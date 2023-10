Wizardi představili první karty edice Fallout pro Magic: The Gathering

20. 10. 2023 13:39 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Když o Wizards of the Coast řeknu, že dělají jedno zvláštní rozhodnutí za druhým, budu ještě mírný. Třeba nedávno dost fanoušků Magic: The Gathering naštvali tím, že zrušili Draft a Set boostery a nahradí je novou a dražší variantou „Play“. Nedá se jim však upřít, že z byznys hlediska mají situaci více než dobře pokrytou. Třeba jejich série Universes Beyond, která do hry bude pravidelně přinášet sety vytvořené na populárních popkulturních značkách, je toho jasným důkazem.

Hned její první prstenová edice The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth se zařadila mezi ty nejúspěšnější a nejprodávanější napříč historií. Chystaný crossover s post-apokalyptickým světem Fallout pak asi bude rezonovat o trochu méně, nicméně z prvních ukázek to vypadá, že fanoušci se rozhodně mají na co těšit. Stejně jako jejich peněženky.

Společnost v tomto případě chce vzdát hold celé herní sérii, která má své kořeny už v roce 1997. Znamená to, že ilustrace jednotlivých karet se budou inspirovat u nových dílů, ale současně přinesou „moderní pohled“ na původní kultovní hry. Dostanete tedy průřez historií plný známých postav, monster či ikonických zbraní, které logicky doplní i maskot Vault Boy.

zdroj: Wizards of the Coast

Set například přinese čtyři unikátní balíčky pro režim Commander, kde každý je vystavěný kolem jiné postavy. Červeno-zeleno-bílý set s věrným parťákem Dogmeatem se třeba zaměří na sběr vybavení, společníky a tokeny s jídlem. Černo-zeleno-modrý deck, jemuž velí zmutovaná můra The Wise Mothman, se zase zaměří na monstra, která vylepšujete countery a využíváte jejich proliferate schopností.

Chybět však nebude ani ikonický Caesar, jenž velí své červeno-bílo-černé armádě. Ta se zaměřuje především na agresivní styl hraní, kdy svého soupeře ubijete útočnými tokeny. Naopak modro-bílo-červený vědecký set doktorky Madison Li počítá s těmi nejmodernějšími výdobytky, jako jsou energetické zbraně, předváleční roboti a syntetická stvoření.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

Kromě Commander decků si zájemci ještě mohou zakoupit sběratelské boostery, které skrývají mnoho zajímavých dobrot. Naleznete v nich dohromady 26 karet ve stylu ikonického rozhraní příručního počítače Pip-Boy. Devět z těchto karet jsou reprinty postarších kusů, které nabízí nový název a změněnou ilustraci. Tyto karty můžete sehnat v klasické, foilové nebo unikátní surge foil verzi.

V boosteru můžete otevřít i 9 nových bezrámečkových reprintů s Vault Boyem, který tímto způsobem ozdobí karty jako Arcane Signet, Crucible of Worlds, Sol Ring nebo Wasteland. Rovněž se dostanete ke dvěma druhům všech pěti základních landů. Jeden adaptuje novější díly, kde zachycuje postavu hledící do prostředí, zatímco druhý vzdává hold izometrickým pohledům z původních her.

zdroj: Wizards of the Coast

Do edice se ještě řadí několik kusů s rozšířenou ilustrací, ale hlavně 7 očíslovaných karet bobblehead figurek pro každou z vlastností systému S.P.E.C.I.A.L. Tím výčet ovšem ani zdaleka nekončí. Karet je daleko víc a adaptují hromadu dalších známých prvků z videoher. Těšit se proto můžete třeba na instant V.A.T.S., s nímž zničíte všechny příšery se stejným počtem životů, nebo třeba automat na Nuka-Colu, který vám při zaplacení jedné many a tapnutí vytvoří token s jídlem.

Neplechu přímo na bojišti zase udělá 6/6 Alpha Deathclaw, který má menace a trample. Navíc při vstupu do hry zničí nepřátelský permanent a zaplacením zdrojů se může dostat až na 10/10. Mezitím 0/4 prezident a generální ředitel Mr. House zkusí díky svému štěstí a utrácením many z pokladů zaplavit soupeře neustálým přílivem 3/3 robotů.

Jestli vás produkty zaujaly, můžete si v kalendáři zakroužkovat 8. března 2024, během něhož odstartuje celosvětový prodej. Preview event proběhne 20. února. Novinky se samozřejmě podívají i do virtuální verze Magic: The Gathering – Arena.