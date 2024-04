Od deskovky na toaletním papíru po smradlavé komponenty. Co dalšího přinesl apríl?

2. 4. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Na Velikonoční pondělí tentokrát připadl 1. duben, tedy den, kdy si každý musí dávat obrovský pozor na to, co se na internetu dozví. Obávaný apríl s sebou přináší zástup nepravdivých informací a je lepší si z tohoto dne moc neodnášet.

Na poli deskových her je to ale jiné. Nejrůznější studia využívají této příležitosti k velmi okatému, falešnému oznámení nových her a jiných nápadů. A protože jejich účelem je se pobavit a zasmát, rozhodli jsme se spoustu z nich shrnout na jednom místě, aby vám náhodou neproklouzly. Tak vám přejeme příjemnou zábavu.

Česká scéna

České vydavatelství Mindok přišlo s geniálním nápadem – kapesními verzemi velkých her Mars: Teraformace a Archa Nova v elegantních kruhových plechovkách. Součástí balení je lupa sloužící jako monokl, abyste vůbec mohli přečíst informace na kartách, ale pinzety na manipulaci s komponenty už si musíte sehnat vlastní.

zdroj: Mindok

V Blackfire zase přišli s úplně jiným nápadem – vytvořit populárním hrám hudební doprovod od českých hudebníků, což doprovodili i povedeným grafickým ztvárněním. No kdo by si nechtěl pustit Jede, jede mašinka k partičce Jízdenek?

Vydavatelství Albi zase myslí na každého, kdo svůj deskoherní koníček musí v rámci zachování vztahu skrývat před svou drahou polovičkou. Proto „nabízí“ obaly na deskovky imitující vyskládané knihy, hry si od nich můžete rovnou objednat tak, aby to nevypadalo, že vám přišla nová hra, případně si hru můžete nechat posílat komponentu po komponentě obálkami, aby velká krabice nebudila pozornost.

Studio CGE by zase rádo potěšilo příznivce Kutné hory deluxe komponentami. V tomto případě nabízelo za pouhých 250 tisíc korun sadu kamenných cihel, z nichž si postavíte skutečnou katedrálu svaté Barbory.

zdroj: Czech Games Edition

V TLAMA games nepřišli s žádným vlastním oznámením, ale vyzvali svou komunitu, aby se podělila o parodické názvy her. Sami to vykopnuli hrou Kuna: Tajemství brodu a v komentářích pod příspěvkem se můžete podívat na nápady hráčů.

zdroj: Tlama Games

Zahraniční scéna – jídlo

Tvůrci oblíbené série Dice Throne představili pixlu plnou čokoládových kostek, se kterými můžete normálně hrát, byť v pokojové teplotě vám moc dlouho nevydrží (a hrozí, že ty nejlepší hody vám sežerou soupeři).

zdroj: Roxley

Hry jako Squadro, Quarto či Pylos od Gigamicu jsou svou vizuální čistotou velice lákavé a herně jde o povedené logické rébusy, které budou přece jen chutnější, když jejich komponenty budou z čokolády.

Studio stojící za hrou Na křídlech každoročně řeší apríl sice humorně, ale skutečně. To znamená, že nově představenou čokoládu s logem studia si skutečně můžete koupit.

zdroj: Stonemaier Games

Mantic Games se zase rozhodlo rozšířit řady armády Trident Realms hry Kings of War o nemrtvé posily, které si prošly sushi úpravou.

zdroj: Mantic Games

V Chip Theory si připravili jen takový malý vtípek – svůj produkt The Automaton of Shale oblékli do krabice od cereálií.

zdroj: Chip Theory Games

Zahraniční scéna – „praktické“ doplňky

Tvůrci Anachrony přicházejí s aplikací, na jejímž základě se u vás doma objeví herní sluha, který za vás připraví hru, vysvětlí vám ji a klidně vám pomůže i s vaším tahem, abyste nad ním nemuseli moc přemýšlet.

Post Scriptum – obaly na figurky

Italské studio Post Scriptum zase myslí na každého, kdo ze všech sil chrání herní komponenty. Obaly na karty jsou už standardem, ale obaly na figurky? To tu opravdu chybělo!

zdroj: Post Scriptum

V tomto případě se studiu podařilo navázat spolupráci se společností SC Johnson, díky níž bude v každé budoucí hře studia minimálně 10 uzavíratelných sáčků na komponenty.

zdroj: Final Frontier Games

Pokud věčně vysedáváte u deskovek, pravděpodobně vám tělo trochu ochablo. Do formy ho dáte s tělocvičnou výzvou studia Board & Dice. Tu si skutečně můžete stáhnout zde a pak už se jen řídit pokyny (hody kostek určí počet dřepů, dobírání karet z balíčku počet sklapovaček a tak podobně).

