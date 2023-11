Videoherní plošinovka Kao the Kangaroo má vlastní stolní hru

24. 11. 2023 11:04 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Stolních adaptací různých videoherních značek je opravdu požehnaně. Ostatně jenom v posledních dnech jsme na ZeStolu psali o příběhovém Horizon Forbidden West: Seeds of Rebelion, kostkovém Sonic Roll nebo o tom, že se známá hrdinka Lara Croft probojovala do Magic: The Gathering. Proto se asi nemůžeme příliš divit tomu, že svou stolní adaptaci dostávají i poněkud „béčkovější“ tituly, do nichž patří plošinovková série Kao the Kangaroo.

O její stejnojmennou stolní adaptaci se postaralo polské studio Good Loot a zkušený tvůrce Wojciech Rzadek. Využívá především vizuálu dosud posledního digitálního dílu, který vyšel v minulém roce, navázal na tradici předchůdců, a k tomu dodal nový příběh i mechanismy. Základem ovšem stejně byla hromada skákání, překonávání překážek a sběr mincí v pestrobarevných lokacích.

Přesně to je základem i stolní adaptace, v níž 1 až 4 hráči prochází známými abstraktními světy, v nichž sbírají mince, poklady a karty, které jsou hlavním hnacím motorem zážitku a jednotlivých akcí. Tyto aktivity však nejsou úplnou procházkou růžovou zahradou, protože jde o kompetitivní a do jisté míry škodící titul. V jednotlivých tazích vám do hraní mohou promluvit ostatní hráči, kteří jsou schopní svými nekalými praktikami překazit plány a cestu k vítězství.

Jak uvádí samotná společnost, jde v zásadě o velice přímočarý a pravidlově nepříliš zatěžkaný zážitek určený pro celou rodinu a děti od 7 let. Jedno sezení zabere maximálně 45 minut a o jeho variabilitu se vždy postará modulární herní plán, který se skládá ze 37 dílků lokací.

Když se nad tím člověk zamyslí, existence stolního Kao the Kangaroo dává ve skutečnosti docela smysl. Značka je stále dost populární v rodném Polsku, což si uvědomuje i firma, která titul zatím uvedla pouze právě v této zemi a jazykové mutaci. Jestli se někdy dočká i dalších verzí, případně zamíří do veřejného prodeje i mimo naše severovýchodní sousedy, to se bohužel nikde nepodařilo dohledat.