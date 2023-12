Nemesis: Retaliation píše dějiny – je s obřím náskokem historicky největší kampaní na Gamefoundu

13. 12. 2023 9:08 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Ke konci listopadu jsme psali o tom, že na platformu Gamefound dorazila vyhlížená kampaň hry Nemesis: Retaliation – třetího dílu oblíbené série od Awaken Realms, kde se tentokrát vetřelcům postaví ostřílení mariňáci. Už v té době se vědělo, že půjde o obří úspěch, jelikož se požadovaný cíl 1,12 milionů korun povedlo vybrat za necelé dvě minuty. Nikdo ale asi netušil, že se zde budou s takovou vervou přepisovat historické žebříčky.

Pokud teď navštívíte stránku kampaně, zjistíte, že se projektu podařilo vybrat už přes 9,6 milionů amerických dolarů, v přepočtu 220 milionů korun (dle aktuálního kurzu), tedy více než 19 000 % z původně požadované částky. Tento výkon atmosférickou řežbu, která se výrazně inspiruje u kultovní série Vetřelec, s přehledem vynesl na první místo v rámci nejúspěšnějších kampaní na této platformě.

Pro ukázku dominance snad jen upozorníme na to, že dosavadní král ISS Vanguard tuto pozici držel od roku 2021 se svými 4,913 miliony dolarů, tedy zhruba 111,5 miliony korun. Nakonec se této hře po konci kampaně v rámci pledge manageru podařilo vyšplhat na neuvěřitelných 11,9 milionů dolarů, tedy 271 milionů korun, nicméně Nemesis stačil pouhý měsíc živé kampaně, aby i z tohoto hlediska bylo na platformě druhé a bude jistě zajímavé sledovat, kam bude podobně jako ISS Vanguard po skončení kampaně ještě šplhat.

Velikost úspěchu Nemesis: Retaliation se každopádně dá měřit i globálně. Vybrané peníze novince vynesly dosavadní třetí místo mezi nejúspěšnějšími herními kampaněmi všech dob. Znamená to, že RPG Avatar Legends: The Roleplaying Game se odsunulo na čtvrtou pozici a na v pořadí druhý Kingdom Death: Monster aktuálně Nemesis: Retaliation ztrácí nějakých cca 53 milionů korun. Nicméně do konce kampaně zbývají ještě necelé dva dny.

Tuto zmínku ostatně můžete využít i jako varování, abyste si s případným pořízením hry už opravdu pospíšili. Navíc základní edici (bez figurek) můžete mít už za pouhých 1 500 korun + doprava a daň. K ní rovnou dostanete i bohatou porci bonusového obsahu, kam patří dodatečná krabice s novou biomechanickou rasou a dvěma dalšími hráčskými postavami. Nechybí ani luxusní kostka z nedávno představené série studia.

Peněz ale můžete utratit i daleko víc. Například za 2 450 korun získáte speciální edici s detailními plastovými figurkami, případně za 7 800 korun dostanete celou trilogii se všemi vydanými či chystanými bonusovými cíli. Pomyslným vrcholem je úroveň za necelých 20,5 tisíc, která obsahuje snad veškerý myslitelný dosud vydaný i budoucí obsah – kompletní trilogii, všechna rozšíření či scénáře, neoprenové podložky, armádu figurek, misku na kostky, plyšáka, artbook, proma a obaly na karty. Zkrátka královská nabídka.

Zcela pochopitelnou možností je i počkat na případné české vydání, které zatím potvrzené není, ale Mindok je této možnosti více než nakloněný. Jenom musí ve svých útrobách ještě „dovařit“ dříve oznámené velké rozšíření Den poté pro původní díl.