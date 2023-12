Tvůrci Payday chystají kooperativní hru ze světa Dungeons & Dragons

6. 12. 2023 14:12 | RPG | autor: Michal Krupička

Popravdě řečeno mě překvapuje, že po úspěchu třetích Baldur's Gate se na nás daleko víc nevalí videoherní novinky se značkou Dungeons & Dragons. Jedna se ale nakonec přece jen začíná vynořovat. Půjde o kooperativní zážitek od studia Starbreeze, které se proslavilo hlavně videoherní sérií Payday, v níž se s kamarády vrháte do loupeživých výprav na banky, galerie i do Bílého domu, kde musíte pobrat cennosti, ideálně se nenechat odhalit a utéct s pořádným lupem.

Určitě některé z vás napadne, že takový koncept by se vlastně docela hodil i do světa D&D. Ostatně tomu není tak dávno, co vyšla celá příručka Keys from the Golden Vault inspirovaná loupežemi a to, že podtitul úspěšného filmu zní Čest zlodějů, taky není náhoda.

Nicméně chystaná videohra nemusí kráčet v těchto stopách. Samotní vývojáři hru s pracovním označením Project Baxter popisují jako „další titul z našich specifických AAA her“ a zároveň v poslední finanční zprávě mluví o „kompletně novém projektu nového žánru v porovnání s Payday“.

Vývojáři slibují, že hra bude mít všechna specifika jejich tvorby, tedy kooperativní multiplayer a prvky „hry jako služby“ se silnou spoluprací s komunitou. Zda vám to přijde jako dobrý nápad nebo se vám z podobných sloganů už dělá vyrážka, nechám na vás. Co si budeme povídat, třetí Payday moc dobře přijaté nebylo a vývojáři teď pracují na prvních velkých opravách.

Nicméně pro Starbreeze Studios nepůjde o první setkání s fantasy. Ve hře Enclave z roku 2002 nechali hráče okusit zlé i kladné postavy v akci ze třetího pohledu, která vlastně nebyla vůbec špatná, hlavně díky zajímavým hrdinům. Hrálo se totiž třeba za liche nebo kamenného válečníka ve dvou samostatných kampaních.

Na odpovědi na to, jak si vývojáři poradí se světem nejpopulárnějšího RPG na světě a jak bude celá hra vypadat, si ještě musíme počkat a hra nedorazí dřív než v roce 2026. Do té doby mohou fanoušci D&D v rámci kooperativního hraní jen doufat, že se celá hra povede daleko lépe než Dungeons & Dragons: Dark Alliance, která se pokusila zpracovat osudy slavného temného elfa Drizzta a jeho přátel v Krajině ledového větru a ukázkově předvedla, jak se dělá nezábavná kooperativní akce.