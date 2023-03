Vychází Firelights – indie RPG inspirované Hollow Knightem a Zeldou

2. 3. 2023 8:44 | RPG | autor: Pavel Bareš

Pojďme si bleskově projet základní orientaci potřebnou ke správnému uchopení tohohle článku:

Bod A: Hollow Knight je čarokrásná videohra z roku 2017, ve které v roli vražedného broučka prozkoumáváte ruiny morem zdevastovaného broučího království.

Bod B: The Legend of Zelda: Breath of the Wild je ikonou moderního designu otevřených světů z roku 2017, ve které volně prozkoumáváte zákoutí ohromného otevřeného světa.

Bod C: Spiritfarer je videohra s agresivně rozjuchaným vizuálem z roku 2020, ve které hrajete za smrtku disponující plovoucím hotelem pro duše mrtvých zvířátek, které máte za úkol lifrovat na věčný odpočinek.

Bod D: Firelights je aktuálně vycházející indie RPG od studia Fari RPGs, ve kterém hrajete za poslední světlušku v království Penumbra, jejímž úkolem by bylo lifrovat duše mrtvých brouků na věčný odpočinek, jen kdyby celé království nezdevastoval příšerný mor. A tak je vaším úkolem v první řadě prozkoumat zákoutí ohromného otevřeného světa a znovu zažehnout staré signální ohně, zahnat tak kletbu a zdárně nastoupit do práce na první šichtu.

Firelights se svými zdroji inspirace nijak netají a já mu to určitě nemám za zlé. Všechny zmíněné hry mám ve velké oblibě a při správném namíchání z toho může být náramně příjemné, melancholické hraní. Mimoto autor zmiňuje inspiraci i v RPG jako Apocalypse Worldu nebo Ironsworn a já přikyvuji stále vehementněji.

Jde o nezávislé RPG, které pořídíte na itch.io za nějakých 130 korun, zahrát si ho můžete nejen kooperativně ve skupině, ale také sami v sólo režimu, a za pomoci jednoduchých mechanik a propriet budete prozkoumávat svět, bojovat s bossy, nacházet poklady a pomocí balíčku pokerových karet postupně skládat mapu ve stylu klasických metroidvánií.

S ohledem na lidovou cenu bych řekl, že Firelights rozhodně stojí za pozornost, ať už hledáte zajímavou hru na sólo hraní nebo neobvyklý oneshot na příští víkend. A pokud na vás herní systém udělá velký dojem, dodejme ještě, že SRD a Creator Kit (tedy dokumenty potřebné k tomu, abyste na základě Firelights mohli vytvářet vlastní hry) jsou dostupné zdarma.