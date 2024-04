Figurková deskovka podle Warhammeru 40,000: Darktide vás uvede do světa a Kill Teamu

23. 4. 2024 11:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Společnost Games Workshop oznamuje stolní adaptaci videohry Warhammer 40,000: Darktide, která je pro změnu videoherní adaptací stolní hry Warhammer 40,000… A pokud teď náhodou máte déjà vu, nedivím se vám – začátkem března totiž studio Cubicle 7 stojící za RPGčky ze světů Warhammeru oznámilo karetní hru Warhammer 40,000: Darktide – The Card Game.

Jsou to dvě rozdílné hry, třebaže mají identickou ilustraci na krabici (upřímně doufám, že jen došlo k chybě a každá bude mít nakonec svou vlastní ilustraci, protože by to jinak bylo velice matoucí).

Každopádně hra od Games Workshopu nese název Warhammer 40,000: Darktide – The Miniatures Game, což vám napovídá, že na rozdíl od kousku od Cubicle 7 bude obsahovat figurky.

Těch tu bude celkem 20, jmenovitě Zealot, Psyker, Ogryn a Veteran co by figurky hráčů vycházející typově z videoherní předlohy, kterým bude dělat společnost šest Poxwalker zombií a deset Traitor Guardsmenů.

zdroj: Games Workshop

Dohromady tedy 20 figurek v jednom balení, z nichž ale ani jedna není nová. Zealot přichází z jiné deskovky Warhammer Quest: Blackstone Fortress, Psyker z Combat Areny, Ogryn a Veteran z rozšiřujících krabic s jednotkami a zbytek z Kill Teamu.

Ostatně ke Kill Teamu bude mít deskovka hodně blízko, když bude postavená na jeho pravidlech (ale zjednodušených, aby byla přístupnější neznalcům Warhammeru). Oznámení je nicméně trochu zmatečné, jelikož to vypadá, že hra bude po vzoru předlohy kooperativní (jsou tu 4 hrdinové a 16 nepřátel), ale má vás zároveň zasvětit do skirmishových potyček Kill Teamu, který je duelový.

V každém případě má jít o vhodný úvod právě do Kill Teamu, tedy menšího měřítka Warhammeru 40,000, stejně jako dobrý nástupní můstek do celého světa. Zatím ještě nevíme, jak přesně se hra bude hrát, ale z jediné fotky rozehrané hry vytušíte, že tu bude kompaktní herní plán, velké přehledové karty postav s dodatečnými kartami a svou roli sehrají kostky.

V rámci partií budete v 1 až 4 hráčích během 30 až 60 minut odehrávat propojené mise odehrávající se v úlovém městě Tertium, které podlehlo smrtícímu patogenu, jenž vyvraždil slabší kusy a ty silnější proměnil v mutanty.

Výpravy do tohoto místa jsou sebevražedné, a proto na ně Inkvizice vysílá beznadějné případy z vlastního vězení, aby pro ně dělaly špinavou prácičku. Zatím nevíme, kdy Warhammer 40,000: Darktide – The Miniatures Game vyjde a kolik bude stát, ale máme se to dozvědět brzy.