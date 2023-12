Hasbro propouští přes tisíc zaměstnanců, tvůrce Magic: The Gathering a Dungeons & Dragons nevyjímaje

Už, už se zdálo, že alespoň zbytek roku se povede uzavřít bez nepříjemných zpráv o propouštění. Ale pouhé dva týdny před Vánocemi přispěchalo Hasbro s oznámením, že se loučí s 1 100 ze svých zaměstnanců (děkujeme webu Dicebreaker). Ztráty se nevyhnuly ani deskohernímu segmentu navzdory jeho výdělečnosti a růstu.

Smutné zprávy navazují na začátek tohoto roku, kdy společnost propustila 800 lidí. Změny měly firmě pomoci s tím, aby od roku 2025 ušetřila ročně přes 6,7 miliard korun. Současně se tímto krokem chtěla více zaměřit na své nejsilnější značky, vývoj digitálních her i licencování. Jak ale vyznívá ze zprávy zaměstnancům od ředitele Chrise Cockse (za zveřejnění děkujeme Wall Street Journal), změny nebyly dostatečné, proto se v nich musí pokračovat.

Hasbru se jednoduše nepodařilo dosáhnout stanovených cílů (akcie se za poslední rok propadly o 21 %), proto se muselo opět sáhnout k propouštění. Cocks si uvědomuje, že načasování je opravdu nešťastné, avšak tvrdí, že se jednalo o „poslední možnost“ a „páku, za kterou bylo potřeba zatáhnout, aby Hasbro zůstalo zdravé“. Přitom by dost možná stačilo, aby si vysoko postavení lidé odpustili odměny a bonusy, když si samotný Cocks v minulém roce měl přijít na 211 milionů korun...

Ředitel současně uvedl, že zaměstnanci, kterých se změny týkají, budou zpraveni v následujících šesti měsících. Nicméně někteří zjevně nemuseli na srozumění čekat příliš dlouho a nemilé zprávy se k nim již dostaly, o čemž informovali na sociálních sítích. A jak už víte z úvodu, mezi dotčenými se nachází i lidé ze segmentu stolní zábavy, tedy z dceřiné společnosti Wizards of the Coast stojící za Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering.

I’m deeply proud of the work I got to do at D&D Beyond and Wizards. Thank you to everyone who played a role in those many good memories. I’m not sure what’s next, but I do hope you’ll continue to support the incredible colleagues who remain, who I’ll miss very much.