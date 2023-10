Wizards oznámili nový typ boosterů pro Magic: The Gathering, který zdraží Limited turnaje

18. 10. 2023 13:43 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

S karetní hrou Magic: The Gathering se člověk prostě nenudí ani jeden den. Zatímco dochází ke změnám v systému turnajových rozhodčích a jednomu z největších obchodů už došla se všemi těmi produkty a znehodnocování karet trpělivost (viz článek), tak ve studiu Wizards of The Coast se několik posledních let pracovalo na novém typu boosteru.

Společnost oznamuje takzvaný Play booster, který nebude jen dalším do party, ale vyloženě nahradí stávající boostery typu Set a Draft (Collector boostery zůstávají beze změny). Ty vznikly teprve v roce 2020 jakožto snaha dát hráčům víc – zatímco Draft boostery byly určené pro Limited formáty jako draft a sealed, tak dražší Set booster lákal na možnost více karet vzácnosti rare, garantovaný foil a další dobroty.

Jenže v průběhu let se ukázalo, že o klasické Draft boostery není takový zájem. Set boostery je začaly z trhu vytlačovat a najednou byla v sázce budoucnost všech Limited formátů, jelikož Set boostery jsou pro draftování nevhodné. A tak musela přijít změna, jíž je právě Play booster.

Play booster si bere trochu od obou zanikajících typů boosteru a začnete se s ním setkávat od února příštího roku s uvedením edice Murders at Karlov Manor na trh. Znamená to, že Play booster bude vhodný jak na turnaje typu draft a sealed, tak na rozbalování jen tak pro radost či sběratelství.

Celkově jeden Play booster obsáhne 15 karet, z toho je garantovaných 6 vzácnosti common, 3 uncommon a 1 rare nebo mythic rare. Na zbylých slotech bude vždy jedna základní země, jedna běžná karta náhodně vybraná z celého setu (takzvaná divoká), jedna foilová divoká karta z celého setu, jedna další commonka, místo níž může být karta z takzvaného Seznamu (viz níže) a konečně je tu ještě slot, na jehož pozici může být token, pomocná karta, reklama, karta s jiným obrázek, případně i podepsaná.

Oznámení doprovází i konkrétní pravděpodobnosti nalezení jednotlivých karet. Mythic rare má být v každém sedmém boosteru, každá pátá základní země bude foilová, v 65 % případů dostanete reklamu/token/pomocnou kartu, 30 % případů kartu s alternativním obrázkem a v 5 % případů podepsanou kartu. A co se té jedné karty ze Seznamu týče, tak ta vám místo sedmé commonky padne ve 12,5 % případů, z čehož 9,38 % připadá kartám common a uncommon, 1,56 % rare a mythic rare a 1,56 % takzvaným special guests kartám.

Teď už k samotnému Seznamu. I ten byl zavedený v roce 2020 a obsahoval nějakých 300 karet z historie Magicu, které se tímto způsobem znovu tiskly a dostávaly do oběhu. Seznam si ale s uvedením Play boosterů také projde proměnou.

zdroj: Wizards of the Coast

Nově ho bude tvořit jen 50 karet z historie s novou ilustrací (zatím nevíme, jaké to budou), z nichž je 30 common či uncommon, 10 rare či mythic rare a 10 special guests. Special guests jsou pak starší karty, které jsou tematicky vybrané pro konkrétní edici.

Play boostery se zároveň objeví i v digitální Areně, kde ale budou trochu jiné z hlediska Seznamu, jelikož v této videohře nevyšly všechny starší karty a bude jí tak upravený na míru. Dohromady můžete v tomto novém boosteru v reálu i digitálně se štěstím najít až čtyři karty vzácnosti rare či mythic rare najednou.

Poslední důležitá informace se týká ceny Play boosteru, která bude stejná jako u současných Set boosterů. Ty jsou ale dražší než Draft boostery, což znamená, že otevírání dodatečných balíčků plošně podraží, čímž pádem se zvedne i cena za účast na turnajích typu draft a sealed. Tato informace hráče samozřejmě nijak nepotěšila a kde kdo už „vyhrožuje“, že tím pro něj kariéra turnajového hráče pravděpodobně skončí.

Wizardi samozřejmě argumentují tím, že můžete v jednom boosteru najít až čtyři rareka, takže spolu s vyšší cenou za booster se zvedá i jeho hodnota. Jenomže hodnota karet je s jejich dnešním neustálým přetiskáváním velice nestálá (ostatně proto s jejich prodejem končí jeden z největších obchodů) a pak Play boostery vznikly i proto, aby nebyla v ohrožení budoucnost Limited turnajů, což se dost možná nepovede, když budou dražší a hráči odmítnou platit za stejný zážitek více.

Nakonec se ještě můžete podívat, jak si Play boostery stojí v porovnání obsahu se Set boostery a Draft boostery:

Rozdíly oproti Set boosterům:

O 2 více hratelných karet

O 1 méně nefoilových divokých karet

O 1 méně nehratelných karet (tokeny, reklamy…)

Negarantovaná karta s alternativní ilustrací

Rozdíly oproti Draft boosterům: