici základních vojáků v plastu, dvě podpůrné zbraně (které leckdy bývají součástí krabice) a tančík pro dochucení. Protože každý chce prostě a jednoduše hrát s tankem... Hotovo.

Díky tomu je hra svižná (cca kolem dvou hodin na „velkou hru“), není nutné barvit žádnou ohromnou záplavu modelů a neleze to tolik do peněz (pořádná herní armáda se dá pořídit za dva tisíce korun).

Pokud se rozhodnete začít ve dvou hráčích, Bolt Action má i několik boxů přímo pro takové případy – pro vylodění v Normandii, válku v Africe a v Pacifiku. Všechny tyto starter sety pro dva hráče obsahují kromě modelů i kapesní pravidla formátu A5, kostky, pin markery (pro určení stavu morálky) a pár terénů.

I když pravidla počítají s hrou okolo 30-40 modelů na každou ze soupeřících stran, tak se samozřejmě najdou výjimky – nikoho nepřekvapí, že Rusům na standardní formát nedělá problém na třicet esesáků poslat sto dvacet Ivanů. Ale i tak je z toho vyrovnaná hra.

Bitva v plném proudu | zdroj: Vlastní foto autora

Což je jedním z největších kladů Bolt Actionu. Téměř vždy vyrovnaná hra. Pravidla jsou opravdu dobře napsaná, a tak každá hra je zajímavá a různé národy či jednotky jsou sice občas silnější než jiné, ale pořád v rámci mezí, aby se všichni mohli bavit. Není proto problém, když se třeba potkají Američané z Arden s polskou kavalerií – oba hráči si zahrají sice ne úplně historickou, ale zato vyrovnanou hru.

Herní systémy

Herní mechanika je velmi odlišná od ostatních her typu „ty hraješ, já hraju“ díky implementaci rozkazů a morálky. Jednotky se aktivují pomocí rozkazu, který si hráči prvně musí vytáhnout z „pytlíku rozkazů“. Každá jednotka má svoji „rozkazovací kostku“ s tím, že každý hráč je má v jiné barvě – kdo má přesilu, ergo více kostek v pytlíku, ten má iniciativu. Daný rozkaz musí jednotka prvně splnit. K tomu potřebuje podhodit svou morálku, která je určená kvalitou jednotky, ale i dalšími faktory – jestli po ní někdo střílí, má mrtvého seržanta, je poblíž poručík a podobně.

Ale složitosti pravidel se nemusíte obávat – hra je občas nazývaná „hollywoodskou druhou světovou“ místo „historické“, protože spoustu věcí zjednodušuje na úkor historické přesnosti pro docílení svižnějšího zážitku.

Britská četa - v popředí je možné si všimnout dříve zmiňovaných order kostek | zdroj: Eruner

Originální mechaniky ale mají na hráče další nároky v podobě extra herních pomůcek – je třeba si pořídit speciální rozkazové kostky (což je ale investice v řádu pár stovek, která se v kontextu wargamingového hobby ztratí, a jdou navíc použít i ve více hrách od Warlord Games) a také již zmíněné pin markery.

Kostky sice musíte koupit, ale s pin markery je to už jednodušší. Můžete je sice koupit přímo od Warlordů, ale stejně tak lze použít barevné kamínky, žetony či počítadla s lebkou, které už máte doma k jiné hře. Případně si můžete vyhrát a vymodelovat si nějaké pěkné vinětky s raněnými vojáky či podobně.

Terén a figurky

Co se týče terénů, tady už je to horší, protože Bolt Action hodně pracuje s terény a modifikátory na střelbu skrze různé překážky, a proto hra potřebuje relativně hodně krytí pro vaše miniaturní vojáky. Zde opět záleží, jaké období a bojiště si vyberete. Pokud budete hrát dobývání Německa, pěknou „středověkou“ vesnici postavíte z renesančních modelů, které máte na středověký historický wargaming či případně z fantasy budov na Mordheim či Pána prstenů (set na Lake Town od Games Workshop je na to třeba úplně skvělý).

Stejně univerzálně to jde i na stolech pro Asii a Afriku, kde se (vesnická) architektura neměnila pár století – alespoň pro naše herní potřeby. Pokud budete však chtít hrát vylodění na plážích Normandie či svádět boje o Reichstag, už vám nezbude nic jiného než investovat do nových terénů. Ale pro start jde jako vždy hrát s knížkami místo kopců či použít generické terény z jiných her. Boj v lese mezi stromy vypadá stejně za druhé světové, ve středověku i ve vzdálené budoucnosti 41. milénia.

