Legendy ze stolu se vrací ve vášnivé brazilské telenovele!

25. 6. 2023 14:00 | RPG | autor: Redakce ZeStolu.cz

Neuvěřitelné se stává skutečností: Legendy ze stolu jsou zpátky! Po nadšených ohlasech na naši první sérii strávenou ve světě hry City of Mist jsme uznali, že musíme dát davům, co davy chtějí. Tedy aniž bychom se vás ptali, co vlastně chcete... Prostě jsme usoudili, že byste se určitě moc rádi podívali, jak si spolu odehrajeme telenovelu, u které by se i Esmeralda červenala.

Je to tak, ani tentokrát v Legendách do dungeonů za draky nepolezeme. Místo toho jsme se rozhodli natočit dvoudílný speciál netradičního RPG Pasión de las Pasiones. Jedná se hru z rodiny Powered by the Apocalypse, ve které se hráči mohou pustit do natáčení klasických telenovel, jaké jste v mládí mohli zachytit v odpoledním televizním programu někde mezi Hvězdnou bránou a teleshoppingem Horsta Fuchse. A že jsme se do toho opřeli ve velkém stylu!

zdroj: vlastní video redakce

Očekávat můžete romanci, zradu, pomstu a zášť, ale také zvraty, které nebudete čekat vy, zvraty, které jsme nečekali nikdo a v neposlední řadě úchvatné kostýmy všech hráčů jak vystřižené z brazilské televizní produkce. (Legendy praví, že Kuba tu pomádu dostává z vlasů dodnes.)

Potřebujete přesvědčit? Však si pusťte intro výše. A pak se račte pohodlně usadit s mísou popcornu v klíně a s kapesníčky na utíráni slz při ruce – a vyražte s námi na Plantáže Vášně!

První epizoda je již nyní dostupná online buď ve videu níže, nebo na YouTube. Na druhý a závěrečný díl téhle minisérie se můžete těšit již příští neděli od 14:00 rovněž u nás na webu a na YouTube kanálu.

zdroj: vlastní video redakce