zdroj: Board&Dice

Folded Space – zářivé inzerty

Tvůrci úložných řešení pro komponenty z Folded Space vyvinuli novou řadu produktů, která září ve tmě. Konečně tak nebudete muset po tmě hledat, kde máte v krabici jaké komponenty (ale důrazně doporučují vybavit se Geigerovým počítačem).

zdroj: Folded Space

Warlord Games – trojice doplňků pro wargaming (1, 2, 3)

Šprýmaři z Warlord Games pro změnu nabídli miniaturní kleštičky na práci s figurkami v měřítku 15 milimetrů; inovativní ekologické stromy coby prvky terénu, které si sami vypěstujete ze semínka během dvou měsíců, nezbyde po nich žádný odpad a jsou již nabarvené; a konečně si i vystřelili z kritizovaného snímku Napoleon, když představili stavebnici, s níž postavíte egyptské pyramidy s průstřely od dělových koulí z celkových 2,3 milionů dílků.

Hře Galactic Cruise od Dranda Games se na Kickstarteru daří natolik, že studio plánuje vlastní aerolinky Dranda Planes. V jejich letadlech budou stoly uzpůsobené hraní deskovek a na základě délky letu bude již připravená kratší či delší hra.

zdroj: Dranda Games

Zahraniční scéna – nové hry a rozšíření

Ares Games oznámili ještě jedno rozšíření karetní Války o prsten. Po rozšíření „Proti stínu“ se chystá „Proti světlu“, které přidává umělou inteligencí řízeného hráče za svobodné národy. Bohužel není moc velkou výzvou pro lidské hráče, takže s ním může hrát pouze bot za zlouny. Takže ano, živí hráči v partii s tímto rozšířením vůbec nefigurují.

zdroj: Ares Games

Že máte ještě málo variant a rozšíření hry Jízdenky, prosím!? Tak se těšte na Měsíční dobrodružství. Je určené přesně 12 hráčům (každý ztvární jednoho z astronautů), hraje se 27 dní a dočkáme se v roce 2030.

zdroj: Days of Wonder

Zatímco čekáme na českou verzi Smíšeného lesa, tvůrci se inspirovali u Na křídlech draků a představují vlastní fantasy verzi Dragon Shuffle.

zdroj: Lookout Games

S vyloženě geniálním nápadem přišlo studio White Goblin Games. Svou zakreslovací verzi hry Qwixx přejmenovalo na utírací. Dorazí k vám v podobě toaletního papíru, takže při vykonávání potřeby si krátíte čas hrou, načež dohranou partii využijete ještě jiným způsobem…

zdroj: White Goblin Games

Toto studio má na svědomí mimo jiné kooperativní realtimovou hru Quicksand, k níž bude nabízet kyblík písku coby rozšíření. Ten dodá celé partii na uvěřitelnosti.

zdroj: Horrible Guild

Tvůrci hry Steam Up, která se nejen inspirovala, ale i vypadá jako servírování knedlíčků dim sum, dostane rozšíření s měsíčními koláčky od měsíčního králíčka ze hry Moon Bunny. Jediný problém je, že se bude prodávat jen na Měsíci.

zdroj: Hot Banana Games

Také jste zatoužili přivonět si k alkoholu, který jste vytvořili ve hře Palírna z pálených gum a hnoje? Tak s rozšířením Seškrábej a přivoň budete konečně mít takovou možnost.

zdroj: Paverson Games

Nedávno byla na Kickstarteru k mání deskovka Vampire: The Masquerade – Chapters v digitalizované verzi, tedy bez spousty fyzického obsahu, s mobilní aplikací a díky tomu zásadně levnější. Ale jde to dotáhnout ještě dál! Chystá se Definitive Deluxe Revamped Remastered Golden Always Online edice. Platit budete jen za aplikaci, a to měsíčně 780 korun.

zdroj: Flyos

Strategická hra Tenpenny Parks o budování zábavních parků se dočká psího rozšíření Tenpenny Barks.

zdroj: Thunderwork Games

Protože jsou naše police čím dál plnější, jistě uvítáte zmenšené verze známých her. V tomto případě se hra Iki dočká kapesní edice nazvané Rikiki.

zdroj: Sorry We Are French

Tvůrci hry Hegemony již pilně pracují na svém dalším titulu World Order, v němž budou hráči ovládat čtyři světové mocnosti – Evropu, Ameriku, Rusko a Čínu. V rámci vývoje se ale rozhodli, že mnohem větší smysl dává místo Evropy dát hráči do ruky jen Kypr, protože je stabilnější, má lepší ekonomiku a jeho tvar má lepší aerodynamiku než USA.

zdroj: Hegemonic Project Games

Studiu Two Little Mice se úspěšně podařilo překlopit svou hru Household do enginu 5E, na což by mohla navázat další konverze do jiného populárního enginu hry Mörk Borg.

zdroj: Two Little Mice