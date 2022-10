Leagues of Votann – Představení sci-fi trpaslíků z Warhammeru 40,000

31. 10. 2022 13:36 | Wargaming | autor: -Katcher-

Pokud se chceme bavit o Leagues of Votann, musíme zabrousit do hluboké historie Warhammeru 40,000. Místní vesmírní trpaslíci byli původně označovaní jako Squats a splňovali všechny archetypální předpoklady trpaslíků ve vesmíru – měli plnovousy, jezdili na choppero-tříkolkách a nenáviděli orky. Z estetického hlediska se jednalo o zajímavý mix trpaslíků, Vikingů a Hell‘s Angels. Hratelní na stole byli v rámci první edice zvané Rogue Trader (1987) a druhé edice (1993). Už v této době se projevuje hi-tech přístup k jejich designu, kde Squati mají k dispozici Exo-armor či vlastní techpriesty.

Vyobrazení Squatů | zdroj: Rogue Trader Rulebook

Samostatnou, vpravdě geniální kapitolou byly jejich jednotky v herním systému Epic, kde trpaslíci disponovali obřími dobývacími pevnostmi, vzducholoděmi a proslulý byl i jejich pozemní vlak. Ve třetí edici Warhammeru 40,000 (1998) se už ale Squati nevyskytovali, pokud nepočítáte pár vágních zmínek naznačujících, že celou rasu sežrali Tyranidi. Studio Games Workshop (GW) odrotovalo vesmírné trpaslíky a zaměřilo se na jiné frakce a modely. V době od třetí až do osmé edice (2017) proto komunitou kolovalo několik vtipů – „Vždy, když někdo zmíní Squaty, GW pošle assasina…“ či jeden z kreslených, který bez znalosti kontextu bohužel nepobaví.

zdroj: Paul Wantland

Následovalo několik malých narážek na rasu známou jako Demiurg – jsou malí, vousatí, mají rádi techniku a pracují pro T’au. Bohužel, Demiurgové se herně objevili pouze s jednou lodí v Battlefleet Gothic. Skutečný zlom v existenci vesmírných trpaslíků ve vesmíru, kde existuje jen válka, přišel až v roce 2018. Vyšel Grendl Grendlsen, squatí žoldák pro Necromundu. V ten okamžik se začalo šuškat o tom, že staré vtipy zrezavěly a co kdyby se náhodou Squati vrátili? Vzhledem k tomu, že GW marketing měl smysl pro humor, vydání Leagues of Votann bylo oznámené krátkým teaserem na Apríla, tedy 1. 4. 2022 a hned den na to Games Workshop potvrdil, že nešlo o vtip. 1. září byly představeny nové modely v rámci amerického Nova Open a základní krabice je od 24. září konečně v prodeji. Squati jsou zpátky! Tedy, pardon, Leagues of Votann.

Leagues of Votann pod drobnohledem

První změna, která byla patrná na první pohled, byla změna jména . Označení „Squats“ zůstalo pro Necromundu, v rámci WH40K jsou vesmírní trpaslíci označovaní jako Leagues of Votann, což je nemalá narážka na Odina a vysvětlení, proč v grimdark budoucnosti stále frčí vikinský knotwork a runy. Jedná se o imperiální označení, trpaslíci se sami označují jako Kin, tedy Rodinu či Příbuzenstvo.

Upřímně přeji překladatelům pevné nervy a hodně štěstí s názvy jednotek, pokud někdy prosáknou do české beletrie. Jde totiž o sci-fi konglomerát všeho možného. Příkladem budiž seržant od běžné pěchoty, označovaný jako „Theyn“, což je přepis anglického Thane, jehož odpovídající překlad je zeman či thén. V rámci vesmíru je Votann označení pro prastaré umělé inteligence a počítačová jádra, která se starají o obří pevnosti Příbuzenstev, udržují je v chodu, dbají na výrobu zbraní a tak dále.

zdroj: Warhammer Community

Druhou markantní změnou je estetika celé frakce. Leagues of Votann dostali facelift směrem k modernímu sci-fi. Oblé power armoury, helmy připomínající spíše mariňáky ze StarCraftu, gravitační motorky, robotičtí kamarádi připomínající robota UR 025 z Blackstone Fortress, holografické projektory a další moderní vymoženosti. Nu co, moderní doba bohužel alkoholickým motorkářům nepřeje.

Tato designová změna byla obecně přijata komunitou trošku kysele. Názor, že „Jedna runa trpaslíka nedělá...“, zněl docela často a pravdou je, že modernizovaná verze základní zbroje má mnoho podobností s jinými modely a tak trošku sklouzává do běžné estetiky libovolného vesmírného sci-fi. Na druhou stranu, na řadě bitů jsou drobné kulturní odkazy na staré Squaty. A nenapadá mě rozumný důvod, proč by někdo pod přilbou hi-tech moderního skafandru nosil sluneční motorkářské brýle.

