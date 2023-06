10 nejvýdělečnějších stolních her na Kickstarteru

16. 6. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Historicky nejúspěšnějším projektem na crowdfundingové platformě Kickstater jsou knihy spisovatele Brandona Sandersona, na jejichž vznik přispělo přes 185 tisíc fanoušků dohromady téměř 900 miliony korun.

Jak ale víte z titulku, tento článek má být o deseti nejúspěšnějších stolních hrách, kdy to vezmeme z pohledu vybraných financí a možná vás překvapí, že první deskovka na seznamu není od Sandersonových knih tolik vzdálená. Popudem k vytvoření tohoto seznamu byl nedávný nový přírůstek do top desítky.

Vezmeme to ale samozřejmě od „konce“, ale už teď vám prozradím, že do desítky nejlepších se dostalo jen jedno stolní RPG a jeden wargamingový titul, přičemž z údajů jasně vyplývá, že stolní zábava patří na Kickstarteru k těm nejúspěšnějším projektům vůbec.

Poznámka: V jednom případě při přepočtu vybraných peněz na české koruny zjišťujeme, že by dva projekty měly mít prohozené pozice, ale pro účely seznamu věřme algoritmům Kickstarteru, jeho pořadí a nespoléhejme na velmi proměnlivé kurzy.

zdroj: Archiv

Kampaň

Vybráno 5 174 153 liber / 142,5 milionů korun

41 907 podporovatelů

Celkově 27. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 18. června 2020

Awaken Realms, Mindok

Ještě nedávno by na desáté příčce byl Tainted Grail: Pád Avalonu, ale vzhledem k novému účastníkovi top desítky byl vystrčen a nahrazen jinou hrou studia Awaken Realms – Nemesis: Lockdown.

Jedná se o nástupce atmosférické deskovky Nemesis, v němž se hráči, kteří si kvůli tajným cílům nemohou věřit, ocitají na tajemné základně na Marsu a bojují o holý život ve stylu klasického Vetřelce.

zdroj: BoardGameGeek

Kampaň

Vybráno 6 720 471 dolarů / 147,8 milionů korun

47 854 podporovatelů

Celkově 24. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 2. července 2021

Maestro Media, bez české lokalizace

The Binding of Isaac je kultovní počítačová hra, kde o síle její fanouškovské základny hovoří právě kampaň pro deskovou adaptaci The Binding of Isaac: Four Souls, respektive její rozšíření Requiem. Původní hra totiž vybrala „jen“ třetinu toho, co rozšíření.

Původní karetní hře, která se prodává v nápadně dlouhé krabičce, hráči soupeřili o to, kdo jako první získá čtyři duše. Sbíral se loot, hledaly poklady, porážela monstra, tvořila komba. Rozšíření přidává vedle téměř stejného množství karet také kooperativní a solitérní mód.

zdroj: Archiv

Kampaň

Vybráno 7 072 757 dolarů / 155,5 milionů korun

43 733 podporovatelů

Celkově 21. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 19. října 2017

Serious Poulp, bez české lokalizace

I v tomto případě se jedná o rozšíření hry The 7th Continent, které vybralo téměř šestkrát více peněz než základ a dvakrát více než novější hra studia Serious Poulp – The 7th Citadel. „Sedmý kontinent“ hráče zlákal přítomností 1 200 karet, z nichž jste postupně společně tvořili mapu de facto způsobem známým z gamebooků, odkrývali jste příběh a snažili se přežít.

Rozšíření What Goes Up, Must Come Down přidalo dalších 250 karet, mezi nimiž jsou noví hrdinové, karty podporující znovuhratelnost, přibyly nové herní režimy a dvojice prokletí, která jsou stěžejním prvkem každého scénáře hry The 7th Continent. Ze hry se stal kult a vzhledem k neochotě tvůrců ji znovu vydávat a zajišťovat ji lokalizace, jde i o vzácnější kousek prodávající se v bazarech za násobky své původní ceny.

zdroj: Tisková zpráva

Kampaň

Vybráno 7 549 241 dolarů / 166 milionů korun

23 654 podporovatelů

Celkově 20. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 21. dubna 2023

Catalyst Game Labs, bez české lokalizace

Sedmá příčka patří hře, která byla inspirací pro vznik tohoto článku a je nejnovějším přírůstkem do top desítky. Studio Catalyst Game Labs se znovu vydalo na Kickstarter s dalším produktem pro svou letitou wargamingovou hru BattleTech a zabodovalo na plné čáře.

