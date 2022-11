Wargaming poslouží jako zábava, vzdělání i armádní simulace. Jak s ním ale začít?

18. 11. 2022 17:32 | Wargaming | autor: Štěpán Jura

V minulých článcích jsme se podívali na dva způsoby, jak se dají wargamingové hry dělit: Wargaming a jeho měřítka: Od skirmishe po armády a Wargaming a jeho měřítka: Když milimetry definují figurky. Pokud už se konečně chcete pustit do samotného hraní, na následujících řádcích zjistíte, co všechno k tomu můžete potřebovat.

Univerzální maličkosti

Jsou věci, které jsou potřeba prakticky ke každému wargamingu. Nejlepší na tom je, že část z nich máte pravděpodobně doma a ani o tom nevíte. Co potřebují téměř všechny hry, jsou kostky a metr.

Nejčastěji používané kostky jsou klasické šestistěnky jako z „Člověče“, v našem hobby slangově nazývané D6 (D jako Dice, tedy kostka a číslo určující počet jejích stran) a občas v češtině křečovitě překládané jako K6. Poslední dobou se více a více objevují i hry pracující s D8 či přímo D10 kvůli většímu rozptylu hodů a modifikátorů.

Kostky, metr, plastové šoupátko, karty, žetony. Všechno co je třeba | zdroj: Vlastní foto autora

Metr pro drtivou většinu her musí mít palce, jelikož skoro všechny pracují s imperiální mírou a ne v kontinentálním metrickém systému. Na vině je s největší pravděpodobností fakt, že hlavní boom wargamingu přišel ve Spojených státech a Velké Británii ještě v době, kdy ta používala imperiální systém měr. Každopádně, s metrem, který umí i palce a ne jen centimetry, vám dokáže pomoct každý kutilský obchod.

Metr je zároveň způsobem, jak poznat současného i bývalého hráče Warhammeru – používají ikonický metr od Games Workshop s imperiální orlicí z Warhammeru 40,000. Dále se neztratí mít po ruce pár žetonů na počítání nejrůznějších věcí, jako jsou například životy. Tohle jsou prostě věci, které se neztratí, i když se rozhodnete pro Warhammer a nebo Black Seas z doby námořních válek plachetnic.

Výběr hry neboli pravidla

Když chcete něco hrát, je důležité si rozmyslet, co vlastně chcete hrát. Z článků o měřítkách víte, že máme různě velké hry, ať už z hlediska záběru bojiště, tak i velikosti miniatur. V dnešní době internetu není problém si hodit do googlu téma či období, po kterém toužíte a rychle se dozvíte o existenci alespoň některých vybraných pravidel.

Listování pravidly k wargamingu prostě patří | zdroj: Vlastní foto autora

Jakákoliv obskurní věc, co by šla hrát s figurkami a házením kostkou, která vás napadne, pravděpodobně napadla už někoho před vámi a budou k ní pravidla i zástup modelů. Třeba o napoleonském wargamingu koluje i vtip, že je více různých pravidel, než bylo bitev za války… A samozřejmě nějaké představení her najdete i na tomto webu!

Kromě pravidel ve smyslu „herních systémů“ přichází i pravidla jakožto „knížky“ – tedy doslova fyzické knihy, v dnešní době i často v digitálním formátu PDF, které můžete přechovávat v mobilu či tabletu. Různé hry jsou v tomto i různě „náročné“ na velikost knihovny. Jsou takové, kde stačí koupit základní pravidla, která obsahují už všechno ke hraní a army listy pro jednotlivé frakce.

Stejně tak jsou ale hry, které vás nechají koupit si základní pravidla, knížku pravidel pro armádu, kampaňovou knížku, rozšíření pro X, rozšíření pro XY a co pětiletku vymění edice a donutí vás si koupit nová základní pravidla, nová armádní pravidla a zahodit už zastaralé expanze. Pokud se například rozhodnete začít hrát Warhammer 40,000, tak s tímto neustálým „točením knih“ musíte holt počítat. Na druhou stranu, zrovna u WH40K tohle bude jeden z těch menších výdajů.

