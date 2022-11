Stolní adaptace letošního megahitu Elden Ring vybírá desítky milionů na Kickstarteru

23. 11. 2022 9:42 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

A je to tady. Už dříve oznámená stolní adaptace letošního videoherního fenoménu jménem Elden Ring dorazila na Kickstarter, kde odstartovala svou pouze desetidenní cestu. A jak se očekávalo, hra zaznamenala mohutný start. Ostatně ještě před spuštěním kampaně si titul uzmul prvenství v počtu followerů, který překročil hranici 40 000 lidí. Tento předběžný zájem znamená, že kampaň v době publikování tohoto článku po první noci má na kontě už téměř 40 miliónů korun, což je skoro desetinásobek původně požadované částky.

Každopádně spuštění samotné kampaně odhalilo několik dodatečných informací a více detailů o hře. Už z dřívějška víme, že hru připravuje společnost Steamforged Games, která má ve svém portfoliu několik deskových adaptací digitálních her, mezi nimiž nalezneme třeba nepříliš povedené Horizon Zero Dawn – The Board Game, případně také Dark Souls – The Board Game, Devil May Cry: The Bloody Palace či Monster Hunter World: The Board Game. A pro našince je jistě klíčová i úspěšná záchranná kampaň české hry Euthia: Torment of Resurrection.

Po vzoru výše zmíněných adaptací tak opět můžete čekat obří zástup komponent, v nichž hrají prim detailně vymodelované figurky. Ty poté využijete v kooperativním režimu, který nabídne zábavu až pro čtyři hráče, ale i sólisty, kdy jedna seance by měla zabrat něco přes dvě hodiny. V jejich rámci budete postupně objevovat modulární mapu Mezizemí (v orig. Lands Between) složenou z hexových políček, kde budete sbírat klíčové zdroje, mluvit s NPC, zažívat různé události a plnit hlavní či vedlejší úkoly, které budou postupně utvářet váš příběh.

V tomto světě se však čas od času nevyhnete ani střetům s nepřáteli, jež se uskuteční na speciálním bojovém plánu a ve kterých nebudete využívat kostky, ale kartičky, které do jisté míry budou představovat i vaší staminu. Pro úspěch v takových soubojích je klíčové nastudovat útočné sekvence nepřátel, postupně si složit správný balíček karet, ale také využívat unikátního systému bojových postojů (agresivní, neutrální a obranný), kdy každý má své výhody a nevýhody. Jednou z nejpříjemnějších vlastností hry by měl být i fakt, že příprava nezabere příliš mnoho času a do hraní se tak po přečtení pravidel, která mají krásných 40 stran, dostanete poměrně rychle.

Ale nyní už asi k tomu nejdůležitějšímu, tedy cenám a jednotlivým krabicím. Jako vstupenka do stolního Mezizemí vám bude sloužit úroveň za v přepočtu 2 100 korun, s níž získáte samostatně hratelné rozšíření Weeping Peninsula, které nabídne znovuhratelnou kampaň na víc než 20 hodin, čtyři hrdiny a několik nepřátel, kdy hlavním je Leonine Misbegotten.

Za už skutečnou základní hru zaplatíte 4 300 korun a měly byste s ní získat znovuhratelnou kampaň na víc než 40 hodin, v níž se postavíte takovým bossům, jako je Beastman of Farum Azula, Tree Sentinel, Erdtree Burial Watchdog a samozřejmě Margit, The Fell Omen. V této úrovni navíc ještě dostanete exkluzivní věci pro Kickstarter, jako je Iron Fist Alexander a dodatečně odemknuté bonusové cíle.

No a ti největší gurmáni mohou pořídit kompletní balíček, který stojí opravdu macatých 10 250 korun. Ten v sobě skrývá vše zmíněné výše, ale k tomu ještě další dvacetihodinovou samostatnou expanzi Stormveil, ve které na vás bude čekat Godrick The Grafted. Naleznete v něm ale také další dvě exkluzivní rozšíření vytvořené pro Kickstarter, jejichž jména jsou Flying Dragon Agheel a Erdtree Avatar. Ty posléze přidají další bosse, kterým se budete moci postavit. Jednotlivé položky si ale případně půjde dokoupit i zvlášť.

V těchto výše zmíněných cenách jsou již zahrnuté různé poplatky, jako je daň z přidané hodnoty VAT, avšak nikoliv doprava. Ta vás do České republiky vyjde na zhruba 930 až 1 375 korun podle toho, jakou z úrovní se rozhodnete koupit. Na svůj balíček se následně můžete předběžně těšit v květnu roku 2024. Tak co? Rozhodnete se opět vyrazit do Mezizemí?