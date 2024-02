Euthia i Monster Hunter dostanou další rozšíření. Vrací se Street Masters a Guild Ball

2. 2. 2024 13:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Britské studio Steamforged Games v letošním roce slaví své 10. narozeniny a u této příležitosti se spoluzakladatelé a spolumajitelé Rich Loxam a Mat Hart rozhodli natočit video, kde odhalili budoucí plány pěti svých deskových her.

zdroj: Steamforged Games

Guild Ball byla vůbec první hra studia, která se – jak už tvůrci před pár dny prozradili – vrací v podobě souborů k vytištění na 3D tiskárně. Startovní balení s pravidly, kartami a podklady k vytištění 13 figurek hráčů je dostupné zdarma v obchodě studia a za velkou spoustu dalších týmů (tedy opět jen souborů k domácímu či profesionálnímu tisku) si už připlatíte mezi 450 a 1 300 korunami podle toho, kolik figurek dané balení obsahuje.

zdroj: Steamforged Games

Přestože studio teď řeší dodání nové, samostatně stojící deskové hry Monster Hunter World Iceborne: The Board Game, tak ani náhodou nezapomíná na fanoušky původní deskovky Monster Hunter World, která se v rámci oslav bude těšit z nového obsahu.

Ostatně značka Monster Hutner letos slaví 20 let a fanoušci deskovky se proto mohou těšit na dvě nová rozšíření. První přinese jednorožčího bosse Kirin, The Elder Dragon a s ním nové kampaňové i arénové úkoly, větvený příběh a všechny zbraně vyrobitelné z Kirina pro všech 14 lovců z videohry.

Druhé rozšíření Picking Bones obsáhne rovnou tři velká monstra – Tzizti-Ya-Ku, Girros, Radobaan. K tomu počítejte s 15 kampaňovými a 9 arénovými úkoly, opět větveným příběhem a hromadou zbraní.

V tomto případě nemusíte čekat na kickstarterovou kampaň, protože obě rozšíření půjde pořídit pouze v online obchodě studia. Předobjednávky se rozeběhnou již příští týden a dostanete k nim navíc holografické karty všech monster (i ze základní hry) a neoprenovou podložku. Dodání krabic se očekává letos v prosinci.

zdroj: Steamforged Games

Godtear je spolu s Guild Ballem jednou z mála her studia, která nestojí na videoherní licenci. Tato figurková deskovka si rovněž našla svou komunitu, která se napříč lety dočkala spousty dodatečného obsahu.

S tím už je ale konec. Studio vyloženě neukončuje podporu hry, ale už nebude chrlit nový obsah. Nadále hodlá podporovat komunitu, tvořit například nové scénáře a bude se soustředit hlavně na rozšíření hry mezi další hráče.

zdroj: Steamforged Games

Nešťastná situace kolem kooperativní deskovky Street Masters se snad blíží svému šťastnému konci. Studio tuto značku koupilo loni v prosinci poté, co ji předchozí vlastník Blacklist Games nebyl schopný po úspěšné kampani dodat podporovatelům. Těm nyní svitla naděje.

Tento deckbuilding kombinovaný s figurkami pro 1 až 4 hráče, který nabízí příběhovou kampaň i samostatné bitky inspirované videohrami z minulého století, se 21. února vrátí na 14 dní na Kickstarter, kde bude v rámci tří krabic nabízet obsah všech předchozích kampaní novým zájemcům.

Studio k tomu navíc přidá ještě čtvrtou, úplně novou krabici se 13 miniony, třemi spojenci/rivaly a dvěma bossy, nemluvě o dalších karetních balíčcích a úrovních. Jak do toho všeho zapadají podporovatelé předešlé kampaně, kteří asi už ani nedoufali, že by své odměny dostali?

Steamforged Games jim vyjde krásně vstříc. Pokud jste jedním z takových čekatelů, tak vám stačí si něco koupit v rámci nadcházející kampaně a vaše dříve slíbené odměny vám budou zaslané spolu s novým produktem bez jakéhokoliv doplácení. V případě, že už si nic nechcete kupovat, tak jen budete muset uhradit poštovné a přijdou vám slíbené odměny z předchozí kampaně. Zázraky se zjevně dějí.

zdroj: Steamforged Games

No a pro nás ta nejzajímavější, ale zároveň trestuhodně strohá zpráva se týká české deskové hry Euthia: Torment of Resurrection, kterou Steamforged Games před časem koupilo, a právě v těchto dnech doručuje obří krabice z poslední kampaně jejím podporovatelům.

Ve hře rozhodně není nouze o možnosti, ale zároveň je tu zjevně stále prostor pro rozšíření, když bylo právě oznámeno. Nese název Cruel Frost a v tuto chvíli se o něm dozvídáme jen to, že se v něm postavíte děsivé pavoučí ženě Spider Queen, bude vám zima a že si to koupíte na jaře na Kickstarteru.

Stále na něm dělají původní tvůrci hry z Diea Games a možná to není to jediné, co dávají dohromady. Mat Hart totiž ve videu prozradil, že mají autoři spoustu dalších skvělých nápadů a rozhodně se máme na co těšit.