Když už máte vybraná pravidla, může se klidně stát, že budete muset dokoupit další, už ne tak univerzální maličkosti specifické pro danou hru. Mohou to být třeba karty objektivů do Warhammeru 40K, aktivační kostky pro Bolt Action či kostky schopností na Sagu. Někdy jde o věci, které vám jen udělají radost a s trochou píle je můžete nahradit vlastní snahou (ale prostě chcete mít hezky designované kartičky místo popsaných papírků), jindy ale opravdu potřebujete komponenty klíčové pro danou hru.

Modely

Když už víte, co chcete hrát a máte potřebné pomůcky, ještě si musíte vybrat, s čím budete hrát. Tady stačí vybrat si měřítko, které nejlépe odpovídá zvoleným pravidlům a můžete jít nakupovat. To, jaké si vyberete měřítko, určí zároveň množství peněz, o něž bude připraven váš bankovní účet.

Tady nastupuje i mírná výhoda historického wargamingu oproti specifickým hrám se specifickými modelovými řadami. Mariňák z Warhammeru 40K bude vždy prostě „hemr mariňák“ a jde s ním hrát „jenom“ Warhammer a možná několik modulárních sci-fi systémů, kterým je jedno, jestli máte na stole Adeptus Astartes a nebo Master Chiefa z Halo. A když vás Warhammer přestane bavit (ať již pravidelnou změnou edice, metagame, armádních pravidel či FAQ), tak máte prostě smůlu a jsou před vámi tři možnosti.

Trio plachetnic. Není nutno začít nějak megalomansky a ve velkém | zdroj: Vlastní foto autora

Buď hobby necháte spát do další změny pravidel, překousnete to a budete dál hrát to, co vás tolik nebaví s tím, že se to časem zase jednou spraví, nebo zkusíte jinou sci-fi hru a budete doufat, že tam vaše Warhammer modely vizuálně zapadnou. Zato když vás omrzí některá historická pravidla, ať již také změnou edice či se prostě „ohrají“, není nic snazšího, než vyzkoušet nějaká jiná. Druhoválečné kulometné družstvo je modelem kulometného družstva pro každou druhoválečnou hru, i když jej každá může pravidlově pojmout trošku jinak.

V posledních letech se víc a víc rozmáhá ještě jedna alternativní cesta, a tou je 3D tisk. Soubory existují (stejně jako pravidla) prakticky na cokoliv, co vás napadne. Fantasy, sci-fi, historické modely všech epoch, i „pirátské“ verze modelů do Warhammeru. Pokud to někde existuje, nejspíš to bude mít i STL soubor k vytištění.

Protihráč

Vše, co jsme si doteď představili, jde snadno obstarat za peníze. V případě protihráče už je to horší. Pokud se tedy nerozhodnete pro hru obsahující režim pro jednoho hráče. Obzvláště v posledních letech se jich kvůli covidovým omezením vyrojila spousta, včetně expanzí, které roubují sólo mód i na původně multiplayerové hry.

Takhle vypadají hráči. Jako každý jiný člověk! | zdroj: Vlastní foto autora

Pokud jste z Prahy, máte v této oblasti nesporného žolíka, neboť v hlavním městě se jakožto největším městě v republice hraje prakticky všechno a neměl by být problém sehnat protihráče na většinu her, které se u nás alespoň v nějaké míře hrají.

V odlehlejších oblastech České republiky to už může být složitější, ale v dnešní době internetu vám v hledání herní skupiny mohou velmi dobře posloužit sociální sítě. Stejně tak můžete jenom obrážet různé herní akce a turnaje, s čímž vám ostatně může pomoct náš kalendář událostí!

A takhle to vypadá na mezinárodním turnaji v Praze | zdroj: Vlastní foto autora

A v případě, že nemáte poblíž žádné hráče vaší vysněné hry, je tu ještě varianta pořídit si dvě armády – jednu pro vás a jednu pro nějakého své kamaráda, který hraje například deskovky či počítačové strategie. Stačí mu ukázat pěkné figurky a slíbit nulovou investici a třeba se chytí.

