Magic: The Gathering dostává nový formát Oathbreaker. Wizards ho převzali od komunity hráčů

21. 3. 2023 10:55 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Wizards of the Coast dření svou vlajkovou karetní sběratelskou hru Magic: The Gathering, co jim situace umožňuje. Takže se letos třeba dočkáte první edice z nového cyklu Universes Beyond, která přinese propojení se světem Pána prstenů. Kromě toho se stále zvyšují částky, za které lze prodat různé vzácné karty, jako je třeba důvěrně známý Black Lotus. A aby těch zpráv ohledně této karetní sběratelky nebylo málo, tak se společnost rozhodla oficiálně „adoptovat“ herní režim Oathbreaker, kterému byla v minulém týdnu spuštěna vlastní stránka s pravidly.

Tento dříve čistě fanouškovský režim spatřil světlo světa původně už v roce 2017, kdy ho vytvořil jeden herní klub v Minnesotě. Postupně se stal mezi hráči docela populární a stylem připomíná formát Commander, kde se 3 až 5 hráčů utká v režimu všichni proti všem. Ale zatímco v Commanderu vašemu balíčku šéfuje jeden mocný legendární generál, tak Oathbreaker se točí okolo Planeswalkerů.

Každý hráč si vybere svého oblíbeného sférochodce, kolem kterého vystaví balíček složený celkově ze 60 karet (povolená je pouze jedna kopie každé karty), včetně jednoho signature kouzla (instant nebo sorcery). Důležitým omezením ale je, že karty v balíku musejí spadat pod stejnou manu, do které spadá vybraný Planeswalker. Hráči u stolu pak už tradičně odstartují se 20 životy, kdy každý může útočit na libovolného soupeře.

Mezi další omezení patří podmínka seslání zmíněného signature kouzla, kterou je nutnost mít nejprve na stole vyloženého Planeswalkera. Obě tyto karty jsou ale hráči dostupné od začátku hry z Command zóny, do které se po opuštění hry vracejí a platí, že jejich zahrání stojí dvě many navíc za každé předešlé seslání.

Prozatím nebyly oznámené žádné oficiální produkty, které by na tento režim byly zaměřené (zatím žádné předkonstruované balíčky, jaké doprovází právě zmíněnou variantu Commander). Nicméně už jenom samotné oficiální „osvojení“ je vítanou novinkou, která se zrovna u Magiců příliš často nestává. Díky menšímu balíčku se zároveň může jednat o přívětivější alternativu (Commander využívá v balíčku 100 karet). Navíc je příjemné vidět, že se Planeswalkeři po nějaké době opět dostávají do popředí. Mohla by to být předzvěst větrů budoucích?