Tvůrce deskovek Bloodborne a Blood Rage chystá stolní adaptaci videohry Mass Effect

4. 3. 2024 16:02 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Teď se asi kde kdo bude cítit pořádně starý, když fantastické videohře Mass Effect je už téměř 17 let. A možná vás překvapí, že takhle populární značka se nikdy nedočkala pořádné deskovky. Dotáhla to jen do mutace Risku, Monopolů a Karet proti lidskosti.

Takže zatímco na poli deskových her týkajících se vesmíru kralují hry jako ISS Vanguard, Twilight Imperium či Eclipse, tak Mass Effect, který dělá stejnou službu videohrám, celé ty roky nikde. Ale to se letos konečně změní díky vydavatelství Modiphius.

zdroj: Modiphius Entertainment

To oznámilo deskovku Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz, což bude kooperativní hra pro 1 až 4 hráče silně navázaná na svou předlohu. Přestože se časově odehrává v době třetího Mass Effectu, tak s jejím zasazením jste se mohli setkat už v rámci DLC pro dvojku.

Hagalaz je planeta bohatá na přírodní zdroje, o kterou se tak logicky bojuje. V našem případě je důležité, že právě na této planetě havarovala loď militaristické skupiny Cerberus, což je ideální příležitost pro posádku lodi Normandy ve snaze vypořádat se jak s touto organizací, tak invazí Reaperů.

Deskovka tak sice přinese úplně novou misi, ale staré známé postavy. Znamená to, že si mezi sebe hráči rozdělí Sheparda (s volbou pohlaví), Liaru, Garruse, Wrexe a Tali (celkem 6 figurek v měřítku 32 milimetrů) a pustí se do příběhem taženého zážitku, který se bude odvíjet od jejich voleb.

Ty vám odemknou konkrétní cesty příběhem, takže při novém průchodu hrou bude stále co objevovat. Postavu si budete vylepšovat za nasbírané zkušenosti, obstaráte jí nové vybavení a zbraně, případně odemknete úplně nové dovednosti po splnění nepovinných misí.

Hra Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz se nám teprve ještě musí ukázat a představit v celé kráse, ale už teď víme, že za ní stojí velmi zkušený Eric M. Lang (Blood Rage, Bloodborne) a spíše nováček Calvin Wong Tze Loon.

Zároveň studio Modiphius má bohaté zkušenosti se stolními adaptacemi. V jeho portfoliu najdete deskovky The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra, Fallout: Wasteland Warfare či Homeworld Fleet Command a RPGčka Dishonored, Fallout, Star Trek či Duna.

Deskovka podle Mass Effectu by tak mohla být v opravdu dobrých rukách a z oznámení to vyznívá tak, že se obejde bez crowdfundingu a objeví se rovnou v obchodech ještě v letošním roce.