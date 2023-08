Pustina Falloutu, zabijáci z Assassin’s Creed i všechny díly Final Fantasy míří do Magic: The Gathering

8. 8. 2023 10:38 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Jsou tomu už tři roky, co se v Magic: The Gathering objevila edice karet z universa Walking Dead, která komunitu rozdělila na dvě poloviny. Některým se líbila, ale většina hráčů byla proti ní. Co si budeme povídat, od čarodějů cestujících mezi světy multivesmíru je k přežívání v moderní zombie apokalypse prostě daleko.

Nicméně pak tu byla i třetí nezanedbatelná skupina, tedy fanoušci Walking Dead, kteří si produkt byli ochotní koupit, i když by normálně o Magic třeba ani nezavadili. Jednoduše řečeno, tenhle crossover se prostě Hasbru vyplatil a pokud je někdo expert na využívání jiných značek ve svých produktech, je to právě tenhle hračkářský gigant. Proto na sebe další a další edice ze seriálů, filmů, videoher a komiksů nenechaly dlouho čekat.

Sdružují se pod označením Universes Beyond a postupně se objevují třeba Adventure Time, Warhammer 40,000, Pán Prstenů, Dungeons & Dragons, Doctor Who a mnohých dalších. To, co začalo jako edice pár výjimečných karet, prorostlo celým Magicem a dnes už nikoho nepřekvapí, když tyhle karty vycházejí v normálně hratelných edicích jako celé tematické bloky, před sestavené balíčky nebo i speciální karty uvnitř edic. Však se stačí podívat na příběh Jednoho prstenu o hodnotě několika desítek milionů korun.

zdroj: Wizards of the Coast

Hlavně se často jedná i o silné karty, jako jsou třeba ty z poslední edice Pána Prstenů. V barcelonském turnaji Pro Tour byly dvě nejhranější karty právě z tohoto setu: The One Ring se objevil ve 450 kopiích a Orcish Bowmasters v 413 kopiích. Třetí místo už zaujalo Fury z Modern Horizon 2 s 376 kopiemi.

Ohlášení nové karty z nadcházející edice Doctor Who, River Song zase vystřelilo cenu starší karty Timestream Navigator okamžitě téměř o 500 %, protože v kombinaci dávají dohromady combo, které vám umožní si přidávat kola vlastně do nekonečna. Pán Prstenů mezitím míří velice rychle k první příčce nejprodávanějších sad Magic: The Gathering vůbec. Crossovery prostě letí.

Navíc se při tiskové konferenci už před nějakou dobou nechali pohlaváři Wizard of the Coast slyšet, že právě spoluprací s dalšími popkulturními značkami chtějí do Magicu přitáhnout nové hráče. Není se tedy čemu divit, že došlo k oznámení dalších čtyř prolnutí, zejména s videohrami. Jako sférochodec se budete moct podívat do apokalypsou zničeného Falloutu, prohánět se po střechách po boku zabijáků ze série Assassin's Creed, utíkat před T-rexem v Jurském parku a osedláte si Chocoba ve světech Final Fantasy.

zdroj: Wizards of the Coast

První z plánovaných kolaborací vyjde v březnu 2024 a nebude se jednat o nic menšího než Fallout. Podíváme se do pustiny zničené jadernou válkou, kterou nám už v roce 1997 přinesli Interplay Entertaiment a po druhém díle přebrala pomyslné žezlo Bethesda, která již vydala tři další díly a rozporuplně přijatou multiplayerovou odbočku Fallout 76.

Fallout je známý svým specifickým stylem inspirovaným studenou válkou a černým humorem, stejně jako maskotem v uniformě podzemních úkrytů – Vault Boyem. Nevíme zatím, které hry inspirují právě karty Magicu, ale hádal bych, že to budou hlavně moderní inkarnace Bethesdy.

Každopádně ale víme, že Fallout vyjde podobně jako Warhammer 40,000 a Doctor Who v podobě balíčků formátu Commander, které se zaměří na jednotlivé frakce postapokalyptického světa. Dostaneme tak balíčky nájezdníků, super mutantů, monster a robotů. Wizardi se dušují, že edice by hráčům měla zprostředkovat nejznámější momenty z her. Kdo ví, třeba si na nějaké kartě zase odpálíme městečko Megaton.

zdroj: Wizards of the Coast

Druhý oznámený crossover nás vezme do Assassin’s Creed. Díky tomu se zúčastníme boje templářů a asasínů napříč historií a třeba dojde i na karty zohledňující současnost a tajemnou rasu Isu, jejíž artefakty celý konflikt propojují napříč historií. Údajně se podíváme do všech období, v nichž se odehrávala samotná hra, což rozhodně není málo.

Nejzajímavější oznámení, u kterého nejednomu fandovi Magiců budou trnout zuby, je to, že s Assassin’s Creed přijde i nový typ boosterů. Ano, ještě jeden další. Zatím nic nevíme o jeho obsahu, ale Wizardi tvrdí, že pomůže zažít příběh daného světa a přinese osobitou zkušenost. S jeho propagací by měl pomáhat samotný vydavatel her Ubisoft. No, uvidíme, jestli to spíš nebude skrytá čepel zaražená do našich peněženek...

Další v pořadí bude Jurský park. Do filmového světa Stevena Spielberga plného nebezpečných dinosaurů, špatně fungujících plotů a typických žlutých džípů se podíváme v rámci oficiální edice Lost Caverns of Ixalan, v níž se Jurský park objeví na speciálních kartách, které půjdou najít ve sběratelských boosterech. Ostatně není to poprvé, co se tak stalo. V rámci setu The Brothers’ War už takhle Magic: The Gathering využil Transformery.

Spolupráce s Final Fantasy byla odhalená už minulý rok, nakonec ale její vydání bylo posunuté až na rok 2025. Zatím o ní víme dvě věci. Zaprvé, karty budou inspirované celou videoherní sérií, tedy od prvního dílu z roku 1987 až po poslední Final Fantasy XVI a nezapomenou ani na online verzi, která trhá rekordy v popularitě mezi MMORPG.

Zadruhé, karty budou vydávané ve speciálních boosterech (jak jinak), které budou obsahovat jak fyzické karty, tak kódy do Magic: The Gathering Arena. Jak celé propojení virtuálních a skutečných Magiců bude fungovat, je ve hvězdách stejně jako to, kolik takové boostery budou stát.

Na víc než rok dopředu víme, co od propojení Magiců s ostatními světy zhruba čekat. Universes Beyond se prostě rozrůstají a nenechají žádné známé universum na pokoji.