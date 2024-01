Blade Runner: The Roleplaying Game – Starter Set – recenze famózní detektivky, v níž replikanti sní své elektronické sny

12. 1. 2024 17:00 | RPG | autor: Michal Krupička

Na LA se snáší toxický déšť, mezi neonovými mrakodrapy je asijský stánek s nudlemi, u něj sedí Blade Runner Novak – veterán sboru, který už viděl příliš mnoho, možná dokonce tolik, že rozumí replikantům víc než lidem. Čte si noviny a užívá zaslouženého volna, než se mezi provazci deště snese na ulici spinner, v němž sedí jeho kolegyně Fenna – nováček u sboru, replikant. Nepřichází jen přerušit jeho dovolenou, ale zároveň ho zatáhnout do případu, který ho možná bude stát krk.

Sní androidi o elektronických ovečkách?

Studio Free League má celkem v oblibě předělávat ikonická popkulturní díla do stolních RPG. Máme tu Vetřelce, Živé mrtvé, Pána prstenů či chystaný The Electric State, k nimž studio vydává velice pěkné startovní sety. Ostatně třeba ten vetřelecký u nás dostal Zásah! Jak tedy vypadá základní sada pro Blade Runner: The Roleplaying Game? Nebudu vás nijak napínat, protože vypadá naprosto skvěle!

Pokud byste nikdy o zdrojovém materiálu neslyšeli, tak to hlavní, co potřebujete vědět, je, že hra vychází z dvojice filmů, které se zase inspirují povídkou Philipa K. Dicka. Příběh se točí kolem toho, že na zemi začnou docházet zdroje a lidstvo se vydá ke hvězdám. Na těžkou práci vyrobí replikanty, kteří jsou k nerozeznání od pěkně po staru „vyrobených“ lidí, ale po útoku na jednu z kolonií je na Zemi zakázán jejich výskyt.

Následuje zničení jejich souhrnné databáze, dle které se dalo určit, kdo vlastně replikant je a není. Blade Runneři jsou pak speciální jednotka policie, která je má za úkol stopovat a eliminovat. Děj RPGčka se odehrává mezi oběma filmy, kdy se píše rok 2037 (původní film se odehrával v roce 2019 a pokračování v roce 2049) a korporace Wallace představila novou generaci replikantů. Nexus-9 mají dokonce status nižších občanů a speciální modely se připojují k policejním jednotkám RDU (Rep-Detect Unit).

zdroj: Free League

Hráči se postaví do role detektivů – budou vyšetřovat případy spojené s novými N9, ale i honit staré N8, které jsou na Zemi ilegálně a snaží se dostat pryč do kolonií. Z toho vychází několik nosných témat: detektivní pátrání, morální dilemata a samotné začlenění replikantů do společnosti. Starter set vybízí k použití postavy vysloužilého veterána Novaka a mladé replikantky Fenny a musím říct, že je to skvělý nápad, protože jejich dynamika a rozdílnost je u stolu přímo výtečná.

Ale co samotná pravidla? Nedávno Pavel věnoval celý článek tomu, jak je vlastně engine Year Zero pro detektivky špatný a naprosto s ním souhlasím. Jenže Blade Runner dokázal do tohoto systému vnést něco, co posunulo vyšetřování na jinou úroveň. Jde o mechaniky, s nimiž vám kostky nepomůžou, a proto jsou lepší.

Detektivem ve futuristickém Los Angeles

Svět Blade Runnera je hlavně analogový, protože lidi mají z technologií od velkého Blackoutu strach. Členové RDU mají ale k dispozici několik užitečných hraček – kromě standardního blasteru (služební zbraň) a spinneru (služební létající auto) jde hlavně o KIA, tedy mašinku, která slouží… vlastně ke všemu. Je to komunikátor, analyzuje důkazy, stahuje staré složky případů, nahrává a tak dále. Ona je jeden z důvodů, proč je vyšetřování ve hře tak zábavné.

zdroj: Free League

V pravidlech není dovednost, která by vám přímo dávala odpovědi. Ano, můžete si házet na Observation, ale nemusíte. Můžete často vycházet jen z popisu lokace a zkoumat ji očima. Jste v baru s krvavou skvrnou na zemi? Nemusíte si házet, ale naberte vzorek a řeknete, co s ním chcete udělat. Seberte důkaz a necháte ho zaznamenat do databáze? Pošlete ho kolegovi, který je úplně jinde? Nebo snad nepošlete?

