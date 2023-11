Blíží se stolní RPG podle videohry Boyfriend Dungeon a vlastně nevypadá vůbec zle

30. 11. 2023 10:58 | RPG | autor: Michal Krupička

Co si budeme povídat, na poli vizuálních novel vychází podivné kusy. Někde balíte holuby, jinde svobodné otce jako jiný svobodný otec nebo se podíváte na vysokou pro příšery. Videohra Boyfriend Dungeon na to šla jinak. Lásku jste v ní našli ve své zbrani, s níž jste ve volných chvílích kosili monstra a pak si s její lidskou podobou sedli na kávu, culili se na sebe a cukrovali o tom, jak to vašemu meči, dýce, rapíru a dalším moc sluší.

Je to podle vás dost ujetý nápad na to, aby zaujal? Dobře, protože se chystá stolní RPG. Jmenuje se Boyfriend Dungeon TTRPG: Life On the Edge a bude v elektronické podobě ke stažení na stránce hry na Steamu jako DLC k videohře, kterou si tedy musíte pro účely RPG také pořídit, pokud ji ještě nemáte (momentálně je ve slevě za půlku).

Díky tomu se v až čtyřech hráčích s vypravěčem budete moct vypravit do místa nazývaného Edge. Samotný systém bude využívat dvě šestistěnné kostky a inspiruje se u Powered by the Apocalypse systémů. Což dává naprostý smysl, protože nepůjde jen o sílu vaší postavy, ale taky o „přednosti“ vaší zbraně.

zdroj: Kitfox Games

Když už mluvíme o těch přednostech, tvůrci hry udělali zásadní rozhodnutí. Asi jim totiž došlo, že když sedíte s partou kamarádů a zažíváte epické dobrodružství, nechcete řešit každou druhou větu.

Ono totiž když je vaše zbraň zároveň i sexy osoba, tak všechna ta zasunutí meče do pochvy, pohlazení jílce nebo zaboření hluboko dávají celkem silný dvojsmyslný ráz. Toho se mimochodem předloha nebojí, ale tu si na rozdíl od RPG můžete zahrát sami a se Steamem nastaveným tak, aby to vaši přátelé neviděli.

Proto jsou pravidla psaná tak, abyste se svou zbraní mohli být prostě jen kamarádi i bez toho, aby to spustilo vodopád slz z jejích smutných sexy očí. Právě tohle je podle mě zásadní důvod, proč by RPG mohlo být i dobré.

Pokud totiž budeme na hru nahlížet jako na dobrodružství, kde má vaše zbraň vlastní osobnost, s níž musíte interagovat a nejde jen o sexy karikaturu, kterou se snažíte sbalit, dostává se vám mnohem víc potenciálně zábavných možností. Hlavně i díky možnosti hrát jak za zbraň, tak za jejího nositele.

Boyfriend Dungeon TTRPG: Life On the Edge bude mít padesát stran, listinu pro každou ze šesti zbraní a krátký příběh o pěti stranách, který skupině představí svět. Hra vyjde v průběhu prosince a už teď si ji můžete přidat do seznamu přání.