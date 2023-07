Mytago chystá překlad fantastického RPG City of Mist!

4. 7. 2023 11:11 | RPG | autor: Michal Krupička

Pokud jste o City of Mist ještě neslyšeli, asi nás moc nesledujete. Pravda, recenze na tuhle pecku vznikla dřív než náš web, ale i tak jí patří jeden z mála Zásahů. Došlo i na recenzi dvojice rozšíření Shadows & Showdowns a Nights of Payne Town včetně vyspoilerování příběhu druhého jmenovaného. City of Mist se věnoval celý díl seriálu O RPG systémech a odstartovali jsme s ním také pořad Legendy ze stolu.

Všechny tyto články spojují pochvalná a nadšená slova. Popravdě, pokud se naší RPG části redakce zeptáte, co je podle ní nejlepší systém současnosti, nikdo nebude moc dlouho váhat. A pokud jste se do City of Mist ještě nepustili a nemilujete ho, může to mít jeden zásadní důvod: Ano, ta prokletá jazyková bariéra. Ale ta se díky vydavatelství Mytago brzy rozplyne. Město Mlhy totiž přichází!

Město Mlhy je místem, kde se v lidech probouzí mýty. Bytosti, příběhy i předměty mají svůj vlastní cíl a vůli. Je to superhrdinské noirové RPG o městě a jeho obyvatelích. O těch, kteří netuší, co se kolem nich děje, protože jim to Mlha zakrývá, ale hlavně o těch, kteří se stali něčím víc.

zdroj: Foto: Son of Oak

V jádru ho pohání systém Powered by the Apocalypse, ale jeho tvůrce si vzal inspiraci i v systému FATE a vytvořil něco unikátního – hravý, přemýšlivý a volný systém. Jde v něm vytvořit téměř cokoliv a zároveň je dostatečně hluboký, aby jeho pravidla dala hře pevnou půdu pod nohama. O Městě Mlhy bych mohl nadšeně mluvit ještě hodně dlouho...

Ale jak jsem zmínil v úvodu, většina toho už byla řečená někým jiným. Úspěšným spisovatelem, regionálním soutěžícím ve vaření chilli a zahradníkem amatérem, věčným vypravěčem, grafomanem a samozřejmě naším věrným redaktorem Pavlem Barešem. Proč ho tu zmiňuji? Protože v naší kotlině jen těžko budete hledat většího odborníka na Město Mlhy a taky proto, že je to právě on, kdo bude tuhle příručku pro Mytago překládat!

Na další informace o české verzi, teda třeba její datum vydání si ještě musíme počkat. Spolu s Příšerou Týdne je to ale další skvělý zahraniční systém, kterému se dostane české lokalizace, čímž se česká RPG scéna konečně více dostává do 21. století. Celý projekt budeme samozřejmě nadále bedlivě sledovat a informovat vás o čemkoliv, co nám Pavel prozradí, protože jak se u nás shodneme, lepších RPG než City… tedy Město Mlhy prostě v současnosti moc není.

Poznámka šéfredaktora: Z důvodů popsaných výše teď několik týdnů až měsíců nebudete na našem webu vídat Pavlovy články. Ale jak mi slíbil, zůstane nám prý věrný a jakmile dokončí práce na tomto obřím projektu, začne na vás sypat jedno téma za druhým. A o čem? Třeba o tom, jak se dnes taková RPGčka vlastně překládají...