Edice Pán prstenů pro Magic: The Gathering odhaluje první karty. Včetně Gandalfa, Saurona a Prstenu

15. 3. 2023 15:03 | Deskovky | autor: Václav Pecháček

O chystané edici podle Pána prstenů pro karetní hru Magic: The Gathering jsem už minulý měsíc psal. The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth vyjde v červnu a přinese s sebou plnohodnotný zážitek včetně boosterů na draftování, balíčků s Commandery a všeho dalšího, co byste od regulérní edice čekali. Jen tedy bude legální v Modernu, nikoliv ve Standardu.

Proč vám to všechno připomínám? Inu proto, že server IGN se dostal k první ukázce středozemských karet, a to včetně základních landů, Gandalfa ve dvou různých podobách a samotného Prstenu moci. A navíc jsme dostali odhalovací stream, kde jsme se toho dozvěděli ještě mnohem víc. Pojďme se na to všechno podívat!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Začneme úlovky od IGN, kterým vévodí Sauronův milovaný Prsten. Je to hezká věcička, samozřejmě nezničitelná, což by vám potvrdili Gimli i jeho nešťastná sekera, a pokud si ho nasadíte, chrání vás až do příštího tahu před veškerým poškozením. Jak by taky ne, když jste neviditelní.

Jeho pravá síla ale spočívá v tom, že vám umí nalízat karty. A to tím víc karet, čím častěji ho používáte. Jenže čím hlouběji se propadáte do osidel prokletého artefaktu, čím větší sílu z něj čerpáte, tím víc vaše duše propadá zmaru, protože Prsten má jenom jednoho pána a vy jím nejste. Proto vám zlatá cetka každé kolo uděluje poškození – tím vyšší, čím víc jste ji dosud používali.

A mimochodem, jeho fullartová varianta s elfským textem je prostě k sežrání. Jen škoda, že bude vytisknuta jedna jediná kopie. Docela by mě zajímalo, za kolik se bude prodávat, až ji nějaký šťastlivec otevře v boosteru. Jeden Prsten má mimochodem ještě další dvě vizuální varianty, ale ty už tak vzácné nebudou.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Dalším pánem na holení je Gandalf Šedý. Ale neberte to doslova – zkuste se k jeho křoviskovitému vousu přiblížit s břitvou a dostanete ťafku Glamdringem! A že by to bolelo, protože Gandalf vůbec nemá špatné statistiky a pojí se s ním opravdu užitečné schopnosti.

Kdykoliv vyčarujete nějaké kouzlo typu Instant nebo Sorcery, zvolíte jednu ze čtyř možností, která ještě nebyla zvolena. Tapnete nebo odtapnete cílový permanent, Gandalf udělí 3 poškození nepříteli, zkopírujete cílový Instant nebo Sorcery, vrátíte Gandalfa na vršek své knihovny. Nejsou to samy o sobě kdovíjak mocné efekty, ale dohromady tvoří pozoruhodně všestrannou kartu, byť na pěti manách docela drahou.

Ovšem jaké jsou to many! Napadlo by vás, že Gandalf je modročervený? Podle autorů z Wizards of the Coast to je proto, že pan Šedý je vyložený archetyp čaroděje – a čarodějové jsou v Magicu reprezentovaní právě touhle barevnou kombinací. Plus, kdybychom na to chtěli jít z vyloženě tolkienologického hlediska, Gandalf připlul přes MOŘE a na prstě nosí Naryu, elfský prsten OHNĚ.

Zajímavé je, že to nebude jediná verze Gandalfa, kterou ve hře potkáme. Zaprvé je tu ještě jeho nádherný alternativní art reprezentující souboj s balrogem, konkrétně jeho gravitací ovlivněnou prostřední část. A zadruhé se v edici objeví ještě dva další Gandalfové – Gandalf Bílý a Gandalf, přítel Kraje. Jejich barevná identita může být (a bude) jiná.

Nakonec jsme si díky IGN mohli prohlédnout i fullartové Basic Landy, jejichž manou poháníte svoji kouzelnou mašinerii. A jsou to landy velice netradiční. Středozem je na nich reprezentovaná pomocí map, a to bez speciálního barevného odlišení – jsme tedy v nezvyklé situaci, kdy můžete vyložit základní Hory, ale jejich obrázek vůbec neobsahuje červenou barvu. Ale pěkné jsou, ne že ne. Podívejte se na ně ve speciální galerii:

To ale není všechno. Včera večer byla odhalena spousta dalších karet, tak si je pojďme postupně projít.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Kým jiným začít než hlavním hrdinou celého příběhu, nositelem a ničitelem Prstenu? 1/2 za jednu manu sice nevypadá kdovíjak zajímavě, ale Frodovy schopnosti to vynahrazují. Za dvě many z něj uděláte silnějšího hobitího průzkumníka s vysáváním životů, za další tři se mladý Pytlík přetvoří do podoby, v níž dokáže sám vyhrát hru. Pokaždé, když během boje klofne protivníka, bude vás pokoušet Jeden Prsten. Když soupeře trefíte a už jste byli pokoušeni čtyřikrát, buď přes Froda, nebo jinou kartu (ke kterým se dostaneme), okamžitě vyhrajete.