Zde samozřejmě záleží na tom, co chce hrát. Pokud to je malý skirmish z druhé světové války, tak se s četou vojáků a tankem vlezete klidně do tisícovky. Pokud chcete takto začít třeba Warhammerem 40K, tak za tu stejnou tisícovku nekoupíte ani jednu krabici základní pěchoty... Obecně se dnes jeví jako lacinější vstup do tohoto universa skirmishovka Kill Team, která masivně nabývá na popularitě.

Místo k hraní

Když máte pravidla, kostky, modely i soupeře, už zůstává jenom najít místo na hraní! Pokud jste z nějakého většího města, tak pro vás máme skvělou zprávu. Možná to totiž nemáte daleko do nějaké wargamingové herny, kam si můžete přijít zahrát a nemusíte se starat o rozměrný stůl, herní podložku a terény. I s tím vám můžeme pomoct, stačí prohledat náš neustále se rozrůstající seznam heren.

Co se týče (ne)náročnosti terénu, tak zde naprosto vedou námořní hry | zdroj: Vlastní foto autora

A pokud nemáte poblíž žádnou hernu, pak vám nezbývá nic jiného, než si zařídit svojí soukromou minihernu doma. Výhodou je, že si jí přizpůsobíte svým herním potřebám na míru, nakoupíte ty terény, na kterých chcete hrát, nejste vázání tím, co má ve svém repertoáru herna a netrápí vás něco jako otevírací doba.

Nevýhodou pak samozřejmě je, že to jsou další investované peníze a čas do hobby. A ještě musíte na něco takového mít doma místo, což hlavně pro bytovkáře může být reálný problém.

Dneska už ani není třeba být nějak tvořivý a vynalézavý, protože spoustu terénů si můžete nakoupit od nepřeberného množství firem. Nebo pokud máte doma či v dosahu 3D tiskárnu, si je stejně jako figurky vytisknete. Takže již dávno neplatí, že „domácí hraní“ se odehrává jen na zeleném ubrusu, kde knížky simulují kopce a květináče budovy. Jakmile si zahrajete s opravdovým terénem, už prostě knížky nestačí. A samozřejmě největší výhodou domácí herny je pohodlíčko, teplo domova a ušetřený čas s trmácením se do opravdové herny přes půl města i dál.

A takhle dneska vypadá „domácí hraní“ | zdroj: Vlastní foto autora

Ultimate Progamer Move

Kromě výše vypsaného způsobu „po vlastní ose“ existuje ještě způsob, jak se dostat k hraní wargamingu bez pořizování modelů a hledání soupeřů. Stačí se přidat k armádě! Jakožto občan ČR máte právo jít sloužit do jakékoliv armády NATO.

Naše armáda ve wargamingu bohužel tradici nemá, ale například britská či americká jakožto „wargamingové velmoci“ mají dodnes tradici figurkového wargamingu pro testování různých bojových scénářů. I když to v dnešní době počítačových simulací a virtuálních realit může znít hodně staromódně, tak wargaming stále pomáhal i při nedávných operacích ukrajinské armádě při obraně své vlasti před ruskou agresí.

Vojenský wargaming | zdroj: Facebook U.S. Army

Na obrázku výše z letošního srpna můžete vidět americké vojáky „wargamující“ útok ruské mechanizované brigády skrze ukrajinskou teritoriální obranu a protiútok ukrajinské mechanizované brigády. Vojáci zde používají modifikovanou verzi třetí edice pravidel A Fistful of TOWs, které se dají volně koupit a modely od GHQ, o kterých jsme psali v článku o měřítcích figurek.

Ale kromě uniforem to vypadá jako klasická civilní herní seance – skupina hráčů kouká na stůl, na kterém se bezprizorně válí různé žetonky, v prostřed stolu je nedbale pohozený metr a každý si žmoulá svůj papír s referenčními tabulkami a pravidly. A mariňák nalevo má typický pohled „sakra, dneska mi kostky teda nepřejí,“ který zná každý wargamer.

Ale nejspíš je jednodušší se holt hecnout a spokojit se s civilním wargamingem. Zase taková hrůza to barvení modelů není.