Majitel značky Dungeons & Dragons vydělal na licencování Baldur’s Gate III pořádný balík

14. 2. 2024 13:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud se alespoň trochu zajímáte o videohry, tak jste určitě slyšeli o Baldur's Gate III. Toto primárně singleplayerové RPG s možností kooperace vzalo koncem loňského léta svět útokem, všem nám ukázalo, jak se mají dělat příběhové hry a za své kvality dodnes sbírá nejrůznější ceny.

Pro studio Larian se jedná o obrovský úspěch, který navíc neuvadá. Hru stále hrají statisíce hráčů a na Steamu se i po půl roce na trhu drží mezi nejhranějšími hrami vůbec. A není těžké si představit, že v něčem takovém je i spousta peněz.

Nebudeme se tu ale bavit o tom, na kolik si prodejem hry přišlo samo studio, jelikož dostáváme čerstvé informace z jiných míst. Z finanční zprávy společnosti Hasbro, která vlastní studio Wizards of the Coast a s ním i značku Dungeons & Dragons, z níž Baldur's Gate III vychází.

Hasbro v loňském roce propustilo bezmála 2 tisíce zaměstnanců, jeho akcie klesají a obecně na tom není moc dobře. Celkový zisk v loňském roce poklesl o 15 %, kdy nejztrátovějším je segment filmů a seriálů, který údajně vlivem stávek herců a scenáristů poklesl oproti předchozímu roku o 31 %. Následuje ho odvětví hraček, které šlo dolů o 19 %.

Co se ale Wizards of the Coast týče, tak to naopak povyskočilo nahoru o 10 % a hlavní podíl na tom mají Monopoly Go! a Baldur's Gate III (rostlo i Magic: The Gathering, a to zejména díky edici The Lord of the Rings).

Finanční ředitelka společnosti Gina Goetter v rozhovoru s investory prozradila (díky PC Gameru), že licenční smlouva na Baldur's Gate III Hasbru dosud vynesla zhruba 90 milionů dolarů, tedy v přepočtu 2,13 miliardy korun.

V letošním roce se sice očekává pokles příjmů z této hry, ale ve firmě věří v její dlouhověkost a výnosnost nejen v letošním roce, ale i v těch dalších. Pro Hasbro je to jasný ukazatel toho, že se má víc soustředit na segment videoher, kterých má prý v přípravě hned několik a které začnou vycházet v následujících pěti až deseti letech.

Ostatně jen pár dní zpátky jsme informovali o vůbec první chystané videohře pro virtuální realitu podle D&D a další kousek chystají tvůrci série Payday. Děje se tak poté, co Hasbro z kraje loňského roku naopak zrušilo pět chystaných videoher. Ono se to totiž ne vždy povede (koukám na tebe, Dungeons & Dragons: Dark Alliance), ale úspěch Baldur's Gate III zjevně ukázal, že má pořád smysl to zkoušet.