Frodo tedy uždibuje životy a tahle agrese v něm probouzí volání Prstenu. Když to bude provádět dostatečně dlouho, Prsten mu poskytne dost velkou moc na to, aby nepřítele bez cavyků ukončil. No, karta je to rozhodně zajímavá, zvlášť pokud jí nadělíte způsob, jak se vyhýbat nepřátelům. Nějaká neblokovatelnost, nějaké létání... Jak by se najednou hodil přátelský orel!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

A teď druhý hlavní hrdina a další z nositelů Prstenu, Samvěd Křepelka. Jak byste asi očekávali, ve hře bude plnit roli ochránce a zachránce. Díky schopnosti Flash ho můžete vyložit kdykoliv, klidně i v soupeřově tahu, a jakmile vstoupí na bojiště, vrátí vám z hrobu do ruky některého právě zabitého spojence. A ještě vás pokouší Prsten, čehož pak může využít Frodo...

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Třetí člen veselého výletu na pláň Gorgoroth umí s útokem 3 pořádně hryznout, byť jeho prastaré křehoučké tělo toho už moc nevydrží. Hlavně je ale extrémně obtížné se Gluma zbavit permanentně. Za pouhou jednu černou manu a obětování jedné příšery si ho můžete vrátit z hrobu do ruky a zahrát klidně okamžitě znovu – a kdykoliv Sméagol opustí bojiště, necháte se lákat Prstenem. Frodo-samo-glumovská synergie!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Aaaah, konečně se posouváme od maličkých hobitků k pořádně mocné bytosti. Však o něčem svědčí, že starý dobrý usměvavý Tom Bombadil je popisován jako „bůh bard“ (nevím, co by na to první slovo řekl Eru Ilúvatar, ale budiž, je pravda, že tahle lesní bytůstka má k božskosti rozhodně blíž než většina obyvatel Středozemě).

Bombadila je zatraceně těžké vyložit, protože stojí pět man – a to od každé barvy jednu. Budete tedy muset vymyslet velmi specifický balíček, abyste do něj starého Toma dokázali zařadit. A přidejte tam nějaké Ságy, protože pokud se vám povede vyložit víc těchto specifických Enchantmentů, Tom se stane nezničitelným a nezacílitelným. A ještě vám bude neustále tahat z balíčku nové a nové Ságy. Tady se nám rodí potenciál na skutečně neobvyklý deck!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Máme tu i dva legendární landy reprezentující Kraj a Horu osudu. Kraj je samozřejmě zelený a přichází do hry tapnutý, pokud nemáte vyloženou legendární bytost. Potom ovšem dokáže nejen přidávat manu, ale za tapnutí některé vaší příšery a drobný poplatek vytvářet jídelní tokeny. Ty přidávají životy a taky se s nimi dá skvěle pracovat v určitém typu balíčků. A tematicky to, uznejte, taky sedí. Říkal někdo „druhá snídaně“?

Hora osudu je dvoubarevná, černočervená, ale za její použití musíte zaplatit jeden život. Na druhou stranu umí sama vystřelovat ohnivé kameny do nepřítelova obličeje, byť tři many vyměněné za jedno poškození nezní jako moc. Zato její poslední schopnost má potenciál ukončit celou hru: Za sedm man zničíte všechny bytosti kromě až dvou, které sami vyberete. Je to drahé, ale neuvěřitelně mocné.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Je tu Sauron, samozřejmě že je. Není to levná sranda, ale za pět man obdržíte 4/4, která při příchodu na bojiště ovládne cizí bytost do konce kola a udělí jí Haste. Navíc za tři many, bez tapnutí a instantní rychlostí přidá všem spřáteleným obludám 2 do útoku a oponent automaticky ztratí dva životy. Do agresivního balíčku plného útočících příšer si těžko dokážu představit užitečnější schopnost.

