Prožijte druhou světovou válku ve stolní adaptaci velkolepé videohry Hearts of Iron

16. 12. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Série Hearts of Iron a zejména její čtvrtý díl je jednou z vlajkových lodí videoherního studia Paradox Interactive. Tato takzvaná „grand strategie“ vás nechá prožít nejen celou druhou světovou válku v roli libovolné mocnosti a nechá vás jak prožít skutečné události, tak i jejich alternativní cesty, když se například rozhodnete vyhrát za Německo či jinou mocnost.

Jedná se o hloubkový zážitek, který není postavený jen na bojích. Řešíte tu i politickou stránku věci, uzavíráte spojenectví a obchodní partnerství, čelíte hrozbám, sami se s nimi oháníte, podrážíte své spojence, ale za každou cenu byste si měli udržet stabilitu svého národa. Možnosti jsou takřka neomezené a je obtížné si představit, že by se něco takového dalo převést do podoby stolní hry.

Nicméně deskovka Hearts of Iron: The Board Game se skutečně chystá a na triko si ji vzalo britské studio Steamforged Games, které je dobře známé svými stolními adaptacemi videoher, mezi nimiž najdete kousky jako Dark Souls, Elden Ring, Monster Hunter, ale i české hry Euthia a Kinghill.

zdroj: Steamforged Games

Stolní Hearts of Iron bude nejstrategičtějším titulem studia, k němuž může usednout od dvou do pěti hráčů, kteří by si na jednu partii měli vymezit od tří do čtyř hodin. Jak pak má studio ve zvyku, první oznámení nedoprovázejí žádné pořádné informace o hře samotné, ale už si na Gamefoundu můžete zakliknout sledování (a přidat se tak víc než 11 tisícům dalším zájemcům).

Kampaň v tuto chvíli jen naznačuje velkou desku Evropy, kterou dost možná posejí figurky pěchoty, tanků, lodí a možná i letadel. Hráčovu oblast budou tvořit stupnice stability, politické moci, produkce a pracovní síly, stejně jako schopnosti složené ze dvou dílčích desek. Přehled kola pak prozrazuje, že si v akční fázi užijeme výstavbu, výzkum, produkci i nasazování jednotek, po čemž nastane politická fáze.

Tu bude následovat ještě fáze konfliktu, v níž tajně rozmísíte žetony rozkazů a vyhodnotíte souboje. Na konci kola se ještě vyhodnotí událost, získáte zdroje a vítězné body. Na podrobnější představení si ještě musíme počkat, ale studio nemá ve zvyku oznamovat hry ve větším předstihu a je tedy pravděpodobné, že se kampaň rozeběhne do několika málo měsíců.

Připomeňme, že deskovka podle videohry Hearts of Iron byla oznámená již v polovině roku 2018, kdy se původní vydavatel Paradox Interactive naplno vrhnul na stolní hry a oznámil ještě Crusader Kings, Cities Skylines: The Board Game a Europa Universalis: Cena moci a úspěchu.

Všechny tři další zmíněné hry se svého vydání skutečně dočkaly (a Europa Universalis se jako jediná chystá v češtině od Fox in the Box), ale Hearts of Iron: The Board Game se ocitla ve vývojovém pekle. Zodpovědné studio Eagle-Gryphon Games nakonec v roce 2022 prozradilo, že se mu napříč mnoha verzemi nepodařilo přijít se zábavným konceptem a projekt proto zrušilo.

A tím se otevřela cesta dnes probíranému náhradníkovi. Tak snad se studiu Steamforged Games podařilo najít směr, který bude na stole pořádně zábavný. Ostatní deskovky podle her od Paradoxu se totiž náramně povedly.