Warhammer je čím dál tím výdělečnější. Games Workshop chystá další továrnu

16. 1. 2025 8:45 | Wargaming | autor: Patrik Hajda

Nikoho asi nepřekvapí, že je figurková zábava světa Warhammer výdělečná. Kombinace neskromných částek za plastové miniatury a fakt, že o hře slyšel i ten, co neví, co si pod ní představit, nějaké ty výdělky zajistí.

Nicméně studio Games Workshop zažívá i po desítkách letech na trhu obrovský boom, a to již řadu let. Ve skutečnosti se totiž hodnota firmy za poslední čtyři roky více než ztrojnásobila, a to na těžko představitelné 4,2 miliardy liber, tedy v přepočtu přes 125 miliard korun, jak informuje deník The Guardian.

Společnost se loni v prosinci díky tomu dostala i do prestižního žebříčku FTSE 100, tedy mezi sto největších akciových společností se sídlem ve Velké Británií. Pokud byste chtěli nějaké srovnání, tak Games Workshop má nyní větší hodnotu než aerolinky Easy Jet…

Za tento neskutečný růst samozřejmě může velká spousta nejrůznějších produktů od figurkových válečných her přes tradičnější deskovky až po stolní RPG, ale podílí se na něm i velký úspěch videohry Space Marine 2 a fakt, že Games Workshop prodal práva na zfilmování Warhammeru gigantu Amazon.

A jak se zdá, růst firmy momentálně brzdí jediné – neschopnost pokrýt poptávku. Produkty Games Workshopu bývají nedostupné a studio proto hodlá do letošního července rozjet novou výrobnu barviček a koupila další dva pozemky ve městě Nottingham, kde má své sídlo.

Na jednom z těchto pozemků do léta roku 2026 vyroste v pořadí již čtvrtá velká továrna, zatímco druhý pozemek bude využitý pro zatím neodtajněné budoucí účely. Pokud se tedy nic nepokazí, vypadá to, že nás Games Workshop ještě všechny přežije…