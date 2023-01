Hasbro: S Magic: The Gathering není nic v nepořádku. Zákazníci jen nepochopili náš podnikatelský záměr

4. 1. 2023 15:25 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Už je tomu pár týdnů, co jsme vás informovali o problémech s populární karetní hrou Magic: The Gathering. Po měsíci od doby, co instituce Bank of Amerika snížila rating společnosti Hasbro kvůli jejímu zacházení s populární značkou, proběhl další pravidelný fireside chat, tedy hovor mezi hlavami vývoje a investory. Tam pohlaváři téměř třičtvrtě hodiny obhajovali svá obchodní rozhodnutí, uklidňovali a vysvětlovali, proč je vše v naprostém pořádku.

Hlavní argumentací se ale stalo to, že neexistují žádné důkazy o tom, že by bylo vydáváno příliš mnoho karet pro Magic: The Gathering (dále MTG), a není proto důvod produkt jakkoliv omezovat. Jedná se prý jen o nepochopení jejich podnikatelských záměrů zákazníky. Jinak podle nich prodej nových produktů ani jejich hodnota neklesá.

Pokud by tiskli menší počet karet, tak by naopak vznikl velký cenový skok po vydání nových edic a hráči by tak byli nespokojení, že nemohou v rozumné cenové relaci sehnat karty, které chtějí. Hasbro prý nemá žádné informace o tom, že by cena jednotlivých karet nějak dlouhodobě klesala nebo rostla. Navíc tento trend nemusí mít nic společného s počtem vydaných karet.

Tohle prohlášení ale vlastně neodráží to, v čem tkví největší problém nové taktiky vydávání karet – počet rozdílných setů a produktů. Hodně z nich cílí převážně na nalákání nových hráčů (hlavně crossovery s jinými značkami, ať už je řeč o Transformerech, Pánovi prstenů nebo třeba nedávno vydaném Warhammeru 40,000). K tomu se přidává třeba i to, že jsou pryč časy, kdy měli hráči na výběr jen jeden typ boosterů (doplňujících balíčků). Teď jsou k dispozici rovnou čtyři – draft, theme, collector a set.

zdroj: Wizards of the Coast

První je vlastně klasický starý dobrý booster s 15 kartami. Druhý je tematický k příběhu anebo mechanikám daného rozšíření a obsahuje 35 karet místo obvyklých 15. Třetí je nejdražší a máte v něm šanci otevřít specifické a dražší karty než v ostatních boosterech spolu s garantovanými foilovými kartami. Poslední v sobě pak obsahuje 14 karet a jednu se speciálním obrázkem, kolem kterého se točí téma celého boosteru. Jde vám z toho hlava kolem? Ano, to je ten obecný problém.

Obecně se totiž komunita shoduje na jedné věci: Sety jako takové jsou dobré, mají zajímavé mechanismy a obohacují pozadí světa MTG dobrým směrem. Nicméně na všechny dopadá pocit únavy, když každé edici předchází postupné vypouští informací o ní a odhalují se nové karty. Ukazují se nové mechaniky, odhalují střípky příběhu a podobně.

Dřív to byla doba těšení se a radosti. Jenže s tím, jak po vydání nové edice téměř okamžitě přichází lákání na něco dalšího, tohle naprosto upadá. Člověk se zkrátka nestíhá na něco těšit, když pořád přichází něco nového. I nejzarytější fandové, kteří vášnivě debatovali o nových mechanikách a kartách, utichají. Protože prostě ještě ani nestihli vstřebat a vyzkoušet jednu expanzi a už přichází další.

V hovoru je dále zmiňováno, že tvůrci posouvají značku dopředu před celým odvětvím karetních her. Častěji dělají dobrá rozhodnutí než ty špatná, a dokonce se někdy zastaví a udělají krok zpět, aby poslechli zpětnou vazbu hráčů. Příkladem může být snížení nákladu na komunitou nenáviděný booster ke 30 výročí, o kterém jsme informovali v předchozím článku.

Přesto ale v roce 2023 můžeme čekat stejný počet produktů jako v roce 2022. I když tvůrci slibují, že budou rovnoměrněji rozmístěné v průběhu roku, aby tak nedocházelo k nahromadění produktů v některých měsících a jednotlivé hlavní sety by tak od sebe měly být vzdálené dva měsíce (dříve to byly tři).

Tady už se ale nemluví o konkrétním počtu menších doprovodných produktů. Víme ale, že se dočkáme crossoverů třeba s Pánem prstenů a Doctorem Who. Další zajímavou informací je pak to, že se chystá větší soustředění na digitální trh. Podle průzkumu totiž hráči, kteří hrají jak fyzickou verzi MTG, tak její online variantu Arena, utratí až o 40% víc než jiní hráči. Tomu ostatně odpovídá i nedávné oznámení, že v roce 2023 zavítá Arena i na Steam a konzole.

Osobně mi z celého rozhovoru vyplívá zejména to, že se firma snaží uklidnit investory, což je pochopitelné. Zároveň ale i to, že ignoruje výstražná světla ze strany komunity i nezávislých pozorovatelů a bude se snažit vyždímat Magicy, co jen to půjde. Nabrat co nejvíc nových kupujících přes rozšíření s populárními franšízami a vydělat na nich poslední halíř. Jak dlouho je tento trend udržitelný, ukáže až čas.

Navíc osud hry Magic: The Gathering není to jediné, co komunitu znepokojuje. Dungeons & Dragons jsou v těsném závěsu. I o nich se totiž v tomto hovoru s investory mluvilo a informoval vás o tom Pavel v nedávném článku a ještě čerstvějším počtení. Jak se bude situace kolem nejpopulárnější karetní sběratelské hry a hry na hrdiny vyvíjet, bude určitě zajímavé sledovat i nadále. Jen záleží na tom, kolik hořké pachuti na patře po tom zůstane.