Představeno bylo postupně několik jednotek, které dohromady dávají solidní variabilitu z hlediska tvorby armády. Počet je sice trošku omezený v porovnání například s Astra Militarum, ale dostatečný k stavbě různých herních stylů. Máte rádi gravitační motorky? Není problém. Chcete mít na stole opravdu slušné počty odolné pěchoty, co rozstřílí vše, co přijde blíže? Také není problém. Anebo se inspirujete starou Space marínou a naložíte trpasličí variantu Land Raideru a vyrazíte vstříct soupeři nakopat? Také lze.

zdroj: Warhammer Community

HQ

V rámci velících (HQ) modelů máte 4 možnosti a jednoho pojmenovaného hrdinu. Kahl je obdobou kapitána, takže trošku model typu vybav-si-sám pro velení. Další možností je Einhyr Champion, jehož cílem je spíše doslovné nakopávání (nejen) orčích zadků. Synergicky je postaven na podporu v boji tváří v tvář. Další podpůrnou jednotkou je hack...psyker, rozhodně psyker Grimnyr, který má jedno kyberoko a dva havra…CORV droidy s boltery ozdobené havraními runami a symboly.

Už vidíte všudypřítomné narážky na severskou mytologii? Za relativně malý počet bodů dostaneme psykera s 4+ invulem, void armorem, co zvyšuje morálku v okolí (i když jen při prohře v rámci Combat Attrition). CORV modely mají také dobrý save a jsou schopné odchytit Perils of the Warp, kdyby náhodou Grimnyr selhal. Disciplína označovaná jako Skeinwrought (Klubkotepectví! Chá, chá! Jinak ano, je to náražka na nit života v rámci vikinské mytologie) dává na výběr několik šikovných „kouzel“, ať už je to přidání CP, vypnutí invulu či zvýšení odolnosti vašich jednotek.

A co by to bylo za trpaslíky, kdyby sebou neměli kováře? V rámci Leagues of Votann tuto funkci plní Brokhyr s kybernetickým doprovodem. Za 90 bodů dostanete velmi dobrého opraváře, který může zlepšit střelecké vlastnosti přátelských jednotek a díky E-COG pomocníkům opravuje lépe než řádně proškolení experti z rudé planety. Jediným pojmenovaným hrdinou je Ûthar the Destined, u kterého bohužel model nenaznačuje že se jedná o nejdrsnějšího Kahla ze všech Leagues of Votann. Trošku škoda.

Ûthar the Destined - Warhammer 40,000: Leagues of Votann | zdroj: Warhammer Community

Troops

Běžná pěchota je dostupná jen jedna – Hearthkyn. Neznamená to ale, že by tu chyběla variabilita, jak Hearthkyny hrát. Množství speciálních zbraní a dodatečných pravidel (jako např. Void Armour, které snižuje AP příchozí střelby a zakazuje přehoz kostky na zranění) by zahanbilo mnohé elitní jednotky Impéria. Co si budeme nalhávat – kdo je překvapen, že vesmírní trpaslíci umí střílet hi-tech zbraněmi, ten nedával pozor.

Značná část běžných zbraní má označení HunTR, které nemají postih jako Heavy zbraně při pohybu, ale nevystřelíte si z nich po Advance. Do hry se vrací také pravidlo Beam aneb „Udělej čáru a každá jednotka pod čarou je zasažena“ a pár dalších specialit, a to ideálně v kombinaci. Oblíbené pravidlo „Vypnu ti invul save” je zde zahrnuto pod Magna Rail aneb sláva rail technologii v ručním balení. T‘au umí railgun namontovat jen na tank, zde je to mnohem bolestivější. Magna rail puška dovede dát D3+3 zranění bez invulnerable savu, které se při hodu 6 na zranění ještě přelévá do zbytku jednotky.

zdroj: Warhammer Community

Elite

Elitní jednotky jsou dvě – Einhyr Hearthguard a Cthonian Beserks. Prvně jmenovaní nápadně připomínají imperiální Terminátory – mají masivnější zbroj, lepší střelbu a více run na zbroji. Pár pravidel navíc pro teleportační přesun po bojišti a...prostě trpasličí „termosky“.

Beserkové jsou trošku jiná liga. Nejlepší popis je, že se jedná o kombinaci sester Repentia a trpasličích zabíječů, kterým někdo rozdal pořádná kladiva. Nepřekvapivě se jedná o partu drsňáků, která tvrdě zabíjí v boji na blízko (re-roll charge) a necítí bolest (Feel no Pain na 5+). To, že propocená tílka fungují jako void armour je samozřejmost. A mlátí i po smrti. Klasika nad klasiku.

Fast Attack

Jako dopravní prostředek Leagues of Votann slouží Sagitaur, což je menší vozítko pro 5 trpaslíků. Jeho větší bráška Hekaton Land Fortress (což už je ovšem Heavy Support) uveze 12 členů posádky a samozřejmě že je ověšen zbraněmi od kol až po kopule. Slovy klasika: „Ano, má to dakka dle chutí každého fousatého těžaře“. Označení raket jako Pomsta předků či Horolam jistě vejde v anály českých překladů WH40K.

