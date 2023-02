ZeStolu.cz startuje vlastní online RPG show: Legendy ze stolu!

4. 2. 2023 14:00 | RPG | autor: Pavel Bareš

Ano, je tomu tak. ZeStolu.cz se opravdu pouští do natáčení role-playových hrátek na kameru a ne, ne těch mládeži nepřístupných. Proč? Protože jsme tabletopový web, takže to dá herdek rozum, že budeme mít vlastní tabletopovou show. A taky proto, že svoji práci zjevně bereme mnohem vážněji, než svoji důstojnost.

Co nás u všech hromů zahnalo do tak krajních mezí? No, když jsme před rokem recenzovali starter set pro Alien RPG, Bětka strávila celý zbytek víkendu skuhráním nad tím, že jsme si to měli celé natáčet, jakej to byl masakr. Místo toho jsme alespoň natočili díl podcastu Games Off, ve kterém jsme necelé dvě hodiny mleli o tom, jakej to byl masakr.

Pročež někdo na Discordu Games.cz napsal, že když ty naše hraní umí být tak hrozně masakrální, že bychom to příště teda natočit měli, ať se má svět čím kochat. Někdo jiný k této zprávě přidal ikonku palce optimisticky zvednutého nahoru a my usoudili, že holt budeme muset davům dát, co davy chtějí.

Na rovinu: Nikdy jsem si nemyslel, že budu game masterovat RPGéčka na kameru. Nikdy jsem totiž ani nepochopil, jak někdo může sledovat hraní RPGéček na kameru. Viděl jsem přesně 127 minut jedné epizody Critical Role (takže asi 0.05 % celé kampaně) a odnesl si z nich maximálně to, že všichni ti lidé vypadají hrozně moc sympaticky a bylo by fajn s nimi být kamarád.

A tak jsem do Legend ze stolu v první řadě pozval bandu hrozně moc sympatických lidí, které mám tu čest nazývat kamarády – a kteří shodou okolností moc rádi a moc dobře hrají RPGéčka. Vaška s Bětkou budou štamgasti z Games.cz samozřejmě znát, věřte mi ale, že i Kryštofa, Zuzku a Kubu je radost vidět mrskat kostkami po stole.

A když už jsme u kostek a mrskání: V naprosto šokujícím zvratu jsme se rozhodli nehrát Dungeons & Dragons, protože jsem stále okázalý hipster s alergií na dvacetistěnky a při něčem takovém nemůžu být přistihnutý na záznamu. Místo toho jsme se rozhodli pro účely téhle ambiciózní premiéry začít – jak jinak – mým oblíbeným superhrdinsko-noirovým RPG City of Mist.

Detektivní případ plný intrik a vražedných úkladů na mafiánské svatbě, kterým se budou hráči prokousávat, pochází z pera mé skromné maličkosti, a vy se tak nemusíte bát, že byste si sledováním naší série vyzradili některý z oficiálních materiálů. Naopak, pokud vás zajímá, jak se tohle ne-úplně-obvyklé RPG hraje v praxi, naše show vám může posloužit jako tutoriál, neboť i drtivá většina našich hráčů zkouší City of Mist poprvé.

V první řadě ale doufáme, že si jej užijete zkrátka jako zábavný příběh o bandě nesourodých hrdinů na cestě za zdánlivě nesplnitelným úkolem. Budeme ohromně rádi, když v diskuzní sekci utrousíte nějaký ten komentář, či dokonce přispějete ikonkou palce optimisticky zvednutého nahoru. Profíci v oboru sice nejsme, ale pokud vás to bude bavit alespoň z desetiny tolik jako nás, měl by z toho být pořád moc příjemně strávený čas.

První epizoda už na vás čeká zde a další díly ji budou následovat každý další víkend.