Blade Runner rovněž tlačí na to, aby se postavy rozdělovali. Díky KIA spolu totiž mohou komunikovat na dálku a porovnávat, co najdou, i když jsou každý úplně jinde. Nebo nemusí, protože příběh z tohoto světa je plný morálních konfliktů. Třeba když se skupina prvně setkala s prodejcem uměle vytvořených motýlů, sama příručka mi navrhla, ať řeknu Fenně, že před nějakým časem zjistila, že je členem replikantského odboje a rozhodla se to nenahlásit.

Tenhle fakt změnil dynamiku jejího příběhu, protože jsou příběhy často o tom, že daný replikant vlastně neprovedl nic špatného kromě toho, že je, čím je. Zároveň se před vámi rozprostírá příběh plný špatných rozhodnutí, která mohou vést k ještě horším výsledkům. Většinou totiž nic nedopadne úplně dobře a volíte mezi dobrem společnosti a jednotlivce. Právě tam je totiž Blade Runner: The Roleplaying Game nejsilnější stejně jako jeho předloha. Zvládnete být dobrým policistou i člověkem? Dost těžko.

První příběh, který je součástí startovní sady, tohle dokazuje skvěle. Vyšetřování střelby v baru, do které byli zapletení dva replikanští policisté a skupina odpůrců replikantů, vás protáhne po Los Angeles od nejnižších slumů až po luxusní sídla korporací.

Během toho narazíte na řadu dobře napsaných postav a rozhodně nebude snadné vybrat si, jak to celé skončí, protože motivy jsou skvěle napsané a každý v tomhle příběhu má důvod, proč se chová, jak se chová.

Je tu ještě jedna věc, co vás do děje zaručeně vtáhne, a to je samotný obsah krabice.

Luxusní sada mladého detektiva

Kostky, mapa, i pomocné kartičky ke hře jsou dnes už standardem pro startovací sady a troufám si říct, že právě kvůli nim si je hodně lidí kupuje. Blade Runner ale přikládá materiály, které posouvají samotnou hru o krok dál.

zdroj: Free League

První odstavec recenze jsem věnoval počáteční scéně. Novak sedí, jí nudle a čte noviny... Věřte, že hráč Novaka bude mnohem víc v roli, když mu úvodní stranu novin z krabice doopravdy podáte. Když mluvíte o složkách kolegů hráčů, podáte jim kartu s fotkami a základními údaji; po stole rozložíte portréty postav a tím to nekončí.

Skupina dorazí na místo činu a vyndáte jeho kartu, na níž se mohou podívat a začít pátrat přímo dle toho, co na ní vidí. Co je to za dokumenty na stole? Hádám, že už tušíte, co můžete z krabice vytáhnout – reklamní leták, kus básně a fotografii. Co s tím? To už je na nich.

Jak se důkazy kupí, pořád je hráči mají na stole, mohou si je prohlížet a přemýšlet, co s čím souvisí. I takový článek v novinách totiž může být stopa a reklama na letáku pomocí k cestě dál. Navíc každý kus, který v krabici najdete, vypadá stylově a rekvizity posouvají atmosféru.

Jenže je tu ještě jedna věc, kterou musím vypíchnout a bohužel rozhodně není příjemná.

zdroj: Free League

Je tohle doopravdy startovací sada?

První případ Electric Dreams je zároveň první kapitolou chystané kampaně. Příručka pro hráče má osmdesát stran a funguje jako dobré představení pravidel. Příručka pro vypravěče má 55 stran a podchytit na ní všechno je téměř nemožné. Ač mám Blade Runnera rád, potřeboval jsem si ověřit spoustu detailů: jak přednášet motivace replikantů, jak doopravdy fungují, jak je vnímá společnost a tak dále.

Nehledal jsem na internetu, protože v klasické knize pravidel tohle všechno najdete, ve startovací sadě ale ne. Když se mě pak někdo z hráčů zeptal na naprosto relevantní otázku, která mě nenapadla dopředu, musel jsem často sahat právě po hlavních pravidlech.

Navíc zpětně vzato se jednalo o dotazy, které prostě v příběhu padnou, protože jsou docela klíčové pro jeho řešení. Je potřeba hráče navést na to, aby správně uvažovali o fungování replikantů, co znamenají jejich sny i jak se vlastně vyrábí. Třeba jeden z lidí u stolu si docela dlouho myslel, že jsou to vlastně roboti. Kdyby se tohle v náhodném hovoru nerozseklo, jeho uvažovaní nad celkovým vyzněním by probíhalo docela jinak.

