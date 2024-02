V nové figurkové deskovce Fallout: Factions se boj přesouvá do zábavního parku Nuka-World

2. 2. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Modiphius Entertainment má bohaté zkušenosti s videoherní značkou Fallout, třebaže jsou u nás díky lokalizaci známější hry od studia Fantasy Flight Games (Fallout a Fallout Shelter). Modiphius stojí jednak za stolním RPG podle Falloutu a druhak za figurkovkou Fallout: Wasteland Warfare, která už se dočkala obrovského množství rozšíření a můžete ji hrát kooperativně, sólo, jednorázově i v kampani.

Tím to ale nekončí. Studio oznamuje úplně novou hru Fallout: Factions – Nuka-World zasazenou do Fallout 4, za kterou stojí James M. Hewitt, autor výborné deskovky Hellboy: The Board Game, který přičichl i k Warhammeru s projekty Necromunda a Adeptus Titanicus.

Fallout: Factions ve své podstatě vychází z Fallout: Wasteland Warfare, ale v tomto případě se jedná o ryzí řež dvou soupeřících hráčů, kteří si to vyříkají na ploše 40 minut v zábavním parku Nuka-World.

Půjde o mnohem přístupnější hru s přímočarým vyhodnocováním hodů na 10stěnných kostkách, čímž se má docílit větší „filmovosti“ celého zážitku, čemuž napomůže i fakt, že tu nejsou žádná políčka, ale zcela svobodný pohyb s pomocí měřidel.

Přestože budete odehrávat samostatné potyčky v nejrůznějších atrakcích zábavního parku, jednotlivé partie budou příběhově propojené a budete tak sledovat vzestupy a pády svého zvoleného týmu. Zatím se představily tři týmy – The Operators (zaměření na stealth a high-tech zbraně), The Pack (zaměření na čistou sílu inspirovanou zvířaty) a The Disciples (šílenci libující si v násilí).

Dobrou zprávou je, že pokud jste dosud investovali do Wasteland Warfare a máte doma hromadu plastu ze světa Falloutu, tak ho ve Fallout: Factions – Nuka-World budete moct zužitkovat. Figurky novinky budou v měřítku 32 milimetrů a bude možné je složit několika způsoby.

Jediné, co se v tuto chvíli nedozvídáme, je datum vydání, ale pokud vás zajímají podrobnosti o tom, jak se hra hraje, tak se podívejte na hodinu a půl dlouhé záběry z hraní ve videu výše.