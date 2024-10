Problémové studio Mythic Games (Darkest Dungeon, Solomon Kane) konečně ohlašuje bankrot

16. 10. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Lucemburské studio Mythic Games po mnoha a mnoha a opravdu mnoha problémech konečně ukončuje svoji činnost. Stalo se tak z kraje aktuálního měsíce, kdy spoluzakladatel studia Leonidas Vesperini ohlásil bankrot a sám sebe označil za likvidátora, tedy postará se rozprodej značek, kdy se z výdělku pokryjí dluhy studia.

Mythic Games vzniklo v roce 2015 a okamžitě se etablovalo mezi nejúspěšnější tvůrce kickstarterových kampaní. Studio zabodovalo hrami jako Super Fantasy Brawl, Time of Legends: Joan of Arc či Reichbusters: Projekt Vril, ale dostalo se i k několika velmi zajímavým licencím jako Darkest Dungeon, Rainbow 6 Siege či Solomon Kane.

Prakticky v každém případě vybralo v kampaních těchto her miliony dolarů a ty hry, které spatřily světlo světa, byly i vyloženě povedené. Nicméně to bylo bohužel to jediné, co bylo na celém studiu a jeho podnikání povedené…

Studio ještě před pandemií Covid-19 začalo zásadně oddalovat slíbená data dodání, začala se povážlivě horšit kvalita komponent, čelilo dokonce žalobě od autora hry Time of Legends: Joan of Arc, jelikož ten podepsal na hru smlouvu s jiným studiem Play & Win, které se rozhodlo do procesu zapojit Mythic Games, ale ani jeden ze subjektů autorovi hry nevyplatil slíbený podíl na prodejích.

A studio v některých případech dokonce úplně odstoupilo od dodání slíbeného obsahu. Nemluvě o obecně velmi špatné komunikaci s podporovateli kampaní, kteří často setrvávali dlouhé měsíce, ne-li roky v nevědomosti.

Finanční problémy studia byly dlouho zjevné a hlavouni se je rozhodli řešit další a další crowdfundingovou kampaní, z kteréhož to kolečka je málokdy úniku. Mythic Games po sobě tak zanechává jak několik skvělých her, tak i tisíce hráčů, kteří už se výměnou za investované peníze svých her pravděpodobně nikdy nedočkají.

Nicméně naděje umírá poslední (pokud jste tedy nad studiem nezlomili hůl už hodně dávno...) a může se stát, že se najde jiné studio, které některé ze značek koupí a bude v nich pokračovat. Ostatně Mythic Games letos v lednu ve snaze zachránit si krk prodalo hry Hel: The Last Saga a Anastyr studio CMON, které s nimi má své vlastní plány.

Připomeňme, že zrovna před pár dny koupilo studio Stonemaier Games značky Tokaido a Namiji od studia Funforge, které tímto prodejem rovněž řeší finanční problémy. A nemusíme ani chodit do zahraničí. Britské studio Steamforged Games před lety koupilo českou hru Euthia: Torment of Resurrection a úspěšně ji vrátilo na trh i s několika rozšířeními.

Stejné studio koupilo i celou řadu dalších her a během chvilky je přes novou kampaň dostalo do oběhu. Vůbec bych se nedivil, kdyby si právě Steamforged Games, které se specializuje na stolní adaptace videoher, chtělo do svého portfolia přidat právě deskovky Darkest Dungeon a 6 Siege. Až časem uvidíme, co se s majetkem nyní již bývalého studia Mythic Games nakonec stane.