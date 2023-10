Připravte si elasťáky a pláštěnky! Do Magic: The Gathering míří hrdinové společnosti Marvel

25. 10. 2023 11:04 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Od představení řady Universes Beyond byla asi jen otázka času, než na podobnou zprávu dojde. Wizards of the Coast s Hasbrem se spojili s dalším velkým jménem a po Pánovi prstenů, Falloutu, Assassin's Creed nebo Final Fantasy se do oblíbené sběratelské karetní hry Magic: The Gathering časem podívají karty s tematikou superhrdinů z komiksové stáje Marvel.

zdroj: Wizards of the Coast

Zatím se jedná opravdu čistě o ohlášení, které je doprovázené krátkou hranou ukázkou, kde mladý klučina čte komiksy, hraje si na své oblíbené postavy a nakonec zjistíte, že to vše je zkrátka „magické“. Aktuálně proto nevíme, jací hrdinové a zloduši se do hry podívají, stejně jako se zatím nepředstavily ani žádné konkrétní karty. Půjde ovšem o velké věci. Dokonce větší než doposud všechny podobné oznámené sety či edice.

Spojenectví se totiž uzavřelo na mnoho let, během kterých vyjde hned několik setů a sběratelských produktů. Očekávejte tedy záplavu pláštěnek, která odstartuje v roce 2025 s první edicí. Jinými slovy si karty dost pravděpodobně zakoupíte v klasických boosterech, setech pro režim Commander i v rámci limitovaných produktů z řady Secret Lair.

„Sběratelské karetní hry byly vždy součástí DNA společnosti Marvel, takže tato spolupráce to posouvá na zcela novou úroveň. Díky hloubce, kterou naše příběhy a postavy přinášejí, se nemůžeme dočkat toho, až fanoušci uvidí, jak se marvelovský vesmír plynule obtiskne do hraní v rámci chystaných produktů a sad Magic: The Gathering na další roky,“ okomentoval zprávu Dan Buckley, prezident Marvel Comics.

Zkrátka a dobře se společnosti rozhodly peněženky fanoušků dřenit do absolutního maxima. Pro ty, u nichž se jedná o srdeční záležitost, je to pravděpodobně potěšující zpráva. Jenom se trochu bojím, aby se do té doby lidé komiksy nepřejedli. Ostatně náběh na to mají už nyní. Stačí pohlédnout na klesající úspěšnost filmů z MCU (pravděpodobně to samozřejmě jde ruku v ruce s klesající kvalitou). Na druhou stranu samotnému Magic: The Gathering se stále daří i přes pravidelné přešlapy, do nichž patří kontroverze ohledně nového typu boosterů nebo lehká nafoukanost Hasbra vůči komunitě.