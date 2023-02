V létě se těšte na edici Magic: The Gathering ze světa Pána prstenů

23. 2. 2023 16:04 | Deskovky | autor: Václav Pecháček

Magic: The Gathering do toho šlape. Nejslavnější sběratelská karetní hra na světě nás neustále zasypává novými edicemi, nově například phyrexiánskou March of the Machine, o které jsme už psali. Daleko zajímavější než regulérní, standardní edice by mohla být jedna velmi speciální. V červnu vyjde The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth.

Co to znamená, je asi jasné – dílo J. R. R. Tolkiena bude překlopeno do kartičkového světa Magiců, takže se těšme na artefakt Žihadlo, mocného planeswalkera Gandalfa, nazgûly s flyingem, Odulu s deathtouchem a Boromira, kterého můžete obětovat pro bonusový efekt. Tedy, to celé jsem si právě teď vymyslel, ještě vůbec nevíme, jaké karty se v edici objeví, ale zkrátka a dobře, budou to regulérní Magicy, jen s tématem Pána prstenů.

A když píšu regulérní, myslím tím regulérní. Už jsme tu kdysi měli pokusy s edicí založenou na Warhammeru 40,000, ale tehdy šlo čistě o předpřipravené balíčky pro herní formát Commander. Pán prstenů nám už ale nabídne větší počet karet, boostery, draftování, prostě všechno to, co patří k běžné edici. Jen tedy s tím rozdílem, že nebude legální ve formátu Standard, ale v Modernu ano.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

Pokud milujete Tolkiena a tahle edice by vás mohla přitáhnout zpátky k Magicům, existuje několik způsobů, jak naskočit na rozjetého orla. Můžete si koupit Starter Kit, který vám nabídne dva předpřipravené balíčky, případně sáhnout po balíčcích určených pro zajímavý mód Jumpstart, který už jsem jednou od srdce chválil.

Dále tu jsou klasické boostery určené pro draftování, během kterého si s kamarády kolem jednoho stolu navzájem kradete karty a na koleni tvoříte improvizované balíčky. Pokud neznáte, zkuste, lepší způsob, jak hrát Magicy, neexistuje. I když je pravda, že spousta lidí nedá dopustit právě na Commandera, kde vaší armádě vládne jeden mocný generál – a i na to jsou Tales of Middle-earth připraveny s čtyřmi velitelskými balíčky.

Pro fajnšmekry jsou tu ještě další možnosti, jak utratit peníze, například za speciální drahé boostery plné vzácných karet nebo rovnou celý bundle se vším možným. A to včetně dárkové varianty, kdybyste chtěli někomu blízkému udělat radost. Pokud právě čtete tento text a váš blízký jsem já, dárek rád přijmu, babi!

Nová edice samozřejmě dorazí i na virtuální bojiště Magic: The Gathering Arena, kdybyste o tom snad pochybovali. A to klasicky o pár dní dřív, než si zahrají hráči na stole. V Areně začínáme 20. června, papírové vydání je naplánováno na 23. Ještě předtím, 16., proběhne prerelease.