Tvůrci hry Demeo chystají vůbec první oficiální adaptaci Dungeons & Dragons pro VR

1. 2. 2024 15:45 | RPG | autor: Michal Krupička

Představte si, že si chcete zahrát Dungeons & Dragons, ale vás a vaše spoluhráče dělí půl republiky nebo třeba jen venku prší a není čas ani chuť k někomu jezdit. Co kdyby si jen stačilo nasadit brýle pro virtuální realitu a hned byste byli spolu v temných kobkách vašeho oblíbeného RPG? Zní to jako sci-fi? Ne tak docela, protože něco podobného můžete zažít už teď.

Mám na mysli hru pro virtuální realitu Demeo z roku 2021, která byla takovým milostným dopisem Dungeons & Dragons. S přáteli jste procházeli kobky a likvidovali v tahových soubojích pomocí karet jejich obyvatele. O tom, že šlo o kvalitní zábavu, svědčí 91 % kladných hodnocení na Steamu od 1 332 hráčů. Hra se na slavné TTRPG odkazovala jak v povoláních, tak házení kostkou. V roce 2023 vyšel ještě spin-off Demeo Battles, který postavil hráče proti sobě.

Díky jisté popularitě není tolik překvapivé, že si tvůrců všimli ve studiu Wizards of the Coast a přišli s nabídkou, která se neodmítá – udělat VR hru pro nejslavnější fantasy RPG na světě. O hře jako takové v tuto chvíli ještě nic nevíme, dokonce ani její jméno, ale dá se předpokládat, že nebude příliš odlišná od předchozí tvorby studia.

Ze strany Wizards of the Coast jde o naprosto logický krok, když už se nějakou dobu snaží posouvat D&D co nejvíc do virtuálního prostoru. Stačí si vzpomenout na oficiální virtuální prostředí nebo na informace kolem One D&D. Jak se ale ukázalo, tak majitel značky, společnost Hasbro, není s výkonem D&D vůbec spokojený a uvažuje o jejím prodeji. Jak to v takovém případě bude s budoucností nově oznámeného projektu, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Když to ale všechno klapne a hry se jednoho dne dočkáme, tak sám za sebe říkám, že plnohodnotný herní klient ve virtuální realitě by mě pravděpodobně donutil do tohoto zařízení konečně investovat. Jen k té investici donutit ještě někoho dalšího, aby bylo s kým hrát…