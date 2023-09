Dabéři hry Baldur's Gate III ztvární svoje postavy v živém hraní Dungeons & Dragons

Streamované hraní RPG je dnes už zcela běžné. Podle velkých skupin jako Critical Role vznikají seriály a z Matthewa Mercera se stala modla vypravěčů. LA by Night je legenda, která nakopla celý Vampire: The Masquerade na úplně novou úroveň popularity. A i my máme své Legendy ze stolu, které vás pobavily už dvojicí dobrodružství – detektivním City of Mist a telenovelou Plantáže vášně.

Přesto většinou o tuzemských ani zahraničních streamech nepíšeme. Tentokrát ale uděláme výjimku, protože podívat se na one shot slavné skupiny High Rollers bude rozhodně stát za to i v případě, že se na podobný typ zábavy nekoukáte. Důvod je prostý: Hrát totiž budou hrdinové z videoherního hitu Baldur's Gate III.

This Friday at 7pm BST/2pm PDT join us and the cast of Baldurs Gate 3 for a very special live D&D adventure on Twitch! /highrollersdnd @larianstudios #dnd #baldursgate3 #ad pic.twitter.com/889AYParv7