Další Malá velká hra vás díky licenci Hry o trůny vezme do Západozemí

10. 4. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Gamelyn Games se spolu s velice plodným autorem Scottem Almesem ještě jednou vrací ke své zjevně nekonečné sérii Malých velkých her, kdy se tentokrát podíváme do Západozemí a budeme mezi sebou soupeřit, případně spolupracovat v deskovce Tiny Epic Game of Thrones.

V malé krabičce se bude opět skrývat úctyhodné množství komponent od desek mapy celého Západozemí přes balíčky karet patřící jednotlivým rodům známým z předlohy až po kostky a plastové figurky představující nejrůznější hrdiny a padouchy.

Hra je postavená na výběru akcí pomocí kostek, kdy vždy hodíte dvěma kostkami a s jednou z nich si vyberete jednu z dostupných šesti akcí, kterou tím zaplácnete a hráči po vás tak mají menší výběr.

Nicméně mohou se ještě ve vašem tahu rozhodnout vykonat stejnou akci jako vy, takže nikdy nejste úplně v bezpečí a to, co vám připadá jako dobrý nápad, se snadno může zvrtnout v katastrofu.

zdroj: Gamelyn Games

Akce jsou relativně jednoduché – najímáte jednotky, pak se s nimi pohybujete po plánu, abyste zabírali území a hrajete karty jedním z mnoha způsobů, abyste si zajistili příjmy a vytvořili s ostatními hráči křehká spojenectví. Víc vám samozřejmě prozradí celá pravidla v angličtině, případně si na stránce včera spuštěné kampaně na Kickstarteru pusťte jedno z mnoha představujících videí.

Kromě toho je v kampani k mání i rozšíření Ice & Fire, které svými vlastními pravidly umožňuje hrát Tiny Epic Game of Thrones kooperativně proti společnému nepříteli Nočního krále, kdy se celá hra točí okolo Zdi, která chrání Západozemí před nepřáteli. I k rozšíření jsou k dispozici pravidla a videa (případně v aplikaci Dized najdete tutoriál obojího).

Hru můžete hrát až ve čtyřech hráčích (v pěti s rozšířením Ice & Fire), nechybí jí sólo mód (jak v kompetitivní, tak kooperativní variantě) a kromě toho si můžete přikoupit ještě balíček sedmi dodatečných hrdinů, jimiž nahradíte postavy z jednotlivých rodů ze základní hry a okořeníte si tak partii jejich jedinečnými schopnostmi.

Za samotnou hru v kampani zaplatíte v přepočtu 935 korun, s rozšířením Ice & Fire vás vyjde na 1 050 korun (rozšíření je v menší než obvyklé krabičce) a pokud k tomu chcete i balíček dodatečných postav, zaplatíte dohromady 1 170 korun. Poštovné se pohybuje od 350 do 470 korun podle zvolených odměn a z celkové částky ještě zaplatíte 21% daň.

V době psaní článku, tedy ani ne den po začátku kampaně se tvůrcům podařilo vybrat již přes 6,5 milionu korun, ale neodemykají se žádné dodatečné bonusy (stejně by se do krabičky asi nevešly…).

A pokud si náhodou říkáte, že byste zkusili počkat na případnou českou edici od Rexher, tak ta tentokrát asi nehrozí, jelikož licenční podmínky studia dovolují pouze anglickou edici.