K Temnému pánovi mi tahle karta sedí. Jeho vůle dokáže ovládnout slabší mysli, jeho armády jsou mu fanaticky věrné a bojují o to líp a nemilosrdněji, pokud na ně upírá své Oko. Sauron útočí. Ostatní se brání. Ano, Sauron sám asi mohl být silnější, 4/4 není moc, ale však ho kdysi v souboji porazili Gil-galad a Elendil. Bytost kdysi známá jako Annatar, Pán darů je přece jen spíš manipulátorem než mocným válečníkem.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Podívejme, dostáváme happy end! Společná karta Aragorna a Arwen, kteří se právě vzali poté, co byl král Elessar korunován na pána spojeného království Arnoru a Gondoru, reprezentuje podporu a pomoc, kterou tihle dva poskytli svobodným národům Středozemě. Kdykoliv novomanželé vstoupí na bojiště nebo zaútočí, rozdají úplně všem svým spojencům +1/+1 countery a za každého z nich získáte 1 život. A při tom útočení se navíc ani netapují!

Mimochodem ano, vidím, že Aragornova etnicita úplně neodpovídá Tolkienovým představám a můj vlastní vyfantazírovaný Chodec vypadá podstatně víc jako Viggo Mortensen, ale edici mi to nezkazí. Navíc, dohromady to Aragornovi s Arwen rozhodně sluší.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Radagast Hnědý, to je přítel všech ptáků a zvířat, čemuž jeho karta rozhodně odpovídá. On sám je chráněn před cizí magií, protože zacílit ho stojí o jednu manu víc, a to platí i pro jeho ptačí a zvířecí spojence. A kdykoliv zakouzlíte kartu dražší než 4, můžete vyvolat 3/3 zvíře nebo 2/2 létajícího ptáčka. Což rozhodně není špatný efekt, když ty samé bytosti zároveň automaticky zaštiťujete ochranou.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Konečně taky nějaké kouzlo! A to levné a ničivé zároveň, což je v Magicu ideální kombinace. Akorát úplně nevím, nakolik bude použitelné například v draftu, protože vyžaduje dost specifickou podmínku: Zabít můžete pouze nepřítele, který zablokoval legendární bytost nebo jí byl blokován. Ano, je to rozhodně tematické, balrog i Gandalf jsou legendární jako málokdo a v téhle edici je legendárních postav obecně hodně. Ale i tak bych se maličko zdráhal se na You Cannot Pass! spoléhat a bál bych se, že to příliš často bude mrtvá karta na ruce.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Hele, další Sam! Tentokrát silnější a s jinými barvami – a navíc vytahuje Froda z balíčku do ruky, když přijde na bojiště. Představuju si to tak, že pan Pytlík si spokojeně pochrupuje a Sam už na něj čeká s uvařenou snídaní. Čemuž odpovídá i skutečnost, že mladý Křepelka na začátku každého boje vytváří jídelní token a ještě zlevňuje cenu, za kterou se můžete najíst. Jeho pánvičky a kotlíky přicházejí v divočině vhod!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Kromě vyloženě originálních karet tu máme i nějaké, u nichž se dočkáváme nového jména a obrázku, ale funkčně jsou naprosto stejné jako už dříve vydané kousky z jiných edic. Populární The Great Henge se transformovalo v Oslavový strom v Hobitíně, morijský Můstek je bývalý Ensnaring Bridge. Reprieve sice není vyložený reprint, ale v podstatě se jedná o Remand, akorát místo modré platíte bílou manu (což je na druhou stranu opravdu zajímavá změna).

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

No a nakonec tu máme ještě jeden prsten, ale už ne Jeden Prsten, nýbrž prostě starý známý Sol Ring. A to rovnou ve třech variantách kromě té základní, které reprezentují prsteny moci rozdané elfům, trpaslíkům a lidem. Což je opravdu pěkný nápad, ne že ne.

Obecně se mi z dosud uvolněných karet zdá, že vývojářům se povedlo zajímavě promítnout zdrojový materiál do herních mechanik. Nijak mě neiritují přejmenované reprinty – pokud karty sednou do zamýšleného herního stylu jednotlivých barev, tak proč ne. Jen bych byl nerad, kdyby jich nějak radikálně přibývalo. Přece jen mě víc zajímá autorská kreativita, se kterou ve Wizards of the Coast zpracují další oblíbené hrdiny, místa, kouzla a koncepty.

Budeme vás tady na ZeStolu informovat, až nám odhalí i všechny zbývající karty. Pokud už se nemůžete dočkat vydání, vyhlížejte 20. červen v digitální Magic: The Gathering Arena a 23. červen pro papírové vydání.