I když je hra dělaná na posílenou četu, bez problémů funguje i na úrovni roty či trošku výše. Jen je potřeba větší stůl a volný celý den. Ale pořád vnitřně funguje a díky jejímu systému aktivací výborně funguje i pro multiplayerové hry, kdy každý hráč má svůj set jinak barevných aktivačních kostek a nedochází tak k žádnému zmatku a hluchým místům, jak to často bývá u větších multiplayerových her, které na to nejsou stavěné.

To, že se hra odehrává za druhé světové války, má výhodu v nepřeberném množství modelů, které lze použít. Kromě „oficiálních“ modelů od firmy Warlord Games, která za hrou stojí, jsou tu další desítky firem, které vyrábí použitelné modely. Dokonce i v ČR je několik obchodů, které mají naskladněné Warlordí modely.

Ve hře jde kromě pozemní techniky nasadit také letadla! | zdroj: Vlastní foto autora

Plastovou techniku od výrobce Italeri, který ji pro Warlordy v plastu oficiálně vyrábí, navíc koupíte i v klasických kamenných modelářských obchodech. Oficiální měřítko na techniku je 1/56, ale spousta hráčů využívá i větší modely v měřítku 1/48, což jim dovoluje hlavně stavbu armády v detailních kitech od Tamiya.

Bolt Action má stejně jako jiné historické hry tu výhodu, že nejste svázání žádnou konkrétní modelovou řadou a můžete nakupovat modely od hromady různých výrobců podle toho, které se vám více líbí, jsou zrovna někde poblíž skladem či mají lepší cenu. A samozřejmě je druhá světová válka dostatečně mainstreamové téma, takže pokud máte přístup k 3D tiskárně, není nejmenší problém si kompletní armády vytisknout z dostupných předloh.

Knihy: pravidla, armády, kampaně

Kromě modelů, terénů a kostek rozkazů budete ke hraní potřebovat klasický palcový metr a pár šestistěnných kostek. A samozřejmě základní pravidla, která vám do začátku bohatě postačí, protože obsahují i ořezané armylisty pro základní národy. Nejspíše však budete časem chtít hrát i další extra jednotky, které hra nabízí a k tomu budete potřebovat knížku ze série „Armies of“, v níž najdete obsáhlá pravidla pro jednotlivé národy. Třeba Německo má ve své knížce pravidla pro více než stovku bojových vozidel.

A s těmito dvěma knížkami (základní pravidla a pravidla pro armádu) můžete skončit a velká část hráčů i skončí. Je to komplet všechno, co k hraní potřebujte a opravdu nemusíte nic dál kupovat. A kromě knížky o Německu žádná z knih za více než 10 let existence Bolt Action nedostala druhou edici, takže se nemusíte bát znehodnocování pravidlových knih jako třeba u Warhammeru 40K, kde koupíte knížku pravidel, po 2 letech „už neplatí“ a je z ní jen artbook do knihovničky.

Pokud přece jenom budete chtít investovat do dalších pravidel, Bolt Action má řadu kampaňových knih zaměřených na konkrétní bitvy, které obsahují různé scénáře a nové jednotky. Ale kupovat je opravdu nemusíte, protože většina těchto kampaňových knih je psaná čistě na hraní specifických armád z té konkrétní knížky. Pár scénářů obsahují i základní pravidla, a zároveň můžete hrát i zcela bez scénářů dle vlastní podmínek a situací.

Spoluhráči

V Česku má Bolt Action relativně velkou komunitu, asi největší z historického wargamingu u nás. Kromě obligátní Prahy není problém sehnat spoluhráče v Plzni a Českých Budějovicích a nějací hráči se najdou i v Brně a okolí Ostravy. A pro čtenáře ze Slovenska je dobrá zpráva, že i tam je komunita několika hráčů.

Nepříliš vzdálený most | zdroj: Vlastní foto autora

Česká komunita je velmi přátelská a milá na nováčky. Nejjednodušší kontakt s ní je prostřednictvím Facebookové skupiny Bolt Action Česká republika, kde se schází většina hráčů. Na Facebooku se i často konají hromadné objednávky modelů z Anglie, aby se ušetřilo na poštovném, oznamují se eventy a vše, co se od herní skupiny očekává. V současnosti má skupina téměř 200 členů. Svoje vlastní menší skupiny mají i komunity v Brně a Moravskoslezsku.

Pokud jste se na základě tohoto textu (případně i naší recenze) rozhodli dát hře Bolt Action šanci, můžete ještě zavítat na stránky vydavatele Warlord Games, kde najdete šikovného průvodce, který vám pomůže vybrat pro vás ideální vstupní podmínky.