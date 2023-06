TTRPG Elden Ring vychází už příští týden! Jen ne tam, kde bychom to nejvíc docenili…

15. 6. 2023 15:00 | RPG | autor: Pavel Bareš

Je vlastně trochu s podivem, že Dark Souls – a obecně tituly od From Software – nezanechávají v TTRPG světě mnohem hlubší stopu, nemyslíte? Čas od času se odkaz téhle gigantické videoherní značky projeví skrze nějaké zjevně inspirované indiečko (zdravíme Bloodpunk!), ale jinak se západní trh doposud dočkal pouze jediné TTRPG adaptace věhlasného simulátoru umírání, Dark Souls pro 5e, které… No, nevyšlo zrovna ve špičkové formě, řekněme kulantně.

Ale pozor, už příští týden – 20. června – má světlo světa spatřit TTRPG podle posledního počinu From Software: Elden Ring. To je dozajista důvod, aby fanoušci tohohle korunního klenotu japonských vývojářů nastražili uši. A co teprve, až uslyší ta čísla, kterými se autoři mohou chlubit! Hra nabídne 50 různých Ashes of War (hráči vědí), 250 různých skillů (kterým je věnována samostatná 100stránková příručka), 700 (!!!) různých kusů vybavení, a dokonce i pět nových tříd nad rámec těch ze základní hry (jaký má být rozdíl mezi Warriorem a Fighterem…?)

Jak se to má do té příručky všechno vejít? Buďto v těch marketingově vděčných cifrách vězí nějaký háček, nebo je japonština zkrátka prostorově úspornější jazyk. Ano, čtete správně. Japonština. Elden Ring TTRPG si totiž sice můžete pořídit i v Evropě (předobjednávky na Amazonu už ostatně začaly), ale pouze v originální japonštině.

Jestli se někdy dočkáme alespoň anglického překladu? Moc bych na to nesázel. Autorské studio, Group SNE, už v japonštině vydalo i vlastní Dark Souls RPG, které ale na západní trh kvůli jazykové bariéře nikdy výrazně neproniklo a vydavatel se ho nikdy přeložit nerozhodl. Naděje ale umírá poslední, no ne?