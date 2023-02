Sledujte druhou epizodu hraní City of Mist v podání Legend ze stolu

11. 2. 2023 14:00 | RPG | autor: Redakce ZeStolu.cz

V prvním díle našeho hraní hry City of Mist v rámci série Legendy ze stolu, na který se dodatečně můžete podívat tady, jste mohli vidět naši partičku odvážných dobrodruhů v akci. Ve druhém díle se vrátíme časem o kousek zpátky a zjistíme, jak se vlastně novinářka, bývalý vězeň, policista, barový zpěvák a padělatelka dali vůbec dohromady.

Mimo jiné vás samozřejmě čeká i spousta šíleného dobrodružství, jakého můžete dosáhnout pouze ve světě City of Mist. Na druhou epizodu se stopáží přesahující 3 hodiny se můžete podívat ve videu níže, případně na našem YouTube a co nevidět si ji také budete moct pustit do svých uší ve vaší oblíbené podcastové appce.

zdroj: vlastní video redakce