Sonic Roll je dalším výletem známého modrého ježka do deskoherních sfér

Sonic je jedním z maskotů společnosti Sega, který v populární kultuře žije dodnes. Neustále s ním vychází další a další videohry, zatímco postupně se začíná propisovat i do stolní zábavy. Blackfire například nedávno uvedl závodní deskovou hru Sonic a parťáci, zatímco Steamforged Games nejspíše stále chystají karetní Sonic: The Card Game. Nyní do tohoto výčtu ještě vstupuje společnost Kess Entertainment s jejich Sonic Roll.

✨ INTRODUCING SONIC ROLL ✨



In this 1-4 player semi-cooperative board game you take on the role of Sonic, Tails, Amy, or Knuckles and work together to overcome Badniks, clear stages, and defeat Eggman.



Available January 2024 pic.twitter.com/q7JVyMZFCt