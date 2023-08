Našel se kupec Jednoho prstenu z Magicu. Edice Pána prstenů se pro Hasbro stává druhou nejvýdělečnější v historii

9. 8. 2023 9:41 | Deskovky | autor: Michal Krupička

O cestě unikátní, okamžitě nejdražší karty Jednoho prstenu v Magic: The Gathering jsme vás už informovali. Až doteď se ale čekalo, zda ho šťastlivý nálezce prodá a komu. Kupcem se nakonec nestal ani jeden z obchodů, které nabízely od počátku astronomické částky dosahující až 44 milionů korun.

Tím, kdo prsten koupil, je známý raper a sběratel Magiců Post Malone. Ten se proslavil písněmi jako Sunflower nebo Psycho, ale taky tím, že už v minulosti zaplatil téměř 18 milionů korun za Black Lotus a také pořádáním eventů, kdy třeba hrál proti divákům o možnost vyhrát víc než 2 miliony.

Nakonec došlo k odhalení i částky (díky BBC), kterou za kartu zaplatil a skutečně se jedná o neskutečných 44 milionů korun. Předání karty odhalil na TikToku uživatel Brook Trafton, tedy původní nálezce Jednoho prstenu, který sdílel i další videa, díky nimž si můžete kartu prohlédnout a poslechnout si něco málo z jeho příběhu.

zdroj: Brook Trafton

Rozpovídal se například o tom, že jako celoživotní hráč Magiců by si rád takový unikátní kousek nechal, ale pro něj jako obyčejného člověka je možnost ho prodat změna celého života. A Post Malone mu přišel při nabídce prodeje na mysl jako první. Zatím neprozradil, co s pohádkovou odměnou udělá.

Ale Brook Trafton není jediný, kdo se může radovat z pohádkového výdělku. Hasbro totiž s edicí Lord of the Rings: Tales of Middle-earth trefilo hřebík na hlavičku. Jedná se totiž o druhou nejprodávanější edici v historii celé hry a očekává se, že do konce roku 2023 se prodere na první místo s příjmy přes čtyři miliardy korun. Dostat se na takovou částku trvalo doposud nejvýdělečnější edici Modern Horizons 2 přes dva roky.

Není se čemu divit, když obě edice obsahují silné karty a Pán prstenů navíc přichází se silnou licencí. To je ale také její největší nevýhoda. Právě nákup licencí třetích stran, které Magic: The Gathering představuje v edicích Universes Beyond, byl udáván jako jeden ze dvou hlavních důvodů, proč zisk firmy klesl meziročně o 37 %.

Fanoušci téhle sběratelské karetní hry by vám pravděpodobně dali spoustu jiných důvodů stejně jako Bank of America, která obvinila Hasbro z hamižného zacházení s celou značkou už koncem minulého roku, o čemž si můžete přečíst víc tady. Jak už ale víme, do Universes Beyond se blíží spousta další značek třetích stran a Magic tak nehodlá polevit v záplavě karet, které na své hráče chrlí.

Nezbývá než čekat, zda se úspěch Pána prstenů bude opakovat, nebo šlo o jedinečný úkaz. Stejně tak uvidíme, zda se příběh podobný jediné unikátní kartě nebude v brzké době v nějaké podobě opakovat. Protože pokud něco prodávalo zdražené sběratelské boostery, byla to právě vidina Jednoho prstenu. Pro všechny fanoušky ale nezbývá než doufat, že se Hasbro ve své hamižnosti umírní a nepovede se mu svou zlatou husu potopit.