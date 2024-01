Zaklínač: Starý svět – Skellige – recenze mořskou solí ochuceného rozšíření

10. 1. 2024 16:00 | Deskovky | autor: David Navrátil

Zaklínač: Starý svět už naše stoly okupuje nějakou chvíli. A dělá to velmi dobře. Hned ze startu si s sebou ale pro jistotu přivedl ještě trojici pomocníků, kterými nás chce přesvědčit, že aspiruje na rozsáhlou a znovuhratelnou dobrodružnou hru.

Co kdyby se nám totiž zdál třeba nedostatečný z hlediska obsahu, že? No, vlastně ano, zdál, takže za nás v pořádku, že jsou tu přídavky, na které není třeba čekat. Jako první kousek jsme si na paškál vzali geografické rozšíření, které nás vezme na západ od Kontinentu, do studených vod, které omývají ostrovy Skellige.

Hornaté ostrovy a jeden Prastarý

V balení tohoto rozšíření najdete herní plán Skellige, který rozšiřuje původní mapu o další 3 nové lokace, do nichž vezme zaklínače jedna ze tří plastových lodí. Mimochodem, tyto lodičky vypadají jako rozplácle hrušky, aby se do nich mohla nasoukat figurka zaklínače.

Po cestě zažijete mořská dobrodružství (nové speciální karty průzkumu) a podle rozmaru štěstěny pak případně více či méně příjemnou událost (další balík karet obsahující příběhy, předměty, a dokonce i lokace). Figurka Dagona napoví, že nebudete ve vodách nikdy úplně sami. Klíčový obsah pak doplňují ještě 3 sady žetonů.

zdroj: Vlastní foto autora

Z pouhého výčtu komponent by šlo hned usoudit, že obsahu je v krabici dostatečné množství a že tedy cenovka okolo třinácti stovek je ještě jakž takž obhájitelná. Ale dostaneme se k němu v pořádné míře v každé partii? To už je jiná, ale nepředbíhejme.

Vzhůru na pááálubu, dálky volají…

V přístavních městech se objevily lodě, takže každý zvídavý zaklínač se s chutí nalodí a vyrazí na cestu plnou mořské nemoci, příšer a někdy i smrti. Už během cesty totiž zažijete dobrodružství, které v základní hře přicházelo ke slovu až v závěrečné fázi tahu, což příjemně narušuje obvyklé pořádky partie. Takové dobrodružství může být pozitivní, ale umí i štípnout, sem tam můžete dokonce skončit jinde, než kam jste se vydali.

V balíčku událostí se totiž vyskytuje ještě 5 lokací s velmi zajímavými a silnými efekty (zisk 3 zlaťáků, 4 lektvarů či překvapivý boj s příšerou). Ani 3 stabilní lokace na ostrovech se ale nenechají zahanbit – Ard Skellig vám zdarma umožní zvýšení jakékoliv vlastnosti o 1 (což dobře řeší obecný neduh základní hry, kde je o peníze na zlepšování vlastností celkem nouze), Ostrov mlh umožní přidat si novou kartu do balíčku a na Ejně si náhodně doberete kartu příšery a až do konce hry máte k dispozici efekt její trofeje (byť se jako trofej pro vítězství ve hře nepočítá). Takže samé buffy, to se mi líbí!

zdroj: Vlastní foto autora

Novinkou je také Dagonova stupnice, po které putuje figurka tohoto mořského monstra (dle hodu kostkou při cestě na ostrovní lokaci) a jakmile dojde na její konec, objeví se nová lokace, na níž se lze s milým Dagonem utkat.

Má pěkně tuhý kořínek, navíc se nepočítá jako trofej, ale po jeho poražení získáte jednu z pěti bonusových karet, jež vám dokáže hodně usnadnit další průběh hrou (rychlé cestování mezi vodními lokacemi, ignorování 1 zranění v každém kole boje nebo třeba bonusový zlaťák, karta a lektvar, když dorazíte do vybraných lokací).

Suchozemská krysa na Kontinentu, nebo mořskou solí vonící námořník?

Skelligské lokace jsou velmi lákavé a hodně silné, což si tvůrci nejspíš dobře uvědomovali, a tak nedovolili cestovat mezi nimi. Po každém výletu lodí se tak musíte chvíli motat po pevnině a na další námořní výlet si počkat do dalšího tahu.

Tím se sice dobře omezil potenciální grind, při kterém by nejspíš každý jen jezdil nabírat výhody na ostrovy, ale zároveň se tím výrazně snižuje množství karet z rozšíření, ke kterým se v každé partii dostanete.

Hon na Dagona je lákavý, ale nejedná se o zrovna jednoduchou příšeru, takže v úvodních kolech (kdy navíc není dostupný, pokud všichni vydatně nejezdí na ostrovy) si ho určitě nepodáte a v pozdějších kolech výlet za ním spíš zdržuje. Způsob, jakým se zjevuje, je navíc dost náhodný, takže je možné, že se na něj pořádně načekáte. To z této části rozšíření dělá velmi málo využitelnou věc a vlastně moje největší zklamání.

Naopak nové karty průzkumu mě nadchly, při testování chtěl každý samozřejmě jezdit na ostrovy co nejvíc, takže jsme jich využili celkem dost. Nicméně i tak nám připadalo, že z hlediska poměru pořizovací ceny a následného výkonu Skellige neodvádí tu nejlepší práci.

zdroj: Vlastní foto autora

Nijak neruší od hry, využít ho můžete (a asi budete chtít), ale tím, jak je omezené cestování na ostrovy, se prostě dostanete jen ke zlomku obsahu. A budete si možná – tak jako my – připadat, že je to škoda, když už jste nastudovali těch pár nových pravidel, doma máte další krabici a levná rozhodně nebyla.

Druhý pohled na tento problém však může být, že vám radost z objevování vydrží déle a na víc partií. Ale my jsme tvorové nedočkaví a netrpěliví a chtěli bychom vše zkonzumovat hned, ideálně najednou. A to nemůžeme v dostatečné míře!

Je to škoda, protože lokace na Skellige (ať už stabilní, či náhodně se objevující) jsou zajímavé, šťavnaté a příjemně narušují grind na pevnině. Ale co si budeme povídat, klidně se bez nich obejdete a označit Skellige za nezbytné rozšíření vážně nejde.