Kampaň světu dokázala, že o figurkové bitvy obřích mechů je čí dál tím větší zájem. Bodejť by ne, když hra umí být jak přístupná, tak velmi komplikovaná, jak humorná, tak velmi vážná, náhodná i strategická, ale v každém případě epická.

zdroj: Blackfire

Kampaň

6 840 648 eur / 162 milionů korun

45 162 podporovatelů

Celkově 18. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 11. června 2021

Go On Board, Blackfire

Zaklínač je značka, která neustále hýbe světem. Po knihách přišly vynikající videohry, po nich zase seriál od Netflixu, který je i přes nářky fanoušků úspěšný.

Existuje i jedna starší deskovka, ale teprve až Zaklínač: Starý svět strhl davy, které daly vzniknout mnoha a mnoha krabicím s dodatečným obsahem. Všechen obsah navíc vyjde rovnou v českém jazyce a více se o hře dočtete v naší recenzi staršího prototypu.

zdroj: Archiv

Kampaň

8 782 571 dolarů / 193 milionů korun

219 382 podporovatelů

Celkově 16. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 20. února 2015

Exploding Kittens, Blackfire

Z Výbušných koťátek se stal fenomén, jehož kampaň byla po dva roky tou nejúspěšnější na Kickstarteru a dodnes drží prvenství v kategorii „projekt s nejvíce podporovateli“ (o 34 tisíc víc podporovatelů než druhý projekt s knihami Brandona Sandersona).

Výbušná koťátka jsou karetní blbinou pro úplně každého, která se napříč lety dočkala mnoha rozšíření a verzí, přičemž její tvůrci na trh chrlí i další hry podobného ražení, které sice nedosahují úspěchu Výbušných koťátek, ale ani jim se nedá upřít popularita.

zdroj: Blackfire

Kampaň

9 032 583 dolarů / 198,6 milionů korun

28 974 podporovatelů

Celkově 13. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 4. února 2022

CMON, Blackfire

Aby se do top 10 nejúspěšnějších her nedostala deskovka od studia CMON, to by bylo podezřelé. Na figurkách založené studio vybírá horentní sumy s každým svým projektem, ale kombinace populárního dungeon crawleru Zombicide s nemrtvými hrdiny od Marvelu byla trefou do černého.

No kdo by si nechtěl zahrát za známé superhrdiny, kteří likvidují své bývalé zombie kolegy šourající se ulicemi a žeroucí mozky nebohých občanů? Myšlenka zlákala spoustu lidí a i této hry se dočkáme v češtině, byť půjde o ořezanou verzi určenou pro obchody.

zdroj: Magpie Games

Kampaň

9 535 317 dolarů / 209,7 milionů korun

81 567 podporovatelů

Celkově 11. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 3. září 2021

Magpie Games, bez české lokalizace

Bronzová příčka patří jedinému stolnímu RPG v žebříčku, za což opět může obří popularita značky, v tomto případě Avatar: The Last Airbender a The Legend of Korra. Věci jistě napomohla i historie studia Magpie Games, které má za sebou již mnoho stolních RPG včetně adaptace deskovky Root.

Možnost vydat se do světa populárního anime a prožívat v něm své vlastní příběhy se známými i neznámými hrdiny zlákala přes 80 tisíc lidí, díky čemuž je jednou z nejúspěšnějších kampaní i z hlediska počtu podporovatelů.

zdroj: Archiv

Kampaň

12 393 139 dolarů / 272,6 milionů korun

19 264 podporovatelů

Celkově 6. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 8. února 2017

Kingdom Death, bez české lokalizace

Kingdom Death: Monster je dnes legendární deskovkou, která proslula velkými figurkami, a ještě většími částkami pro jejich zájemce. Jde o megalomanskou kooperativní hru s kampaní, přičemž až její verze 1.5 měla na to sesadit Výbušná koťátka z jejich trůnu. Zároveň jde o hru, která se díky svým kvalitám drží v top 100 nejlepších hrách na BoardGameGeeku dodnes.

zdroj: BoardGameGeek

Kampaň

12 969 608 dolarů / 285,3 miliony korun

83 193 podporovatelů

Celkově 4. nejúspěšnější projekt

Zafinancováno 1. května 2020

Cepalophair Games, Albi

První kampaň Gloomhavenu velké davy nestrhla. Jeho druhá kampaň už přilákala desetkrát tolik lidí, kteří se složili na 4 miliony dolarů, což ale na umístění v žebříčku nestačí.

Nicméně tvůrce hry Isaac Childres si to vynahrazuje pokračováním Frosthaven, které přilákalo ještě dvakrát tolik lidí a vybralo třikrát tolik peněz, díky nimž trůní na první příčce coby deskovka, která si z Kickstarteru odnesla nejvíc peněz ze všech.

Frosthaven je stejně jako jeho předchůdce kooperativní kampaňová deskovka s obsahem na 100+ hodin, velkým množstvím různorodých hrdinů, nepřátel a vývojem jak postavy, tak města díky legacy prvkům. A i této obrovské záležitosti se dočkáme v češtině.