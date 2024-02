Hasbro hledá kupce pro značku Dungeons & Dragons. Ve hře je například čínský Tencent

1. 2. 2024 9:12 | RPG | autor: Michal Krupička

Společnost Hasbro přemýšlí o prodeji značky Dungeons & Dragons. Podle dokumentu, který získal portál Speed-Daily.com (díky Tabletop Gaming News), momentálně hledá kupce, přičemž jedním z potencionálních zájemců by mohla být gigantická čínská společnost Tencent. Jednání je teď v počátečních fázích a musí se domluvit detaily. Možná hodně z vás teď vykřikuje, co je to za blázny, prodávat nejpopulárnější a největší TTRPG současnosti, jenže když se podíváme na události posledních let, dává to vlastně naprostý smyls.

První je nutné si uvědomit, že Hasbro má problémy. Jeho akcie se za poslední rok propadly o 21 %, což mu způsobilo ztrátu téměř 500 miliard korun mezi posledním kvartálem roku 2022 a třetím roku 2023. S tím se pojilo propuštění téměř dvou tisíc zaměstnanců, které se nevyhnulo týmu stojícímu za D&D. Zároveň je Hasbro s výnosem značky dlouhodobě nespokojené a chtělo by, aby vydělávala stejně jako Magic: The Gathering.

Už ve svém rok starém projevu pro investory hlavouni slibovali co největší monetizaci slavné RPG značky, která měla být možná hlavně díky přechodu D&D do virtuálního prostoru. Ostatně společnost už nějakou dobu tlačí platformu Beyond, kde se kromě nákupu virtuálních doplňků ke hrám snaží hráče utáhnout i na měsíční předplatné.

Nová edice D&D pak měla tyto snahy ještě posílit. D&D zkrátka nevydělává tolik, kolik by mohlo, když hráčům stačí jedna příručka na celou skupinu. Nemluvě o tom, že největší krok ke zvýšení zisku Hasbru nevyšel a nejednalo se o nic menšího než kauzu o změně licenčních podmínek pro využívání otevřené licence třetími stranami.

Přesto se zdálo, že Hasbro má se značkou pořád velké plány. Spekulovalo se o pokračování skvělého filmu Čest zlodějů, kterému se ale v kinech také tolik nedařilo. Ve vývoji je oficiální virtuální tabletop, a dokonce i hra pro VR (novinku přineseme později během dne). Nemluvě o tom, že značka může těžit z úspěchu Baldrur's Gate III, když finanční zpráva zmiňuje, že elektronické hry a licence měly v rámci minulého roku 40% nárůst.

Právě tady se dostává do hry Tencent, který má s investicemi do videoherního průmyslu obrovské zkušenosti. Podle interního zdroje jeho globální divize, která je zodpovědná za zahraniční obchod, má za cíl získat řadu práv na vysoko profilové značky, mezi které patří práva na D&D a jeho videoherní adaptace. Nicméně celý proces nemusí být tak jednoduchý – Tencent často čelí problémům s licenčními poplatky a dohodami s partnery, příkladem budiž nedávno zrušená mobilní hra založená na videohře NieR.

Nicméně pokud akvizice proběhne úspěšně, dostane Tencent významnou kontrolu nad budoucností značky Dungeons & Dragons. Nedivil bych se, kdyby se pak mnoho fanoušků přesunulo k alternativám, které začaly vznikat s vlastní licencí právě po licenční kauze a často jsou s předchozími verzemi kompatibilní.