Jak začít s Warhammerem 40,000 – jednou z nejpopulárnějších figurkových her na světě

22. 2. 2023 17:10 | Wargaming | autor: -Katcher-

Dobře, na tento článek byla poptávka, tak se pojďme podívat, jak tedy udělat „první krok na cestě do neznáma“, a to konkrétně do reality, kde v budoucnosti čeká jen válka, špatné hody kostkou a remcání na korporát.

A terazky mi povedztě, Kefalín, čo to je ten Wárhemr?

To je, popravdě, složitá otázka. Nutno přiznat, že Warhammer 40,000 (obvykle zkracovaný na WH40K či W40K) není jen o stolní hře s modely a kostičkami. Pro mnoho lidí je to hlavní hobby a tak trošku životní styl. Mnoho fanoušků tohoto univerza – možná trochu překvapivě – nikdy nepostaví model na stůl, avšak mají knihovnu natřískanou limitovanými vydáními knih a o univerzu WH40K ví víc než mnozí jeho hráči.

Někoho zase baví barvit miniatury svých oblíbených hrdinů a o házení kostiček na stůl nemá zájem. To všechno je v pohodě, Warhammer jako hobby má spoustu možností vyžití a nikdo vás nemůže nutit dělat to, co nechcete.

Začneme pár rychlými radami, pokud se chcete dozvědět něco o WH40K univerzu, nikoliv o hře jako takové. K té se dostaneme záhy. Pokud rádi hrajete počítačové hry a máte rádi strategie, zahrajte si Dawn of War. Pokud rádi hrajete počítačové hry a máte rádi ultranásilí, zahrajte si Space Marine. Ano, to je ta hra, které je vyčítáno, že přes cákance krve není vidět na monitor. Prostě grimdark.

zdroj: Cubicle 7

Pokud rádi čtěte knihy a

máte rádi vesmírné Vikingy a drsné, všehoschopné vesmírné mariňáky, přečtěte si Vesmírného vlka. máte rádi vojáčky a zelenou a chcete pohled obyčejných lidí uprostřed pekla budoucnosti, přečtěte si První a jediní, kterými začíná knižní série Gauntovi duchové. Ta platí za jednu z nejoblíbenějších. máte rádi inkvizici, tajemství a pohled na fungování Chaosu za oponou a ve společnosti budoucnosti, přečtěte si Eisenhorn: Xenos. máte rádi Warhammer, tak si přečtěte Horův vzestup od Dana Abnetta, což je úvod do Horovi Hereze aneb „Jak ta celá patálie před 10 000 lety vznikla“. Celkem to má 52 knížek, ale nebojte – nemusíte to číst celé a některé díly jsou špičkové, atmosférické romány.

Pokud se tomuto koníčku budete věnovat, tak vás stejně tyto série (nebo alespoň jejich části) čekají jako „povinná literatura“, tak proč to odkládat.

zdroj: Cubicle 7

Kdyby mi to tehdy někdo řekl…

Pokud čtete tento článek, tak už asi máte ke hře trošku nakročeno a je třeba se rovnou zmínit o věci, o níž všichni ví, ale moc se nezdůrazňuje, a to je jistá „nekonečnost“ Warhammeru 40,000. Možná jste slyšeli, že nyní je v platnosti 9. edice a ta 10. je za rohem. Také jste třeba slyšeli o vydání nového Codexu (kniha pravidel pro jednotlivé frakce) a nových FAQ a tak dále.

Největším kamenem úrazu – a zároveň největším lákadlem – je komplexnost celého systému, která je občas místy nabobtnalá a navíc se stále mění. Je dobré si do začátku uvědomit to, že jedním setem modelů, jedním kodexem a pár kostkami to opravdu nekončí. V budoucnosti počítejte s dalšími nákupy modelů, pravidel, v případě turnajů i s Battle Zone knížečkami a tak podobně.

V rámci hraní podle aktuálních pravidel na turnaji potřebujete totiž základní pravidla, pravidla pro vlastní armádu a Grand Tournament knížečku. A k nim vědět/znát/mít všechny dodatky a vysvětlivky... Leze to na nervy? Ano. Stojí to za to? Určitě.

Člověk je tvor společenský….

Warhammer 40,000 je stále stolní hra a je k ní – většinou – potřeba živý soupeř. Jasně, existují simulátory deskových her a i šachy jdou hrát poštou, ale prostě to není ono. Nemluvě o náročnosti na prostor a dodatečném vybavení, jako jsou herní podložky (game maty), terény a podobně.

V drtivé většině větších měst jsou buď přímo wargamingové herny/obchody či alespoň deskovkářské kluby, kde se soupeř/člověk ve stejném hobby najde a v době sociálních sítí mají většinou svou facebookovou stránku. TikTok v rámci WH40K komunity zatím (naštěstí) není dominantou. Na Facebooku je možné se dozvědět spoustu užitečných informací o konaných a plánovaných akcích, ať už to jsou turnaje, workshopy s barvením či přímo akce zaměřené na nováčky. Zároveň přímo na našem webu najdete seznam heren i kalendář chystaných událostí.

