Na adaptaci hry Mars: Teraformace se časem podíváme v kinech nebo televizi

25. 1. 2023 8:26 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Už ke konci minulého roku bylo oznámeno, že produkční společnost Cobalt Knight, kterou spoluzaložil Christopher Kaminski, získala práva na zfilmování populární hry Mars: Teraformace, jež původně vyšla v roce 2016 (u nás v roce 2017). Zatím není jisté, jestli z projektu vznikne film nebo seriál, ale víme, že adaptace se chce zaměřit na prozkoumání myšlenek ohledně kolonialismu, kapitalismu a ekologické rovnováhy, což řešila i samotná stolní hra. A tímto podobnost rozhodně nekončí.

Kaminski se totiž nedávno rozpovídal pro web Dicebreaker, kde uvedl, že v adaptaci bude zachován i centrální střet megakorporací, skrze něž hráči soutěží o přizpůsobení Rudé planety. Stejně tak si jednotlivé korporace zanechají svou osobitost i filozofii ohledně vize budoucnosti Marsu. Zároveň právě střety a interakce postav z jednotlivých korporací mají sloužit jako dramatické podhoubí pro celý příběh.

Na druhou stranu ale právě z pohledu postav dojde na vytvoření a představení zcela originálních jedinců, jejichž úkolem je vytvoření silnějšího příběhu pro diváky.

zdroj: vlastní video redakce

„Možná jste si všimli, že většina adaptací videoher má jasně identifikovatelné postavy: Ježek Sonic, Lara Croft, Mario, Nathan Drake. Mars: Teraformace však tento ekvivalent nemá. Naším úkolem je tedy vytvořit fascinující postavy, které se dostanou do situací, jejichž výsledek odráží dalekosáhlé důsledky, kterým hráči ve hře čelí,“ komentuje Kaminski.

Hráči stolní hry navíc ví, že ta zobrazuje evoluci Marsu na poli několika generací v rámci jediné seance. Avšak adaptace tento časový rozměr bude výrazně krátit, což podle Kaminskiho je vyžadováno k vyprávění působivějšího příběhu. Ten ovšem má nabídnout zase něco zcela nového a originálního oproti tomu, co jsme mohli zatím vidět ve filmovo-seriálových produktech spojených s Marsem, mezi které se řadí adaptace knihy Marťan či populární seriál Expanze. Za to může především doba, do které chce Kaminski projekt zasadit.

„V mé mysli začíná příběh Mars: Teraformace v raných dobách velkých korporací přijíždějících na Mars. To staví náš příběh do jedinečného bodu na „spekulativní časové ose budoucnosti“. Tento příběh by tedy začal desítky let po prvním příchodu vědců, který je zobrazen v Marťanovi a generace předtím, než se Mars stane supervelmocí zobrazenou v Expanzi.“

„Jedna z věcí, která pro mě činí toto období tak zajímavé, je to, že budeme mít generaci původních Marťanů, kteří se narodili a vyrostli na této planetě. Již instinktivně vědí, jak věci fungují. Nyní však dochází k masivnímu přílivu nově příchozích vybavených penězi a mocí, kteří nutně nemusí ocenit těžce získanou praktickou moudrost místních obyvatel.“

Kaminski také potvrdil, že pokud se adaptace setká s úspěchem, je možné, že se časem přetvoří do větší série a značky, která bude obohacená o spin-offy či doprovodný merch. Největší prioritou však nyní je, aby tento první projekt dosáhl těch nejlepších kvalit. K tomu by ostatně mělo dopomoci i to, že při procesu tvorby by slovo měli mít i lidé z FryxGames, a to včetně návrháře samotné stolní hry – Jacoba Fryxelia. Datum uvedení však stále není známo.

Pokud bychom se ale podívali do budoucnosti, tak Kaminski také prozradil seznam dalších deskovek, které by na velké i malé obrazovky se svou společností rád převedl. Na vrcholu listu jsou tituly jako Arkham Horror, Eldritch Horror, Panství hrůzy či dieselpunkové Scythe. Avšak úplně nejvysněnější hrou je pro něj Břink!: Velká podzemní loupež z roku 2016. Koncept, kdy se hráči vydávají do doupěte draka, kde se snaží ukrást poklad a artefakty, má totiž být perfektním materiálem pro akční film.

Producent si navíc dovolil zavěštit z křišťálové koule a tvrdí, že v budoucnu se s největší pravděpodobností můžeme připravit na větší množství podobných adaptací deskových her. Ostatně letos k nám dorazí další pokus o zfilmování Dungeons & Dragons s podtitulem Čest zlodějů a chystá se i seriál, zatímco v příštím roce by mělo vyjít film Cluedo, ve kterém si zahraje Ryan Reynolds. Navíc byly různými společnostmi koupena práva třeba na Risk, Jízdenky, prosím! nebo UNO (ano, to karetní UNO).