Jako rychlý doprovod zůstali motorkáři Hernkyn Pioneers, kteří dostali nové a rychlejší grav triky. Tady jsem velmi rád, že jim nechali kožené kabáty jako odkaz na původní Squaty. Za mě se jedná o nejhezčí modely pro Leagues.

Hekaton Land Fortress - Warhammer 40,000: Leagues of Votann | zdroj: Warhammer Community

Heavy Support a nová mechanika

Poslední jednotkou je trpasličí verze Devastátorů a to Brokhyr Thunderkyn v odlehčenější verzi Exo armouru, která jim pomáhá tahat fakt těžké a velké zbraně. A herně? Naštvaní trpaslíci, kteří prorazí pancíř tanku a hodně vydrží.

Unikátní herní mechanika pro Leagues of Votann je maličkým odkazem na fantaskové trpaslíky a jejich Knihu Křivd. Eye of the Ancestors umožňuje označovat nepřátelské jednotky žetony Křiv…Judgement Tokeny za všechno, co jste velkému Příbuzenstvu provedli. Sebrali jste objective? Token. Zabili jste jednotku? Token. Kahl vás nemá rád? Token.

Podle množství tokenů se zvyšuje naštvanost trpaslíků na danou jednotku a dle pravidel automaticky uspěje v hodu na zranění při dostatečně vysokém hodu na zásah. Při maximálním množství 3 tokenů stačí na zásah hodit 4+ a jednotka se počítá jako zraněná danou zbraní. Ano, stačí se trefit (modifikovaným!) hodem na zásah a už jste rovnou zranili a je jedno, že cíl má odolnost menší pevnosti.

Jedná se o velmi silnou mechaniku, která obchází značné množství pravidel, které drží armádu soupeře naživu (Transhuman Physilogy u Space Marines např.). A není překvapivé, že existují možnosti, jak rozdávání Judgment tokenů vylepšit.

Brôkhyr Thunderkyn | zdroj: Warhammer Community

V rámci stavby vlastní armády máte k dispozici několik klasických Leagues, které svými pravidly umocňují zvolený herní styl a také možnost si postavit League dle vlastní chuti. Je to stejná mechanika jako u prakticky všech frakcí – Space Marines mají Chapters, Necroni Dynastie... prostě si zvolíte jednu z předdefinovaných Leagues a nebo si uděláte vlastní.

Od Leagues of Votann jde očekávat to, že hodně vydrží a střety s nimi budou bolet. Skrze kombinaci pravidel jste schopní postavit velmi dobrou střeleckou armádu, která odolá v přestřelkách či velmi dobrou útočnou armádu, která se vypořádá s problémy v boji na blízko a zavaří i elitním jednotkám soupeře. Navíc, mnoho jednotek dovede překvapit mobilitou, výdrží a nepříjemnými stratagemy.

A jak to dopadlo?

Už první úniky a teasery pravidel potvrzovaly to, že Leagues of Votann budou patřit mezi silnější kodexy. Opravdový potenciál a síla Leagues of Votann se ale ukázala až v okamžiku vydání kodexu a šlo o překvapení pro všechny. Zpětná vazba na vyváženost nového kodexu od zbytku komunity a hráčů byla značná a rozhodně ne kladná. Až z toho Games Workshop udělal video:

Spekulace o tom, že studio opravdu potřebuje prodat nové modely, a tak přešlo na Pay2Win mód, byly trošku na místě. Dále se zjistilo, že kodex nebyl testován komunitními testy, na rozdíl od jiných, ale že kvůli „překvapení” neopustil Games Workshop a test probíhal jen interně, což je vždy horší možnost. Také se spekuluje o tom, že tento kodex a kodex Imperiální Gardy (Astra Militarum, jste-li mladší) mají být posledními kodexy 9. edice, a proto mají jinak, tedy výše nastavený power level. Jsou to vše ale spekulace, takže kdo ví?

Pravdou ale je, že pět dní po vydání základní krabice došlo ze strany GW k navýšení bodové hodnoty mnoha modelů místy až o čtvrtinu a drobné upřesnění základní mechaniky Judgment tokenů: automatické zranění přes Judgment nemůže aktivovat pravidla, která se spouští při „hoď 6 na zranění“, takže přelévání zranění z Magna-rail zbraní se neděje.

Tak uvidíme, jak bude vypadat realizace na stole. Stále se rozhodně jedná o silnější armádu v rámci spektra Warhammeru 40K.

A drobný komentář na konec: Osobně mi přijde úsměvné, že se na turnajích v zahraničí objevily armády Leagues of Votann téměř ihned po vydání – Modely WYSIWYG (What You See Is What You Get, tedy jednotky přesně odpovídající vybavení na papíře), plně nabarvené a připravené vyhrát. Co na tom, že víc než polovina modelů ještě není k dispozici ke koupi. Uvidíme, jak se přístup „Print to win“ osvědčí do budoucna.