Svět Blade Runnera je plný symbolismu a náznaků. První případ na tom není jinak a vlastně to, zda postavy budou z důkazů vyvozovat správné dedukce, hodně záleží na tom, jak ho budou znát. Informace ze startovací sady vám tohle úplně nedají. Pokud máte čas, dejte si před hraním oba filmy, ale ani to možná úplně nebude stačit. Fungování policejních N9 nebo RDU by si totiž taky zasloužilo víc prostoru. Opět, v základní knize najdete, co hledáte, do startovní sady se to ale nevešlo. Škoda.

Kostky a jiná pravidla

Základ pravidel, jak už bylo zmíněno, stojí na systému Year Zero. Ten je bezpochyby skvělý, jenom se prostě úplně nehodí na detektivku. V Blade Runner: The Roleplaying Game mají vaše vlastnosti a dovednosti hodnoty od A po D, kde A znamená, že házíte dvanáctistěnkou a D jen šestistěnkou, zatímco B a C pokrývají kostky mezi nimi.

Na úspěch stačí většinou jediná šestka nebo vyšší číslo, což na dvou kostkách není zase tak nereálné. Pokud selžete, máte možnost „pushovat“ za cenu zranění do životů nebo stresu postavy, čímž si můžete kostky přehodit.

Jak už tomu u Year Zero her bývá, vaše postava kromě fyzických zranění může trpět i na stres. Práce detektiva ve futuristickém Los Angeles prostě není žádný med. I proto je hra dělaná na jednotlivé směny, mezi nimiž máte čas se trochu vzpamatovat. Jenže za cenu toho, že čas pořád běží.

Starter Set vypravěče učí, že postavy jsou sice tím, kdo má v příběhu hlavní prostor, ale to neznamená, že svět kolem spí. NPC se pohybují po městě, situace eskaluje a pomyslná smyčka se utahuje. I proto by se detektivové měli rozdělit a pokrýt co největší oblast při pátrání.

Skvěle to vytváří napětí a pocit, že svět kolem žije vlastním životem. Jak už jsem ostatně zmiňoval, Blade Runner je prostě nejlepší, když se používají mechaniky, které kostky vůbec nepotřebují. Dobrým příkladem jsou i honičky, ať už pěší, nebo ve vozidlech. Ty fungují tak, že si obě strany vyberou jeden z manévrů, takže třeba hráč, co pronásleduje prchajícího replikanta, zastaví a vystřelí, zatímco replikant vybere, že se zkusí schovat.

Pak se náhodně odhalí překážka – může se jednat třeba o probíhající protest, policejní pochůzkáře nebo hustý provoz. Každá překážka má jak narativní, tak mechanický vliv na celou honičku. Startovní sada navíc nabízí karty manévrů i překážek, které činí celou akci mnohem napínavější, než když jen vybíráte z příručky.

Hlavně ale přežití ve světě Blade Runnera není vůbec snadné, stačí pár špatných hodů nebo být ve špatnou chvíli na špatném místě a můžete se rozloučit se svou postavou. Což v případě hraní úvodního dobrodružství nepovažuji jako úplně ideální, ale tak to prostě je.

Na stranu druhou se v naší hře detektiv Novak během jedné sólo akce dostal do nemocnice a krásně to převedlo světla reflektorů na mladou Fennu, která najednou musela vzít hromadu věcí do vlastních rukou bez pomoci veterána Blade Runnerů.

zdroj: Free League

Vyplatí se tedy snít o elektronických ovečkách?

Jestli se vyplatí snít o elektronických ovečkách? Rozhodně! Hlavně pokud chcete s Blade Runner: The Roleplaying Game pokračovat a koupit si hlavní příručku ke Starter Setu a navázat v kampani dalšími příběhy.

I když má základní balík své mezery v představování světa a faktů o důležitých zákonitostech, hra je nadstandardně zpracovaná. Téměř mi přišlo, že Free League došlo, že jejich systém není na detektivní případy úplně ideální a vykompenzovali to jinak.

A nemohli udělat lépe. Když totiž hra přestane spoléhat na kostky a její mechaniky hráče nechají doopravdy pátrat, vykládat si důkazy po svém a rozhodovat se, zda je vůbec budou evidovat do systému, přichází to pravé detektivní pátrání, navíc doplněné o skvělé rekvizity jak pro konkrétní případ, tak pro další hry v systému. Právě atmosféra a skvělé zpracování myšlenek předlohy mě nutí hru doporučit i navzdory jejím nedostatkům.