Zaklínač: Starý svět – Mágové – recenze nečekané návštěvy ve světě vědmáků

16. 4. 2024 17:00 | Deskovky | autor: David Navrátil

Se hrou Zaklínač: Starý svět už jsme strávili mnoho měsíců, zahráli nespočet partií a o svých dojmech se zatím podělili ve třech recenzích (základní hry a rozšíření Skellige a Legendární lov). Ještě jeden dloužek ale zůstával a nyní bude splacen. Třetí rozšíření se týká nečekaných návštěvníků ve světě Zaklínače – přichází důstojně se nosící Mágové, aby těm primitivním lovcům monster ukázali, jak se to dělá pěkně elegantně a s (téměř) čistýma rukama.

A možná přijde i kouzelník!

Pojďme si to lehce zrekapitulovat: Zatím jsme si ve Skellige přidávali novou herní oblast a s ní související příběhy a nástrahy, v Legendárním lovu zase pořádně vypasené nepřátele a k tomu mírnou úpravu konce hry. Rozšíření Mágové na to jde úplně jinak, protože přináší pět zbrusu nových postav mágů, kterými si dle libosti nahradíte zaklínače z původní hry. Více než mečem se tak začnete ohánět zaklínadly, přičemž celkový cíl zisk 4 trofejí zůstává.

V nové sestavě se můžete těšit na dva mužské a tři ženské mágy, přičemž se od sebe liší podobně jako zaklínači jednotlivých škol. Tři schopnosti mají mezi sebou shodné, každý má však speciální dovednost navíc. Stejně jako zaklínači řeší mágové boj a alchymii, na rozdíl od nich se ale nestarají přímo o obranu, když k redukci zranění používají vznešenější moudrost. Mágovské specializace se točí okolo udělování zranění navíc, zvyšování ochrany (k redukci obdrženého zranění) či třeba dobírání karet.

zdroj: Vlastní foto autora

Čarodějové dělají věci jinak

Kromě všech komponent v nových barvách mágů si však určitě všimnete ještě hromady karet, kterými krabice přetéká. Nejedná se pouze o startovní sady pro mágy, ale i o úplně novou várku karet, kterými mohou disponovat pouze mágové!

Tady začíná ta pravá zábava, protože mágové sice používají karty stejným způsobem jako zaklínači – tedy pro pohyb po lokacích a při boji postupným spojováním barev – ale efekty při boji se hodně liší a přináší tak svěží vítr do Starého světa. Jejich karty mají méně zranění, zato však často nabízejí bonusové efekty, možnost redukovat zranění z příštího útoku nestvůry či třeba dobití energie na další kola souboje.

Nové karty s sebou přináší i speciální desku nabídky karet, pomocí které buď překryjete původní nabídku (v partiích, kdy všichni hrají za mágy), nebo ji přidáte vedle (pokud se v partii sejde mix zaklínačů a mágů) a obsluhujete obě zároveň. Byť to může na papíře vypadat složitě a otravně, tak speciální balíček karet je jen drobnou komplikací při údržbě hry.

zdroj: Vlastní foto autora

Při hře si toho, že máte mága místo zaklínače, všimnete na několika místech. Zaprvé, některé zaklínačské školy předěláte na školy čar a kouzel… eeeh, to je jiný fandom, pardon. Žetonky mágů využijete k překrytí některých ze zaklínačských škol, aby měl každý mág ve hře svoji domovskou lokaci.

Zadruhé, při každém boji pocítíte, že nemáte mašinu na zabíjení, ale spíše uvážlivou, opatrnou postavu, s níž hrajete hlavně na silnou a správně načasovanou obranu a monstra spíš pižláte, než že byste jim rozdávali pořádné ťafky. Zatřetí, již zmíněná nová nabídka karet, které řádně osvěžují průběh hry.

A začtvrté setkání, která jsou bohužel nejsmutnější, protože jakmile si vezmete některou z příběhových karet, budete muset zapojit buď střední, nebo velmi vysoké množství fantazie, abyste si na místě zaklínače, pro které byly příběhy napsané, představili svého mága. Tady bohužel dostává atmosféra na frak. Podobně tomu bylo při používání lektvarů, které k mágům tematicky tak dobře nejdou.

Magická formule karet

Čím se tedy liší bojové karty mágů od těch zaklínačských? Tak předně jsou slabší. Dost často jste rádi, že na nich najdete udělení alespoň 2 zranění, přičemž 3 a více jsou vzácností, efektů ovlivňujících množství dobírání karet je přiměřeně a ty největší změny pak pocítíte u obranných efektů.

Na rozdíl od zaklínačů si totiž mágové nezvyšují úroveň obrany nastálo, ale vyvolají dočasnou obranu, která funguje pouze na následující útok nestvůry. Takže se občas stane, že vyvolaná obrana přijde vniveč, třeba tehdy, když má útok nestvůry jiný efekt než přímé zranění.

Mágové pracují s energií (její počítadlo mají na stejném místě jako zaklínačská obrana), za její zaplacení mohou z karet získat dodatečné efekty, třeba právě udělení zranění navíc, kterého se jim jinak nedostává. Další karty pak energii doplňují, takže se uprostřed souboje nečekaně otevírá menší minihra o práci s magickým zdrojem.

zdroj: Vlastní foto autora

Při souboji za mága je tedy třeba sledovat více věcí než u zaklínačů. Musíte si nějak označit nebo zapamatovat, že máte na příští útok nestvůry obranu, musíte mít lepší přehled o skladbě vašeho balíčku (zbývají mi ještě nějaké karty, které spotřebovávají a doplňují energii?) a snažíte se vracet zahrané či odhozené karty zpět do ruky, abyste vydrželi další kolo souboje.

Mágové se prostě pocitově při partii hodně liší a dle našich zkušeností je hra za ně náročnější a obtížnější než za zaklínače. V rámci jedné partie je míchat můžete, doporučil bych vám ale, aby za zaklínače hráli spíš méně zkušení hráči, což vám pomůže srovnat výkonnostní rozdíly. Ideální pak je dát si čistě magický souboj a poslat proti sobě pouze postavy z tohoto rozšíření.

Koupit, či nechat ležet?

Mágové přináší velkou porci osvěžení do hry, která se může snadno ohrát, za což jim patří velké uznání. Nové schopnosti jsou zajímavé, nutnost přistupovat k soubojům opatrněji nás taky bavila, nových karet jsme se nemohli nabažit (od zapojení mágů do hry u nás dost klesla touha hrát za zaklínače) a výzva, kterou mágové do hry přinesli, je vzrušující. Vyhrát za mága prostě chutná o trochu lépe.

zdroj: Vlastní foto autora

Slabou stránkou je bohužel zásah do jinak silného místa původní hry: atmosféry. Texty tematicky přestávají dávat smysl a u někoho se může objevit pocit odpojení od příběhu, který se svým putováním snažíte tvořit a na němž stojí velká část, ehm, kouzla hry. Tenhle neduh se částečně může redukovat, když hráč předčítající příběh vhodně pozmění pár slov, ale úplně se ho nezbavíte.

Produkčně a herně jde však pro mě osobně jednoznačně o nejlepší rozšíření z daného tria. Podle mě prostě stačí se držet osvědčeného postupu, že když je něco dobré, nejlepší způsob přídavku je přidat další porci postav, za které lze nově hrát a hráč i recenzent budou spokojení.