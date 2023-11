Lara Croft se probojovala do Magiců! Dostane vlastní sadu karet

14. 11. 2023 11:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Karetní hra Magic: The Gathering už dávno není, co bývala. Klasické sety s vlastními světy jsou skoro vytlačované produkty s popkulturními značkami. A je o ně obrovský zájem, o čemž svědčí fakt, že letošní edice Pána prstenů se okamžitě vyšvihla na druhé místo z hlediska výdělečnosti za celou třicetiletou historii hry.

Magicům nejsou cizí nejrůznější crossovery s filmovými, ale i herními značkami. V minulosti jste si mohli pořídit takzvaný Secret Lair produkt s kartami inspirovanými Street Fighterem či Fornite a na příští rok se chystají commander balíčky s Falloutem, celá sada Final Fantasy a dostaví se i Assassin’s Creed.

Ale už příští týden vyjde nový Secret Lair čítající sedm karet zasvěcených legendární archeoložce Laře Croft z videoherní série Tomb Raider. Z těchto sedmi karet nejvíc zaujme samotná Lara, která jako jediná dostala svou vlastní kartu Lara Croft, Tomb Raider.

zdroj: Wizards of the Coast

Jde o zeleno-modro-červenou legendární bytost za tři many, což z ní dělá ideálního kandidáta na vašeho commandera. Je to tři-čtyřka s first strikem a reachem, která při útoku odstraňuje legendární artefakty či země z vašeho hrobu mimo hru, odkud je můžete znovu zahrát. Na konci souboje ještě vyrobí Treasure token, který je druhou kartou obsaženou v balení.

Zbylých pět karet jsou reprinty starších kousků s novými názvy a obrázky zapadajícími do univerza Tomb Raidera. Jmenovitě jsou to Storms of Yamatai (Anger of the Gods), The Grim Whisper (Bow of Nylea), Totec’s Spear (Shadowspear), Kitezh, Sunken City (Academy Ruins) a Heart of the Explorer (Search for Azcanta).

Secret Lair s Tomb Raiderem, tedy takzvaný Secret Lair Secretversary Superdrop vyjde příští týden 20. listopadu exkluzivně na dedikovaném webu. Standardní verze vás vyjde v přepočtu na 920 korun a foilová na 1 150 korun.