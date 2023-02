Tvůrci stolního RPG Dark Souls naznačují první velké rozšíření

10. 2. 2023 12:07 | RPG | autor: Michal Krupička

Základní příručka pro Dark Souls: The Roleplaying Game vyšla minulý rok a rozhodně to neměla snadné. První verze se nesetkala zrovna s kladným přijetím – kouzla měla proházené popisky, povolání neměla statistiky pro své základní vybavení a pravidla si často protiřečila. Krize byla ale už naštěstí zažehnána a předplatitelům byly zaslány opravené verze již zakoupených příruček. Po tvrdém startu se ale systém založený na D&D 5E začal těšit oblibě.

A není se čemu divit. Ze Souls se za ty roky s trojicí videoherních titulů stal kult. Od okrajové zábavy, která v Evropě téměř ani nevyšla, se série dostala do nejvyšších příček prodejů a nespočet fanoušků navštívili svět z hlavy Hidetaka Mijazakiho. Svět kryptický, ale skvěle napsaný, plný smrtících, ale férových soubojů.

Hráči umírali zas a znovu, jen aby vstali od ohniště a vydávali se opět na cestu za ztracenými dušemi. Vlastně se vůbec nedivím, že trvalo tak dlouho, než vůbec přišla pravidla pro nějakou hru na hrdiny. Zpracovat téma tak specifické, není vůbec snadný úkol. Podle všeho se to ale nakonec povedlo.

Nedivím se, že autoři vlastně sáhli rámcově po D&D 5E. Její soubojový systém může totiž tvořit po několika úpravách dobrou páteř pro souboje jako vystřižené z videohry. První zásadní změnou je ukazatel zvaný Position, který mechanicky nahrazuje staminu, jejíž správa je v předloze jedním z důležitých předpokladů k úspěchu.

Zároveň ale Position symbolizuje i životy. Pokud tedy hráč chce vylepšovat svoje hody nebo používat specifické schopnosti, tak se zároveň oslabuje. Zkušenosti nahradily duše a přibyla důležitá možnost je ztratit. Nakupovat statistiky a dovednosti jde totiž jen u ohňů, které i v RPG verzi představují záchytné body na cestě vaší skupiny. Když zemřete, musíte k nim zpátky. Duše ale zůstanou tam, kde vaše postava zemřela.

Nemůžete navíc umírat donekonečna. S každou smrtí se vaše postava stává prázdnější, až nakonec ztratí svou mysl úplně. Mechanik, které jsou jiné, je samozřejmě víc. Třeba stačí, aby zemřela polovina skupiny a všichni se musí vrátit k ohništi. Bossové získávají během souboje nové útoky podle toho, jak je hráči zraňují. Kouzla nemají úrovně a postavy musí vybírat z určitého počtu, které se mohou u ohniště naučit. Ten je závislý na statistikách postavy.

První, co pro RPG Dark Souls od studia Steamforged Games vyšlo (ano, toho studia, které má na svědomí i deskovou a karetní verzi Dark Souls), byla série miniatur použitelných jak pro deskovou hru ze stejného světa, tak pro D&D. Desková hra se navíc pyšní tím, že nepřátelé v ní jsou kompatibilní i s pravidly pro RPG.

zdroj: Steamforged Games

Teď ale unikly nové informace o prvním chystaném velkém rozšíření. To nese název The Tome of Strange Beings a jak už název – jež se dá přeložit jako Kniha podivných bytostí – napovídá, půjde o bestiář. Na jeho obalu je vidět Dancer of the Boreal Valley, boss z Dark Souls III strážící vstup do jedné z posledních lokací hry.

Oznámení bylo ostatně provedené správně krypticky a skrytě v URL kódu stránek hry. Kromě obalu knihy zatím nebylo odhaleno nic víc. Snad se jí vyhnou porodní bolesti z minulého roku a vstoupí na trh v plné parádě. Sám si úplně nedokážu představit, jak bych takovou kampaň ze světa Dark Souls vedl, abych zachoval herní atmosféru a dokázal být na hráče tvrdý i spravedlivý, ale musím se přiznat, že mě to strašně láká.

Studio v nedávné době rovněž vydalo nové produkty v rámci deskové hry Dark Souls, konkrétně dvojici nových základních her The Painted World of Ariamis a Tomb of Giants, které slouží de facto jako druhé edice původní deskovky s upravenými pravidly s přihlédnutím k návrhům komunity. Jsou ale zpětně kompatibilní s rozšířeními, která vyšla pro původní hru.