Různé události rozhodně stojí za návštěvu, a to i když jste si třeba ani nekoupili první model. Podíváte se, jak hra vypadá a funguje, jakou má dynamiku, můžete se na něco zeptat (mezi koly) a nahlédnete i do komunity, která není tak uzavřená a děsivá, jak se na první pohled může zdát. Jen malá drobná vsuvka nerudného starce – zkuste nezapomínat na pravidla slušného chování. Na turnajích drtivá většina hráčů nemá problém s tím, že stojíte a koukáte na hru, avšak zkuste nekibicovat a hlavně nesahat lidem na modely. A berte na vědomí, že ne vždy mají ostatní lidé čas a prostor se vám věnovat.

zdroj: Vlastní foto autora

V mnoha herních klubech či prodejnách jsou akce, které jsou zaměřené přímo na nováčky. Je zde více času na hru s menší armádou, více trpělivosti a spíše mentorský přístup k celé věci. Vzhledem ke konceptu lze očekávat mnohem větší trpělivost a míru pomoci než například na větším turnaji. Navíc se opravdu vyplatí se již od začátku tak nějak integrovat do komunity.

A co internet?

Tedy kromě toho, že internet je rakovina, která je plná zlých lidí?

Na internetu najdete značné množství „How to…“ videí, naleznete zde rozbory pravidel, komentáře na téma „Jak nejnovější releasy mění metagame v Americe“ a spoustu dalších užitečností. A co si budeme povídat, metagame na amerických turnajích se v rámci našeho malého rybníčku projevuje jen sporadicky.

Do začátku opravdu není dobrý nápad koupit si modely jen proto, že s nimi v LA někdo vyhrál. Zde je také potřeba si pohlídat čas a to, zdali je vámi sledované video aktuální k současné verzi pravidel. Ano, půl roku či rok starý battle report vám nepomůže, spíše naopak.

Jinak jde asi říct, že Warhammer komunita – a to i v online prostředí – je vcelku přívětivá a milá na nováčky. Není problém se doptat na pomoc s modely, pravidly či dalšími jinými aspekty tohoto hobby. Tady ale opět trošku upozorním na jednu malou výchovu k samostatnosti: Zkuste se nejdřív podívat do pravidel/zdrojů, co se tam píše. Pokud se někdo opakovaně ptá na zcela základní věci, nelze se divit nedostatku trpělivosti s dotyčným do budoucna.

Jinak kam se podívat? Lexicanum.com obsahuje značné množství informací o světě hry, na youtubových serverech jako Miniwargaming a Tabletop Tactics zase najdete reporty z bitev i analýzy nových kodexů či pravidel. Je hned několik zahraničních youtubových kanálů, které se věnují příběhovému pozadí a youtubeová série If the Emperor had a Text-to-Speech Device je základ značného balíčku memů. Takže asi tak.

No dobře, ale co si teda na začátek koupit, abych vyhrál turnaj?

„Pomalu, Snejksi!“ jak by řekli dnešní děti či znalci internetu z roku 2017. Warhammer 40,000 jako koníček má bohužel docela dlouhou učící křivku a spousta věcí v něm prostě trvá. Představa, že si koupíte modely podle nějakého vítězného meta listu z internetu a pak s ním budete grandiózně drtit soupeře, není úplně rozumným startem. WH40K je opravdu trošku běh na dlouhou trať a důležité je vyhnout se syndromu vyhoření z hobby dřív, než vlastně doopravdy začnete.

Začněte s tím, co máte rádi a co se vám líbí. Na začátek opravdu nemá cenu řešit win/rate procenta a největší komba současné doby. Než postavíte armádu a rozkoukáte se, tak se dávno změní meta, tedy to, co se nejvíce hraje, pravidla jednotek i celé hry. Drtivá většina hráčů a fanoušků Warhammeru má tuto hru rádo převážně kvůli univerzu, které je ke hře dovedlo.

Pořiďte si základní krabici s armádou, která se vám příběhově či esteticky líbí nejvíc a která vám něčím přirostla k srdci. Pokud žádná taková není, tak starter box pro dva hráče nebo jeho polovina, když ho třeba koupíte na půl s kamarádem, obsahuje dostatek věcí na ozkoušení si tohoto koníčku za více než rozumnou cenu. Nabarvěte si pár modelů, ať zjistíte, jestli vás to vůbec baví.

Start Collecting nebo Patrol boxy jsou rovněž příjemným způsobem, jak začít. Obsahují povětšinou základní jednotky, které se hodí a nějaké ty klasiky, které byste si stejně koupili. Na začátek opravdu nepotřebujete kartičky, časomíru, laser a tunu barev. Kostky a metr stačí.

zdroj: Vlastní foto autora

Potom zkuste odehrát pár her (zmiňoval jsem ty Boarding actions?), trošku se rozkoukejte a pak nakonec zvažte, jestli ano a pokud ano, tak co dál.

Postavit armádu na turnajových 2 000 bodů není práce na měsíc, spíše na rok. Respektive si můžete nakoupit za několik tisíc korun armádu na oněch mezních 2 000 bodů, v čemž se hraje množství soutěžních turnajů, ale pohled na tu spoustu neslepeného a nenabarveného plastu vás pak může zastrašit. Je lepší začít s menším počtem modelů, svoje první svěřence hezky nabarvit a účastnit se prvních bitev na méně bodů.

A poslední rada na závěr: Jakmile jednou začnete s Warhammerem 40,000, špatně se s ním končí...