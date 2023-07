Našel se Jeden prsten: Nejvzácnější karta v historii Magic: The Gathering

3. 7. 2023 9:08 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Je to tu. Vyšla edice karetní hry Magic: The Gathering ze světa pána prstenů, která je kromě svého zasazení unikátní také tím, že obsahuje kartu Jednoho prstenu, okolo kterého se fantasy předloha točí. Jedna její varianta vyšla pouze v jediném exempláři a všichni jsme věděli, že ji lze najít v collectors boosterech. Však díky tomu tyhle balíčky stály zhruba dvojnásobek, než je tomu u jiných edic.

O tom, jak byla za kartu nabídnutá cena dvou luxusních Rolls-Royceů, jsme vás už informovali. V článku jsem spekuloval, zda se vůbec karta ukáže, a hlavně o tom, za kolik se nakonec prodá. Minimálně na jedno z toho už odpověď máme. Jeden prsten je tu a obchodní Nazgûlové vyjíždějí ze svých skrýší.

Jeden šťastlivec, který otevřel ve své noře v Hobitíně balíček, totiž prsten skutečně našel. No dobře, bylo to v obchodu v Ontariu. Podle Polygonu, který hovořil se spolumajitelem obchodu Maximum Cards and Collectibles Jeffem Tysonem, balíček otevřel bratranec pravidelného zákazníka, který vůbec netušil o vzácnosti karty a zjistil to až v obchodě.

Nálezce se rozhodl ze zcela pochopitelných důvodů zůstat v anonymitě. Namísto k Hoře osudu tak zamířil k certifikační agentuře PSA, která potvrdila pravost karty a dala jí téměř nejvyšší hodnocení kvality, tedy M9 neboli Mint 9. To značí, že je karta nepoškozená a v perfektním stavu. Zůstává ale otázkou, proč si nezasloužila vůbec nejvyšší hodnocení M10.

zdroj: PSA

Na certifikát se můžete podívat přímo na stránkách společnosti, kde je i fotografie samotné karty a rozhodně nijak poškozená nevypadá. Tím ale cesta prstenu teprve začíná. Nálezci je jasné, že sám by s tak drahou věcí neměl nakládat, a proto si na zastoupení najal společenstvo… tedy právníka. Nabídky začal přijímat na emailové adrese hello@thenotablegroup.com, která podle všeho patří kanadské marketingové firmě. Pokud tedy máte o kartu vážný zájem a jste ochotní zaplatit desítky milionů korun, můžete se obrátit právě tam.

S dosud nejvyšší veřejnou nabídkou přišel ještě před nálezem karty španělský obchod Gremio de Dragones, který si kartu cenní na 44 milionů korun a hrazený výlet do Španělska s večeři. Uvidíme, zda někdo nabídne ještě víc a na jakou nabídku se nálezce rozhodne kývnout.

Je zajímavé sledovat tenhle unikátní příběh ve světě sběratelských karetních her. Prsten totiž sleduje celý svět. Dokonce i prestižní Wall Street Journal věnoval téhle kartě několik článků, což je skvělým důkazem toho, že nejde o něco obvyklého. Jeden by řekl, že je to jako vyhrát v loterii, ale není to tak úplně pravda. V loterii totiž vyhrává pořád někdo.

Zato kartu hry Magic: The Gathering s označením 001/001 a popsanou černou řečí totiž z balíčku rozbalil jediný člověk a už se to nikdy nebude opakovat. Pokud se tedy Hasbro nerozhodne, že jde o skvělý byznys a od teď bude mít každá edice takovou kartu... Ale to se doufejme nestane. A i kdyby, tenhle prsten bude prostě navěky ten první a jediný.

Až čas ukáže, zda se vůbec dozvíme, kdo byl ten šťastlivý nálezce a za kolik ho doopravdy prodal. Jedno je ale jisté: Magicy jsou zase jednou ve světle reflektorů a tentokrát v pozitivním slova smyslu. A já bych se nedivil, kdyby se už v Hollywoodu chystali na filmové zpracování celého příběhu Jednoho prstenu.