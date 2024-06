Grandiózní stolní adaptace videohry Europa Universalis se vrací s rozšířením, dotiskem a češtinou

19. 6. 2024 16:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Všichni náruživí stratégové jsou jistě dobře obeznámení s videoherní sérií Europa Universalis od Paradoxu. Tento grandiózní výlet do historie vždy vynikal výraznou komplexností a svobodou, díky které jste se mohli nejen na dějinách podílet, ale hlavně je různými způsoby alternovat. To samé se dá tvrdit o jejím stolním bratříčkovi Europa Universalis: The Price of Power od Aegir Games, který se mezi nadšenci těší ze skvělých ohlasů. Proto se nelze divit, že se titul opět vrací s další kampaní, která je naplněná staronovým obsahem.

Pro tuzemské hráče je tou nejdůležitější informací, že v kampani mohou deluxe edici hry získat také v češtině, o níž se stará Fox in the Box. Vydavatel rovnou dodává, že pokud máte titul v hledáčku, rozhodně by bylo dobré ho pořídit už v rámci kampaně, protože projevený zájem během ní je pro vydavatelství důležitý. Navíc jako bonus dostanete balíček 8 karet událostí a kartu na přípravu hry za Království české.

Pokud byste snad ale nevěděli, co vlastně ta deluxe edice obsahuje, vězte, že toho není málo. Kromě předchozího rozšíření Fate of Empires umožňujícího seanci až pro šest lidí, se v ní skrývají třeba dvouvrstvé hráčské desky či dřevěné figurky/žetony místo kartonových. V české variantě navíc naleznete i neoprenovou mapu, kovové mince nebo dodatečné balíčky botů pro hraní v menším počtu lidí či vyloženě sólově. To vše za zhruba 4 500 korun + necelých 400 korun za dopravu. Hodnotu celé objednávky ještě povýší daň, takže se dostanete na hranici celkových 6 000.

zdroj: Aegir Games

Bohužel, pokud byste chtěli ušetřit a pořídit si pouze standardní verzi za 3 400 korun, máte jako čeští hráči smůlu – v našem jazyce dostupná nebude. To samé zatím platí o novém rozšíření Defying Destiny, jež je také součástí kampaně. Do hry přinese slušný výčet dodatečných říší, mezi nimiž se nachází právě Čechy, ale také Persie, Burgundsko, Uhry, Maroko, Tunis, Sasko, Bavorsko, Norsko nebo Skotsko. To znamená dohromady přes 280 karet, včetně nových událostí, misí, milníků a akcí. Také přibude brožura scénářů, jež by vás měla zabavit na několik dalších hodin.

Expanze sama o sobě stojí 1 200 korun, ale můžete ji zakoupit i v kombinaci s deluxe základem za 11 000. Jestliže vás tato cena trochu zaskočila, tak vězte, že zde naleznete i všechny možné dodatky, jako jsou speciální plochy pro hráče, zásobník na karty nebo obaly. Kvůli hmotnosti této zásilky ovšem i trochu povyskočí cena za dopravu, a to na 500 korun.

Kampaň běží od včerejšího dne a zatím se díky velkému zájmu povedlo nastřádat v přepočtu necelých 4,6 milionů korun. Kdyby vám však částka přišla malá, je třeba doplnit, že se pořád jedná spíše o okrajovou záležitost pro opravdu oddanou hráčskou základnu. Zkrátka není to mainstream pro rodiny, ale věru masivní zábava, se kterou docela jednoduše zabijete klidně i celý víkend.